LIVE Perugia-Ternana, risultato e cronaca in tempo reale: le probabili formazioni

Dopo il derby pugliese di ieri, la 37.a giornata di Serie B regala anche quello umbro, che si disputa quest’oggi al Renato Curi. SuperNews è pronto a seguire in diretta live Perugia-Ternana, la partita più attesa tra i tifosi delle due città della regione. E’ una sfida fondamentale per entrambe le squadre, che arriva a solo sei giornate dal termine del campionato: i biancorossi sono in piena zona playoff e vedono non troppo lontana la promozione diretta, mentre i rossoverdi sono a caccia di punti salvezza. La rivalità tra i due club è davvero accesa, visto che Perugia e Terni distano appena 80 chilometri e la voglia di prevalere va anche oltre all’aspetto puramente sportivo. Le ‘Fere’ non vincono in casa del ‘Grifo’ dalla stagione 1991/92, quando il derby si giocò in Serie C, lo scorso anno invece la gara terminò con un pareggio per 1-1 (reti di Bianchi e Falletti). Godiamoci questo derby umbro e seguite con noi in diretta live Perugia-Ternana, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale, direttamente dallo stadio ‘Curi’.

Live Perugia-Ternana, le probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Leali; Volta, Del Prete, Belmonte; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Buonaiuto, Terrani; Cerri, Di Carmine. Allenatore: Breda

TERNANA (3-4-1-2): Sala; Valjent, Gasparetto, Signorini; Statella, Defendi, Paolucci, Signori, Statella; Tremolada; Carretta, Montalto. Allenatore: De Canio