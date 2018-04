LIVE Novara-Ternana, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni

SERIE B, LIVE NOVARA-TERNANA: RISULTATO IN TEMPO REALE E CRONACA IN DIRETTA- Siamo giunti alla 35.a giornata di Serie B e nel campionato cadetto può ancora accadere di tutto nell’ultima fase della stagione. Quest’oggi allo stadio ‘Silvio Piola’ il Novara ospita la Ternana, in un match che potrebbe rappresentare molto per le due squadre. I piemontesi si trovano in una posizione di classifica non prevista ad inizio anno e sono alla ricerca di tre punti che li metterebbero momentaneamente a distanza dalla zona retrocessione, mentre per gli umbri si tratta dell’ennesima sfida de ‘dentro o fuori’. La squadra di Gigi De Canio, nonostante la roboante vittoria per 5-1 sabato scorso contro il Cittadella, è ancora all’ultimo posto in classifica e si gioca le ultime speranze di poter agganciare il treno playout. Si prevede una partita equilibrata, come tipicamente lo sono quelle della Serie B, con il pronostico per nulla scontato. Seguite allora con SuperNews il Live di Novara-Ternana e il risultato in tempo reale del match, con la cronaca testuale in diretta.

Live Novara-Ternana, le probabili formazioni

NOVARA (4-3-3): Montipò; Golubovic, Del Fabro, Chiosa, Calderoni; Moscati, Ronaldo, Casarini, Sansone; Puscas, Di Mariano. Allenatore: Di Carlo

TERNANA (3-4-1-2): Sala; Valjent, Gasparetto, Signorini; Angiulli, Paolucci, Tremolada, Favalli; Defendi; Piovaccari, Montalto. Allenatore: De Canio