LIVE Milan-Inter, risultato e cronaca in tempo reale del Derby: le formazioni ufficiali

LIVE MILAN-INTER, RISULTATO IN TEMPO REALE E CRONACA IN DIRETTA DEL DERBY- Trascorso un mese esatto dalla scomparsa di Davide Astori, Milan e Inter recuperano la gara rinviata proprio a causa della tragedia che ci ha strappato il capitano della Fiorentina. Il 221° ‘Derby della Madonnina’ si disputerà questo pomeriggio alle 18.30, un orario un pò insolito per una partita di questo spessore. Il Milan si gioche le ultime chance per sperare in un posto per la Champions del prossimo anno, visto che i rossoneri sono a -8 proprio dall’Inter, che vincendo respingerebbe definitivamente ogni attacco alla quarta posizione da parte dei cugini. La squadra di Gattuso è reduce dalla bruciante sconfitta di Torino contro la Juventus, ma in campo ci sono state risposte positive ed il mese di marzo è stato in generale molto positivo. Sta bene anche la compagine di Spalletti, che nelle ultime 4 partite ha totalizzato 10 punti, agguantando la zona Champions League. Sarà un derby decisivo per le sorti delle due milanesi, perciò non perdetevi il live di Milan-Inter, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale in diretta.

Live Milan-Inter, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skriniar, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.