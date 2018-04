LIVE Real Madrid-Juventus, cronaca e risultato in tempo reale: probabili formazioni

Un’impresa ai limiti del possibile per la Juventus nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. I bianconeri, reduci dalla pesante sconfitta rimediata nel match d’andata all’Allianz Stadium (3-0), scendono in campo al Santiago Bernabeu (calcio d’inizio alle 20.45) consapevoli di poter scrivere la storia e, perché no, imitare quindi la splendida prestazione messa in mostra dalla Roma con il Barcellona nella serata di ieri.

La battuta d’arresto della settimana scorsa potrebbe costare cara alla Juventus, che in campionato viaggia a velocità supersonica mentre in campo europeo non riesce ad imporre il proprio gioco in maniera costante. Non sarà della partita Paulo Dybala, espulso nella gara d’andata, così come Bentancur e Barzagli che non figurano nemmeno nella lista dei convocati. Massimiliano Allegri dovrebbe affidarsi, salvo ripensamenti dell’ultima ora, al 4-3-3 con Douglas Costa, Higuain e Mandzukic a comporre il tridente offensivo.

Il Real Madrid è, inutile dirlo, la squadra favorita alla vittoria finale. Sfuggito l’obiettivo Liga, con il Barcellona in fuga, ecco che la compagine di Zinedine Zidane farà di tutto per passare il turno in Champions League e spingersi sempre più verso Kiev, sede della finale.

Con Sergio Ramos squalificato e Nacho fuori dai giochi per infortunio, è allerta nella retroguardia dei Blancos: possibile un impiego dal 1′ del giovane Jesus Vallejo, classe 1997 e capitano dell’Under 21 spagnola.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-JUVENTUS

PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic.