LIVE: Reggina-Lecce: cronaca diretta e risultato in tempo reale: Ripresa

Reggina-Lecce 0-1

15 – iverse disattenzioni di Laezza

13 – Cosenza è in difficoltà sulle palle alte con Bianchimano

7 – Dubickas al posto di Di Piazza Caturano per Saraniti e Legittimo per Costa Ferreira passaggio al 3-5-2

4 – Rovesciata senza successo di Bianchimano

FINE PRIMO TEMPO 0-1

45 – Pericolosissimo Mezavilla di testa

44 – Mezavilla e Di Piazza se le promettono, il reggino viene ammonito, ma anche Di Piazza

43 – La Reggina fatica a creare e il Lecce mantiene la sfera

34 – Sinistro di Mancosu alto di poco

30 – E sembrerebbe essere regolare il gol annullato a Di Piazza

23 – Gioco pericoloso di Tulissi su Perucchini tentando una sforbiciata

18 – Miracolo di Cucchietti su tiro di Di Piazza da posizione defilata

16 – Gol annullato al Lecce a Di Piazza per fuorigioco

10 – GOOOLLLLLLLLLL Mancosu davanti a Cucchieetti di destro dopo un rimpallo dovuto ad un errore di Laezza

9 – Punizione Lecce per fallo di mano di Laezza

4 – Angolo per il Lecce, Saraniti di testa fuori

4 – Improbabile sforbiciata di Cosenza

3 – Di Piazza viene fermato dal portiere i casa

Reggina-Lecce, le formazioni



REGGINA (3-5-2) – Cucchietti; Laezza, Ferrani, Gatti; Hadziosmanovic, Giuffrida, La Camera, Mezavilla, Armeno; Tulissi, Bianchimano

LECCE (4-3-1-2) – Perucchini; Lepore, Cosenza, Marino, Ciancio; Armellino, Arrigoni, Mancosu; Costa Ferreira; Saraniti, Di Piazza

Reggina-Lecce, la presentazione del match

Amici di SuperNews, buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento nel quale seguiremo live con cronaca e risultato in tempo reale Reggina-Lecce, gara valida per la 34^ giornata di campionato nel Girone C di Serie C. Si tratta di una gara nella quale hanno bisogno disperato di punti in particolare i salentini di Fabio Liverani che – da essere promossi a livello virtuale soltanto qualche settimana fa – si sono ritrovati con a ridosso le altre due pretendenti per la promozione diretta in Serie B, ovvero le siciliane Catania e Trapani. Ma la sfida odierna – allo stadio “Oreste Granillo”, è delicata anche per gli uomini di Agenore Maurizi, che devono metersi al riparo dalla zona play-out. In particolare, gli amaranto reggini arrivano negli ultimi turni disputati, dalla sconfitta contro il Catania, dalla vittoria contro la Casertana e dal pareggio – a rei inviolate – contro il Siracusa. L’attuale capolista invece non vince da 3 turni: pari interno per 2-2 con la Fidelis Andria, sconfitta a Caserta – per altro ad opera di Turchetta, di proprietà dei giallorossi – e pari al “Via del Mare” con la squadra di Bianco. Ecco perché i salentini non hanno più – con le contendenti con una gara in meno – il destino nelle proprie mani. Reggina-Lecce avrà inizio alle ore 14:30.