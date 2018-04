26′ – Bel sinistro di Bandinelli da fuori area, Pigliacelli blocca senza difficoltà.

25′ – I padroni di casa continuano a tenere il pallone, ma non riescono assolutamente a concretizzare il loro predominio nel possesso palla.

23′ – Gioco fermo per permettere i soccorsi a Volta, dolorante dopo un fallo subito.

21′ – Continuano a latitare le occasioni da gol, fase di gioco interlocutoria, con il gioco molto spezzettato dai continui fischi di Abbattista.

19′ – Dopo un avvio di partita vivace, la gara ora sembra essersi addormentata.

16′ – Il copione della partita non cambia, la Pro Vercelli non riesce a rendersi pericolosa.

14′ – Faticano i padroni di casa ad avvicinarsi alla porta di Leali, Perugia ben messo in campo.

12′ – La Pro mantiene il comando del gioco, ma deve stare attenta al pressing degli umbri, abili a ripartire in contropiede.

10′ – Cerri recupera un buon pallone sulla trequarti, la sua conclusione viene respinta da Bergamelli.

8′ – Partita subito gradevole, le squadre si affrontano senza troppi tatticismi.

6′ – Risposta dei piemontesi, con un bel tiro di Castiglia che finisce sul fondo.

5′ – Bel diagonale di Di Carmine, il cui tiro sfiora il palo e finisce sul fondo.

4′ – Bella percussione di Mustacchio, che scaglia un potento tiro che finisce a lato della porta di Pigliacelli.

2′ – E’ la Pro Vercelli a fare la partita in questo avvio.

Partiti!!!!! E’ iniziata Pro Vercelli-Perugia.

17:57 – Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo.

17:50 – Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi per ricevere le ultime disposizioni degli allenatori. Tra 10 minuti avrà inizio la partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

PRO VERCELLI (3-5-2): Pigliacelli; Gozzi; Bergamelli; Alcibiade; Ghiglione; Germano; Vives; Castiglia; Mammarella; Reginaldo; Morra. Allenatore: Grassadonia

PERUGIA (3-5-1-1): Leali; Volta; Dellafiore; Magnani; Mustacchio; Gustafsson; Colombatto; Bandinelli; Germoni; Cerri; Di Carmine. Allenatore: Breda

Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di Pro Vercelli-Perugia, recupero della 29. giornata del Campionato di Serie B. Poco fa sono state comunicate le formazioni ufficiali.

Si recupera oggi alle 18 la sfida tra Pro Vercelli e Perugia, valevole per la 29. giornata del Campionato di Serie B. La partita si sarebbe dovuta disputare esattamente un mese fa, sabato 3 marzo alle ore 15, ma venne rimandata a causa delle forti nevicate che si abbatterono sulla città piemontese, rendendo impraticabili sia il campo sia le tribune.

Partita che può dire molto sia nella lotta per la promozione, sia in quella per la salvezza: il Perugia, occupa attualmente il sesto posto in classifica, a quota 50 punti, e deve cercare di rispondere ai successi che Parma e Bari hanno ottenuto nei recuperi disputati ieri. Con un successo nel match di oggi, gli umbri affiancherebbero al quarto posto, con 53 punti, proprio emiliani e pugliesi, e si porterebbero a -5 dalla promozione diretta in A, attualmente detenuta dal Frosinone 2° a quota 58. Nelle ultime 5 gare la squadra di Roberto Breda ha tenuto un passo da capolista, ottenendo quattro vittorie e un pareggio, e nella ultima giornata di campionato ha superato al “Curi” la Cremonese, battuta 1-0. Per la partita di oggi, i grifoni dovrebbero optare per un modulo offensivo, con le due punte Cerri e Di Carmine supportate da un centrocampo a 5, con Gustafsson,Bianco e Bandinelli centrali, e Mustacchio e Germoni a dare spinta sulle fasce.

Partita cruciale in chiave salvezza per la Pro Vercelli: gli uomini di Gianluca Grassadonia si trovano in piena zona retrocessione, e occupano il penultimo posto della classifica, con 30 punti. Fondamentale cercare di fare risultato oggi. Con una vittoria, i piemontesi si porterebbero a quota 33, affiancando l’Ascoli al terzultimo posto, ma sopratutto ponendosi a -1 dalla quota playout e a -3 dalla salvezza diretta. La Pro Vercelli non è però certo reduce da un periodo brillante: nelle ultime 5 gare ha ottenuto solamente 2 punti, ed ha dovuto registrare una battuta d’arresto anche nell’ultima giornata, dove è uscita sconfitta dallo “Zaccheria” di Foggia con il risultato di 2-1. Per la sfida odierna, probabilmente Grassadonia opterà per uno schieramento difensivo, avendo di fronte il secondo miglior attacco del campionato, con Reginaldo e Morra in attacco a cercare di sfruttare eventuali spazi lasciati dalla difesa perugina, non certo una delle più solide della categoria.

Dirigerà la sfida il signor Abbattista di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Caliari e Scatragli.