LIVE Milan-Sassuolo, cronaca e risultato in tempo reale: Kalinici sciupa di testa

84′- Cross al bacio di Calhanoglu, Kalinic di testa spreca. Fischi di San Siro per lui

83′- Ci prova Suso di destro. Palla alta

82′- André Silva ci prova, Acerbi monumentale

81′- Ammonito Bonucci che era diffidato. Salterà il Napoli

80′- Cross di Suso, Rodriguez di testa ma aveva commesso palla

79′- Si getta in avanti il Milan

78′- Ragusa chiuso dalla difesa rossonera

77′- Politano in possesso palla, Biglia prova a fermarlo

76′- Si butta in avanti ora il Milan. Angolo battuto ma nulla di fatto

75′- GOOOOOOOL! Politano porta in vantaggio il Sassuolo con un bel rasoterra di destro. LIVE Milan-Sassuolo 0-1

74′- Fuorigioco di Kalinic

73′- Ci prova Lirola, ma era in fuorigioco. Ammonito Musacchio

72′- Fermato Calhanoglu forse fallosamente. Non per Pairetto, si continua a giocare

71′- Azione personale di Bonucci, il cui cross è sporcato e finisce facile verso Consigli

70′- Ultimi venti minuti di gioco

69′- Ci prova Ragusa, tiro smorzato tra le braccia di Donnarumma

68′- Sassuolo in avanti con Lirola

67′- Prova a cambiare qualcosa Gattuso per sbloccare il match

66′- Entra Dell’Orco per Rogerio. Anche Kalinic per Cutrone

65′-Rogerio è a terra. Forse crampi per lui. Gioco fermo

64′- Cross di Rodriguez murato dalla difesa

63′- Ragusa scatta e affonda. Il suo tiro però è preda di Donnarumma

62′- Ci prova Bonaventura con un pallonetto. Nulla di fatto palla sul fondo

61′- Prova il numero André Silva su Peluso. Rimessa per il Milan

60′- Ancora il numero 8 rossonero che prova la conclusione. Chiude il Sassuolo

59′- Tre uomini su Suso, perde palla il Milan

58′- Attacca Calhanoglu ma si difendono bene i neroverdi

57′- Entra Cassata esce Sensi

56′- Pochi spazi per l’azione offensiva del Milan. Riparte il Sassuolo

55′- Cambia anche Gattuso. Entra André Silva, esce Abate. Sarà difesa a tre

54′- Entra Ragusa, esce Berardi

53′- Gioco pericoloso di Bonaventura su Sensi. Punizione dalla difesa per il Sassuolo

52′- Prova l’azione personale Abate, poi Kessie e un rimpallo che favorisce l’uscita di Consigli

51′- Riparte la manovra rossonera

50′- Berardi a terra. Si tocca la caviglia per un contatto con Musacchio

49′- Il Milan è a caccia del gol del vantaggio. Fuorigioco di Cutrone

48′- Bonucci da azione d’angolo. Palla sul fondo

47′- Possesso palla rossonero. Sarà corner

46′- Subito un’azione di Kessie dalla destra. Chiude Lirola

45st- Si riprende senza cambi, ma c’è André Silva pronto

Secondo tempo

Squadre che stanno per fare il loro ingresso in campo per il secondo tempo

Buon primo tempo per il Milan di Gattuso che però non trova la via del gol. Da sottolineare l’occasione nel primo minuto di gioco di Kessie. Romagnoli infortunato sostituito da Musacchio. Nel Sassuolo bene Politano e soprattutto Consigli autore di diverse parate. LIVE Milan-Sassuolo 0-0

45’+2- Termina il primo tempo LIVE Milan-Sassuolo 0-0

45+1′- Bonaventura non trova spazio per concludere l’azione offensiva

45′- Ci saranno due minuti di recupero

44′- Prova a finire la prima frazione il Sassuolo

43′- Ci prova Missiroli. Politano lo serve, il diagonale del centrocampista si perde sul fondo

42′- Bel recupero difensivo di Calhanoglu. Applaude San Siro

41′- Scambio Suso Abate sarà angolo

40′- Buon Milan ma il Sassuolo si difende molto bene e prova a ripartire

39′- Ci prova il Milan. Nulla da fare per i rossoneri

38′- Biglia trattiene Missiroli. Fallo per il Sassuolo. In precedenza ammonito Mazzitelli

37′- Scambio Cutrone Kessie, Acerbi difende bene

36′- Milan ancora in zona offensiva

35′- Consigli nega ancora un gol ai rossoneri con Bonaventura

34′- Occasione per Politano, il suo tiro è respinto due volte da Donnarumma

33′- Contropiede Sassuolo, Berardi riceve palla e poi viene chiuso in angolo da Abate

32′- Doppia occasione per Kessie. Ancora Consigli a dirgli di no

31′- Sale palla al piede Rodriguez, poi cambio gioco per Suso. Azione troppo complicata del Milan

30′- Punizione battuta dallo spagnolo. Palla in rimessa dal fondo

29′- Cartellino giallo per Rogerio che superato da Suso commette fallo

28′- Buon Milan ma serve il guizzo

27′- Acerbi mette in angolo sul pressing di Cutrone. Fallo poi di Calhanoglu

26′- Difende bene la palla Sensi, poi Rogerio per Politano che prova a servire Mazzitelli. Nulla di fatto, troppo lungo il passaggio

25′- Suso col mancino, si salva Consigli

24′- Milan in possesso palla. Alla ricerca del gol del vantaggio

23′- Ci prova Cutrone, angolo rossonero. Sugli sviluppi batti e ribatti in area. Poi la conclusione di Bonaventura fuori

22′- Berardi ferma fallosamente la ripartenza rossonera

21′- Rogerio in mezzo a due. Kessie lo ferma e viene ammonito. Forse eccessiva la decisione di Pairetto

20′- Punizione direttamente in porta. Consigli si salva

19′- Lavorano sulla sinistra Bonaventura e Rodriguez. Sarà punizione dalla trequarti

18′- Punizione battuta male, riparte il Milan

17′- Fallo di Musacchio su Berardi

16′- Suso da lontano. Para facile Consigli

15′- Pericolo Suso, finta e cross Acerbi spazza

14′- Lirola prova a servire Politano, chiude bene Bonucci

13′- Calhanoglu dalla distanza, Consigli in angolo con i pugni. Sugli sviluppi Musacchio di testa, fuori

12′- Incertezza di Bonucci, Sassuolo in avanti

11′- Cross di Rodriguez troppo su Consigli

10′- Cross di Bonaventura nella terra di nessuno. Rimessa per gli ospiti

9′- Giropalla del Sassuolo con Lemos che lancia per Politano

8′- Berardi dalla bandierina, il corner è basso e Sensi prova il tiro. Ribattuto

7′- Calcio d’angolo per il Sassuolo

6′- Ci prova Politano, il suo cross è preda di Bonucci e Biglia

5′- Esce Romagnoli per infortunio, entra Musacchio

4′- Rientrato in campo Romagnoli ma sembra non farcela. Milan che avvia l’azione, ci sarà però il primo cambio

3′- Fallo laterale per gli ospiti

2′- Sassuolo palla piede ma c’è Romagnoli a terra

1′- Primo possesso per il Milan che parte dalla difesa. Prima azione della partita e subito Kessie vicino al gol: cross di Rodriguez e l’ivoriano davanti a Consigli sbaglia

Primo Tempo

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Sorpresa Abate al posto di Calabria nel Milan. Confermato Bonaventura e non Montolivo in mezzo al campo. Ancora Cutrone dall’inizio in avanti. Sassuolo che si affida al 3-5-2. Berardi e Politano in avanti con Lirola e Rogerio esterni di centrocampo. In difesa c’è Lemos con Acerbi e Peluso

LIVE Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali

Milan 4-3-3: Donnarumma, Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Kessie, Bonaventura, Calhanoglu, Suso, Cutrone

Sassuolo 3-5-2: Consigli, Lemos, Acerbi, Peluso, Lirola, Mazzitelli, Sensi, Missiroli, Rogerio, Berardi, Politano

LIVE Milan-Sassuolo fischio d’inizio ore 20.45. Al stadio Giuseppe Meazza si gioca il posticipo della 31^ giornata di Serie A. Gattuso sfida Iachini, il Milan per sognare l’Europa e il Sassuolo alla disperata ricerca di punti salvezza. 51 punti in classifica per i rossoneri e 29 per i neroverdi. Tanta differenza sulla carta ma in campo si gioca in undici contro undici e il momento delle due squadre dice che tutto può succedere.

Dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio nel derby di recupero contro l’Inter, il Milan deve tornare a macinare punti per sperare di raggiungere le posizioni che consentono il passaggio in Champions League. La sconfitta interna della Roma e quella esterna dell’Inter a l’ora di pranzo, lasciano aperto ancora uno spiraglio di speranza per i rossoneri che oggi non posso sbagliare. Gattuso si affiderà con ogni probabilità alla solita difesa ma provvederà a cambiare qualche uomo dalla mediana in su. Davanti a Donnarumma ci saranno dunque Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez. In mezzo al campo possibile esclusione di Bonaventura con Montolivo candidato numero uno a sostituirlo. Biglia e Kessie completano il reparto. In avanti nessun dubbio su Suso. Mentre Cutrone e Calhanoglu sono in ballottaggio con André Silva e Borini con il portoghese che potrebbe avere la meglio.

Iachini potrebbe rispolverare la difesa a tre con l’avanzamento di Lirola a centrocampo. Possibile però una retroguarda a quattro con Acerbi, Peluso e Dell’Orco e Lirola terzino. In mezzo al campo Magnanelli squalificato. Spazio a Sensi, Missiroli e Mazzitelli. In avanti Politano sicuro del posto. Babacar in vantaggio per il secondo posto da attaccante. Berardi ancora in dubbio.

LIVE Milan-Sassuolo, le probabili formazioni

MIlan 4-3-3: Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, Biglia, Montolivo, Kessie, Suso, Calhanoglu, André Silva Allenatore: Gennaro Gattuso

Sassuolo 3-5-2: Consigli, Dell’Orco, Acerbi, Peluso, Mazzitelli, Sensi, Lirola, Missiroli, Rogerio, Politano, Babacar Allenatore: Beppe Iachini