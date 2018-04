LIVE Olbia-Livorno: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Olbia-Livorno, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui questo pomeriggio per seguire in cronaca diretta live ed in tempo reale la sfida Olbia-Livorno. Allo stadio “Bruno Nespoli”, si sfidano due squadre decisamente bisognose di punti. Entrambe le compagini arrivano da 2 sconfitte di fila. In particolare i labronici sono reduci dai risultati negativi contro Monza (al Picchi) ed Arezzo in trasferta nel recupero giocato mercoledì scorso. Dunque, sembra già esaurito l’effetto Luciano Foschi, che aveva preso il posto dell’esonerato Andrea Sottil ed aveva portato a casa due successi nelle prime 2 gare disputate. Però gli amaranto possono provare a rimettere in sesto una stagione che pochi mesi fa pareva poter essere trionfale. La Robur Siena ha effettuato il sorpasso battendo il Pro Piacenza mercoledì, ma gli uomini di Michele Mignani riposeranno, quindi per la attuale ex capolista non può esserci miglior occasione. Per i sardi – allenati da Bernardo Mereu – si arriva dai KO contro Alessandria – in casa – e Giana Erminio, in trasferta. Anche u padroni di casa – che in settimana dovranno recuperare la loro partita contro contro l’Arezzo, devono badare alla classifica. C’è il rischio di perdere il posto nella griglia play-off dopo una buona stagione. Olbia-Livorno, calcio d’unizio alle 14:30.