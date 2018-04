LIVE Pro Piacenza-Siena: cronaca diretta e risulato in tempo reale

Pro Piacenza-Siena, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews, e benvenuti a questa nuova diretta. Oggi seguiremo con aggiornamenti live i cronaca e risultato in tempo reale Pro Piacenza-Siena, gara valida per il Girone A del campionato di Serie C stagione 2017-2018. Saranno due giorni intensi quelli di oggi e omani per la terza serie italiana, dato che verranno recuperate buona parte delle gare rinviate a causa del maltempo nel weekend fra il 3 ed il 4 marzo. Ma non solo: questa sera, la squadra di Michele Mignani, concluso il proprio incontro, presterà orecchio a quel che accadrà ad Arezzo, dove la capolista Livorno – che la propria gara alla 9^ di ritorno l’ha giocata e persa clamorosamente in casa contro il Cuneo – deve però recuperare la partita contro la compagine amaranto aretina, che si appresta a disputare le partite che sono state saltate a causa delle note vicende societarie. Sarà un match nel quale i bianconeri toscani non dovranno permettersi di fallire nuovamente se vorranno continuare a sperare i poter contrastare i labronico. E nell’ultimo turno – nel quale il Livorno ha perso 2-0 col Monza – la Robur Siena ha perso la possibilità di riprendersi temporaneamente la vetta contro il Pontedera. Dall’altra parte, il Pro Piacenza è quasi salvo, ma arriva alla sconfitta con l’Arezzo. Pro Piacenza-Siena, inizio alle ore 14:30