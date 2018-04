LIVE: Olbia-Arezzo, cronaca diretta e risultato in tempo reale

Olbia-Arezzo, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Benvenuti a questa diretta live con cronaca e risultato in tempo reale del match Olbia-Arezzo, valido per il recupero della 28^ giornata del Girone A di Serie C. In attesa di sviluppi positivi dal punto di vista societario, c’è da dire che l’Arezzo – da quando ha ripreso a giocare – sta marciando alla grande, con ben 8 punti nelle ultime 4 giornate, con tanto di vittoria conquistata contro l’ex capolista Livorno. Però, il “Bruno Nespoli” è un tabù per i toscani dato che ne sono usciti sconfitti sia l’anno scorso contro lo stesso Olbia, sia quest’anno contro l’Arzachena. Grande spolvero invece per i sardi allenati da Bernardo Mereu, che nello scontro del weekend hanno battuto alla grande l’ex capolista Livorno contro cui si è imposta per 4-2 con Senesi autentico mattatore. Mereu dovrebbe giocare con il modulo 3-5-2, essendo però costretto a rinunciare a Pinna e Vallocchia, con quest’ultimo che ha rimediato un’espulsione contro la compagine labronica. Per quel che concerne l’Arezzo, potrebbero accomodarsi in panchina per avide Moscardelli ed Aniello Cutolo. In porta, ballottaggio fra Perisan – favorito per il posto da titolare – e Ferrari. Calcio d’inizio di Olbia-Arezzo previsto per le 14:30. Arbitra il Signor Davide Viotti di Tivoli.