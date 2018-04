LIVE MotoGP Gp Argentina diretta tempo reale: 30 minuti alla partenza

19:30 – Mancano 30 minuti alla partenza della gara.

18:00 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta del Gp d’Argentina, secondo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGp. Mancano due ore alla partenza del GP, in attesa del via rivediamo lo schieramento di partenza.

Fila 1: J.Miller (Ducati)-D.Pedrosa (Honda)-J.Zarco (Yamaha)

Fila 2: T.Rabat (Ducati-A.Rins (Suzuki)-M.Marquez (Honda)

Fila 3: A.Espargaro (Aprilia)-A.Dovizioso (Ducati)-M.Vinales (Yamaha)

Fila 4: C.Crutchlow (Honda)-V.Rossi (Yamaha)-A.Iannone(Suzuki)

Fila 5: K.Abraham (Ducati)-J.Lorenzo (Ducati)-S.Redding (Aprilia)

Fila 6: P.Espargaro (KTM)-X.Simeon (Ducati)-D.Petrucci (Ducati)

Fila 7: A.Bautista (Ducati)-T.Luthi (Honda)-B.Smith (KTM)

Fila 8: F.Morbidelli (Honda)-H.Syahrin (Yamaha)-T.Nakagami (Honda)

Dopo l’apertura stagionale in Qatar, che ha visto la vittoria di Andrea Dovizioso e della Ducati, il circus della MotoGP torna in pista per il secondo round del Mondiale, il GP d’Argentina. Teatro della gara odierna, la pista di Termas de Rio Hondo, circuito di 4,806 km con 5 curve a sinistra e 9 a destra, e un solo lungo rettilineo di 1,100 km, posto tra curva 4 e curva 5, che la MotoGp dovrà percorrere 25 volte per portare a termine il GP.

Pista decisamente tortuosa che ha comunque regalato in passato gare spettacolari e anche quella di quest’anno si promette entusiasmante: le qualifiche, condizionate dalla pioggia, hanno regalato una griglia di partenza decisamente inedita, con molti outsider nelle prime posizioni. Con un giro entusiasmante su pista umida, l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) ha ottenuto la pole position, realizzando il tempo di 1’47”153. Accanto a lui in prima fila partiranno la Honda di Dani Pedrosa e la Yamaha Tech 3 di Johann Zarco, mentre tutti i principali favoriti per il titolo sono chiamati a rimontare.

Il migliore dei “big” è stato Marc Marquez, che partirà in seconda fila dalla sesta casella della griglia, alle spalle della Ducati Avintia di Tito Rabat e della Suzuki di Alex Rins. In terza fila, assieme all’Aprilia di Aleix Espargarò, troviamo la Ducati di Andrea Dovizioso e la Yamaha di Maverick Vinales, rispettivamente 8° e 9°, mentre Valentino Rossi, con l’altra Yamaha, partirà in quarta fila con l’11° tempo, assieme alla Honda LCR di Cal Crutchlow (10°) e all’altra Suzuki di Andrea Iannone (12°). Molto inidetro l’altra Ducati di Jorge Lorenzo,eliminato ieri nella Q1, che scatterà solamente 14°, in quinta fila. Si profila un’altra gara in salita per il maiorchino, dopo il problema ai freni che lo ha costretto al ritiro a Losail.