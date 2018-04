LIVE Milan-Sassuolo, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE Milan-Sassuolo fischio d’inizio ore 20.45. Al stadio Giuseppe Meazza si gioca il posticipo della 31^ giornata di Serie A. Gattuso sfida Iachini, il Milan per sognare l’Europa e il Sassuolo alla disperata ricerca di punti salvezza. 51 punti in classifica per i rossoneri e 29 per i neroverdi. Tanta differenza sulla carta ma in campo si gioca in undici contro undici e il momento delle due squadre dice che tutto può succedere.

Dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio nel derby di recupero contro l’Inter, il Milan deve tornare a macinare punti per sperare di raggiungere le posizioni che consentono il passaggio in Champions League. La sconfitta interna della Roma e quella esterna dell’Inter a l’ora di pranzo, lasciano aperto ancora uno spiraglio di speranza per i rossoneri che oggi non posso sbagliare. Gattuso si affiderà con ogni probabilità alla solita difesa ma provvederà a cambiare qualche uomo dalla mediana in su. Davanti a Donnarumma ci saranno dunque Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo al campo possibile esclusione di Bonaventura con Montolivo candidato numero uno a sostituirlo. Biglia e Kessie completano il reparto. In avanti nessun dubbio su Suso. Mentre Cutrone e Calhanoglu sono in ballottaggio con André Silva e Borini con il portoghese che potrebbe avere la meglio.

Iachini potrebbe rispolverare la difesa a tre con l’avanzamento di Lirola a centrocampo. Possibile però una retroguarda a quattro con Acerbi, Peluso e Dell’Orco e Lirola terzino. In mezzo al campo Magnanelli squalificato. Spazio a Sensi, Missiroli e Mazzitelli. In avanti Politano sicuro del posto. Babacar in vantaggio per il secondo posto da attaccante. Berardi ancora in dubbio.

LIVE Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

MIlan 4-3-3: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Montolivo, Kessie, Suso, Calhanoglu, André Silva Allenatore: Gennaro Gattuso

Sassuolo 3-5-2: Consigli, Dell’Orco, Acerbi, Peluso, Mazzitelli, Sensi, Lirola, Missiroli, Rogerio, Politano, Babacar Allenatore: Beppe Iachini