LIVE: Reggina-Lecce: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Reggina-Lecce, la presentazione del match

Amici di SuperNews, buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento nel quale seguiremo live con cronaca e risultato in tempo reale Reggina-Lecce, gara valida per la 34^ giornata di campionato nel Girone C di Serie C. Si tratta di una gara nella quale hanno bisogno disperato di punti in particolare i salentini di Fabio Liverani che – da essere promossi a livello virtuale soltanto qualche settimana fa – si sono ritrovati con a ridosso le altre due pretendenti per la promozione diretta in Serie B, ovvero le siciliane Catania e Trapani. Ma la sfida odierna – allo stadio “Oreste Granillo”, è delicata anche per gli uomini di Agenore Maurizi, che devono metersi al riparo dalla zona play-out. In particolare, gli amaranto reggini arrivano negli ultimi turni disputati, dalla sconfitta contro il Catania, dalla vittoria contro la Casertana e dal pareggio – a rei inviolate – contro il Siracusa. L’attuale capolista invece non vince da 3 turni: pari interno per 2-2 con la Fidelis Andria, sconfitta a Caserta – per altro ad opera di Turchetta, di proprietà dei giallorossi – e pari al “Via del Mare” con la squadra di Bianco. Ecco perché i salentini non hanno più – con le contendenti con una gara in meno – il destino nelle proprie mani. Reggina-Lecce avrà inizio alle ore 14:30.