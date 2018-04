Un Parma più efficace in fase offensiva conduce meritatamente per 2-0 la sfida del Tardini. I padroni di casa sono apparsi più decisi ed efficaci in fase offensiva in questi primi 45 minuti di gioco, e la loro superiorità è stat suggellata dalla doppietta di Calaiò. Palermo più arruffone e nervoso, ma che ha detto comunque segnali di vita sul finire del primo tempo, con una grande occasione sprecata da Nestorovski.

FINITO IL PRIMO TEMPO!!! Squadre a riposo sul 2-0 per il Parma.

45′ – Concessi 2 minuti di recupero.

44′ – Aleesami serve ottimamente Nestorovski, che a porta vuota viene fermato da Gagliolo. Grande occasione per il Palermo!

43′ – Il Palermo appare tramortito da questo uno-due degli avversari. Molti gli errori in fase di palleggio.

41′ – Gioco fermo per permettere i soccorsi a Lucarelli, colpito alla testa dopo uno scontro di gioco.

39′ – GOL PARMA!!! Calaiò batte Pomini dagli 11 metri. Parma 2-Palermo 0.

38′ – RIGORE PER IL PARMA!!!! Rajkovic abbatte Munari in area, l’arbitro indica il dischetto.

37′ – Destro liftato di Coronado da buona posizione, la palla va alta sopra la porta di Frattali.

35′ – Giallo anche per Rispoli, per gioco falloso.

34′ – Gioco fermo a lungo prima di battere il calcio d’inizio. Vibranti proteste del Palermo che chiedeva un fuorigioco di Calaiò, ammoniti per proyeste Nestorovski e Pomini.

31′ – GOL PARMA!!! Calaiò, liberato da un rimpallo fortuito, batte Pomini con un tiro preciso. Parma 1-Palermo 0.

29′ – Siligardi, su calcio di punizione da posizione angolata, prova a sorprendere Pomini, ma la palla finisce sul fondo.

26′ – Gara sempre molto equilibrata, pur se i ritmi non sono elevatissimi.

23′ – Episodio dubbio in area del Parma: Nestorovski anticipa di testa Lucarelli che, in ritardo, lo travolge. L’arbitro lascia correre, ma qualche dubbio rimane.

21′ – Non cambia il copione del match: iniziativa al Palermo, ma il Parma si copre bene ed è pericoloso in ripartenza.

19′ – Cross di Rispoli per Aleesami che tira al volo dal limite dell’area ma manda a lato.

18′ – Continua il lento giro palla dei siciliani, i padroni di casa non hanno difficoltà a tenere lontani gli avversari dalla loro area.

16′ – La difesa del Parma appare molto ben messa in campo, il Palermo non riesce a trovare spazi per creare occasioni da gol.

13′ – Il Palermo tiene più il pallone, ma il possesso palla dei rosanero è molto sterile.

10′ – Siligardi dopo una bella discesa sull’out di destra, scaglia un sinistro a giro che finisce alto sopra la porta di Pomini.

9′ – Bella percussione di Di Gaudio che arriva sul fondo a pochi metri da Pomini, la difesa siciliana si ripara in corner.

8′ – Il Parma fatica a costruire il suo gioco, la pressione degli attaccanti rosanero è molto intensa.

6′ – Il gioco ristagna principalmente a centrocampo.

4′ – Il Palermo sembra voler fare la partita, ma al momento non si segnalano occasioni da gol.

2′ – Ritmo abbastanza lento in questo avvio di partita. Le squadre si stanno studiando.

PARTITI!!!!! E’ iniziata Parma-Palermo.

20:29 – Le squadre stanno facendo ora il loro ingresso in campo.

20:20 – Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi per ricevere le ultime disposizioni dagli allenatori. Mancano 10 minuti all’inizio della partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola; Iacoponi; Lucarelli; Gagliolo; Dezi; Munari; Scavone; Siligardi; Di Gaudio; Calaiò. Allenatore: D’Aversa

PALERMO (3-5-2): Pomini; Szyminski; Struna; Rajkovic; Rispoli; Murawski; Jajalo; Gnahorè; Aleesami; Coronado; Nestorovski. Allenatore: Tedino

19:45 – Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di Parma-Palermo, recupero della 29.giornata del Campionato di Serie B. Poco fa sono state comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola; Iacoponi; Lucarelli; Gagliolo; Dezi; Munari; Scavone; Siligardi; Ceravolo; Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

PALERMO (3-5-2): Pomini; Dawidowicz; Struna; Szyminski; Rispoli; Coronado; Jajalo; Gnahorè; Aleesami; Nestorovski; La Gumina. Allenatore: Tedino

Parma e Palermo chiudono la lunga giornata di Pasquetta dedicata dalla Serie B ai recuperi della 29. giornata. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio “Ennio Tardini” alle ore 20:30 per recuperare la partita originariamente programmata per sabato 3 marzo alle 15, che non fu possibile disputare a causa delle forti nevicate che colpirono la città emiliana, rendendo impraticabili campo e tribune.

Incontro da cui ci si può attendere molto sul piano dello spettacolo, data l’importanza dei 3 punti in palio. Il Parma è al 5° posto in classifica con 50 punti, alla pari con Perugia e Bari. Vincendo oggi si porterebbe a quota 53, avvicinando il Palermo e ponendosi a -5 dalla promozione diretta, occupata dal Frosinone 2° con 58. Dopo un inizio di girone di ritorno molto difficile, la squadra di Roberto D’Aversa sembra essere riuscita a correggere la rotta, con 12 punti ottenuti negli ultimi 5 incontri disputati. Gli emiliani sono reduci dal successo di Avellino ottenuto nel turno infrasettimanale di giovedi sera, dove si sono imposti con il risultato di 2-1. Per la partita di stasera, i padroni di casa devono rinunciare ai soli Scozzarella e Da Cruz, attualmente infortunati. Ampia quindi la scelta a disposizione del tecnico emiliano per cercare di ottenere un successo importantissimo, che aprirebbe al Parma scenari imprevedibili fino a poche settimane fa.

Per contro, questo recupero offre al Palermo un’occasione troppo ghiotta per essere sprecata: i siciliani, attualmente al terzo posto con 57 punti, espugnando il “Tardini” stasera si porterebbero in zona promozione diretta, scavalcando il Frosinone al secondo posto e portandosi a quota 60, con un margine di due lunghezze sui ciociari. Anche i rosanero hanno cominciato malissimo il girone di ritorno, con un solo punto ottenuto in 4 partite nel corso del mese di febbraio, ma sono poi riusciti a riprendersi e nelle ultime 5 giornate hanno tenuto lo stesso passo della capolista Empoli: quattro vittorie e un pareggio. Come il Parma, anche la squadra di Bruno Tedino si è resa protagonista di un blitz esterno giovedi sera, andando a espugnare Chiavari, dove hanno superato i padroni di casa della Virtus Entella (2-1 il finale anche in questo caso). Sono rimasti a casa per infortunio Morganella, Bellusci e Accardi, ma a parte queste 3 defezioni, l’ex tecnico del Pordenone può contare su tutto il resto della rosa. Come già detto, si attendono gol e spettacolo da un incontro che si preannuncia davvero scoppiettante!

Arbitrerà la sfida il signor Marinelli di Tivoli, coadiuvato dai due assistenti Cecconi e Bresmes.