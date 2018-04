LIVE Pisa-Pontedera: cronaca, risultato e diretta in tempo reale Ripresa

Pisa-Pontedera 1-0

3 – Brutto tiro di Masucci

RIPRESA

45+2 FINE PRIMO TEMPO 1-0 DOMINIO PISA

45 – Il Pisa rifiata, il Pontedera palleggia

44 – Grassi ha la prima occasione per gli ospiti, palla sul fondo

43 – Gucher gira e Conini blocca

41 – Altro autogol rischiato dagli ospiti

40 – Ammonito Rossini

37 – Il Pontedera non riesce a creare

33 – E Tofanari rischia l’autorete di testa

32 – Subito vicino al raddoppio il Pisa ancora Eusepi costringe il portiere all’intervento

30 – Ottavo gol per l’attaccante

28 – GOL di Eusepi

27 – Rigore per il Pisa per fallo di Tofanari su Masucci

25 – Sulle corsie il Pisa fa cosa vuole

22 -Incrocio dei pali per Lisi e poi ci riprova Di Quinzio

20 – Grande ulteriore miracolo di Contini su tentativo di rovesciata da dentro l’area

15 – Grande intervento di Contini su tentativo di deviazione di Di Quinzio

11 – In questi minuti solo un traversone insidioso dei nerazzurri

7 – Gran parata del portiere ospite su tentativo aereo di Eusepi, e poi ci prova in sforbiciata Masucci con risposta di Contini

5 .Velleitario tiro di Filippini

5 – De Vitis a terra e momentaneamente fuori

3 – Dee Vitis dal limite, alto

PARTITI

Pisa-Pontedera, le formazioni

PISA (4-4-2): Voltolini; Birindelli, Ingrosso, Lisuzzo, Filippini; Lisi, Gucher, De Vitis, Di Quinzio; Eusepi, Masucci. A disp. Reinholds, Petkovic, Sabotic, Maltese, Ferrante, Maza, Giannone, Setola, Izzillo, Cagnano, Negro, Balduini. All. Petrone

PONTEDERA (3-5-2): Contini; Borri, Rossini, Risaliti; Tofanari, Calcagni, Caponi, Gargiulo, Corsinelli; Grassi, Posocco. A disp. Biggeri, Marinca, Romiti, Vettori, Maritato, Raffini, Ferrari, Paolini. All. Maraia

Pisa-Pontedera, la presentazione del match

Buona serata amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live in diretta ed in tempo reale la partita Pisa-Pontedera, gara valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie G girone A, nonché anticipo del turno entrante. Il primo aspetto che desta l’attenzione a proposito di questo confronto, è capire come la squadra allenata da Petrone avrà assorbito – se ci sarà riuscita – la dura sconfitta nel derby contro il Livorno al “Picchi” sabato scorso. Tale risultato ha definitivamente tolto ai nerazzurri ogni ambizione di primato e – di conseguenza – di promozione diretta. C’è però un terzo posto da difendere in ottica play-off, stando in particolar modo attenti alla Carrarese, che è a -5 con una partita in meno. Attenzione però, all’attuale Pontedera, reduce da qualcosa come sei risultati utili consecutivi. Pettrone non cambierà l’assetto tattico. Non è stato recuperato Mannini, mentre Ingrosso giocherà al posto di uno fra Sabotic e Lisuzzo. Gli ospiti sono privi di Frare, squalificato, del bomber Pinzauti influenzato e degli infortunati Spinozzi, Mastrilli e Pandolfi, Pisa-Pontedera prenderà il via alle ore 20:45.

PISA (4-4-2): Voltolini; Birindelli, Ingrosso, Lisuzzo, Filippini; Lisi, Gucher, Izzillo, Di Quinzio; Eusepi, Masucci. All. Petrone

ONTEDERA (3-5-2): Contini; Borri, Rossini, Risaliti; Posocco, Calcagni, Caponi, Gargiulo, Corsinelli; Grassi, Raffini. All. Maraia