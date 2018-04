Napoli-Chievo serve a Sarri, ai calciatori e a tutto l’ambiente azzurro per continuare ad alimentare un sogno chiamato Scudetto.

Napoli-Chievo, la sfida

Il Napoli deve rispondere alla vittoria della Juventus, in casa del Benevento, e dovrà farlo contro una delle sua bestie nere, il Chievo Verona. Gli azzurri devono riprendersi dal pareggio esterno contro il Sassuolo ma soprattutto da un pessimo rullino di marcia, una vittoria nelle ultime quattro partite di campionato. Vincere contro i clivensi significa riportarsi a -4 dai bianconeri e con ancora sette giornate da giocare e uno scontro diretto da disputare, vuol dire essere ancora in corsa per l’obiettivo.La squadra ha bisogno di sostegno e il pubblico azzurro risponde presente, invadendo e riempendo lo stadio San Paolo per poter dare la giusta spinta ai propri beniamini.

Dall’altro late c’è il Chievo di Maran reduce da una vittoria nelle ultime cinque gare disputate. L’ultima sfida vinta contro la Sampdoria ha ridato ossigeno importante a tutto l’ambiente. I punti di vantaggio sulla terz’ultima sono solo cinque ed è per questo che i clivensi venderanno cara la pelle in terra napoletana. Una stagione altelenante per gli uomini di Maran, i tanti infortuni hanno condizionato e non poco la stagione clivense.

Napoli-Chievo, le probabili formazioni

Napoli: Reina, Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Mario Rui, Hamsik, Allan, Diawara, Mertens, Insigne, Callejon.

Chievo Verona: Sorrentino, Tomovic, Gamberini, Gobbi, Bani, Radovanovic, Hatemaj, Castro, Giaccherini, Inglese, Stepinski.