LIVE Parma-Cittadella diretta tempo reale: le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola; iacoponi; Lucarelli; Gagliolo; Dezi; Munari; Barillà; Siligardi; Calaiò; Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso; Pezzi; Varnier; Adorni; Pelagatti; Pasa; Iori; Settembrini; Schenetti; Vido; Kouame. Allenatore: Venturato

Il secondo anticipo della 35. giornata del Campionato di Serie B vede opposte Parma e Cittadella. Questa sera al “Tardini”, con calcio d’inizio previsto alle ore 21, ci sono in palio punti pesanti per la corsa alla promozione e a quella per i playoff.

La squadra di D’Aversa è in un momento di forma straordinario: gli emiliani sono reduci da 4 vittorie consecutive, exploit che ha permesso loro di piazzarsi al quarto posto in classifica con 56 punti, e con una vittoria nel match odierno arriverebbero addirittura a occupare per una notte la seconda posizione, quella che da l’accesso diretto alla Serie A, scavalcando momentaneamente Palermo e Frosinone, appaiate al secondo posto a quota 58, e impegnate domani rispettivamente contro Cremonese e Spezia. Nell’ultima giornata, i ducali hanno battuto proprio i ciociari (2-0 il finale), risultato che ha dato loro grande fiducia in vista della volata finale del torneo, e si presentano alla partita di stasera con tutte le intenzioni di continuare la propria striscia positiva. Il tecnico emiliano dovrebbe optare per un 4-3-3 molto offensivo, con Siligardi e Di Gaudio a completare il tridente d’attacco con Calaiò.

Dall’altra parte, il Cittadella si presenta al Tardini con l’intenzione di reagire agli ultimi risultati negativi: la squadra di Venturato viene da tre sconfitte consecutive, ultima delle quali sabato scorso in casa del fanalino di coda Ternana, dove i veneti sono stati travolti dai rossoverdi (5-1). Gli amaranto hanno assolutamente bisogno di punti per difendere la qualificazione ai playoff dall’assalto delle inseguitrici. Attualmente sono all’8° posto in classifica con 50 punti, ultima squadra a qualificarsi per i playoff, con un margine di +2 sul Carpi. Vincendo stasera, lascerebbero il Venezia (anch’esso a quota 50 in classifica) in balia dei carpigiani, dal momento che la squadra di Inzaghi sarà impegnata domani nella difficile trasferta di Perugia, raggiungendo temporaneamente proprio gli uomini di Breda al 6° posto con 53 punti. Anche il Cittadella si presenta in Emilia per provare a prendersi i 3 punti: Venturato dovrebbe proporre un 4-3-1-2, con Pezzi e Adorni in difesa, a sostituire gli squalificati Scaglia e Benedetti.

Dirigerà la sfida il sig. Aureliano di Bologna, coadiuvato dai due assistenti Grossi e Capaldo.