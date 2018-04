44′- Tiro di Medeiros che è centrale e Cordaz riesce a far sua la palla.

42′- Bessa salta male e manda la palla alta sopra la traversa.

40′- Corner battuto ma non va a buon fine con la difesa clivense che allontana la palla.

39′- Punizione di Lajic che viene deviata in angolo.

38′- Tiro di Medeiros che termina alto sopra la traversa.

35′- Perin riesce a gettare la palla con i pugni fuori dall’area, anticipando Simy.

33′- Il Crotone tenta di pareggiare ma il Genoa ha chiuso i varchi.

31′- Punizione di Lajic con Sorrentino che fa sua la sfera bloccandola.

28′- GOL! 1-0 Genoa con Bessa che raccoglie la palla da un cross di Medeiros e getta la palla in rete.

24′- Cross di Caccatore ma nessuno in area di rigore prende la palla.

20′- Cross di Medeiros con nessuno degli attaccanti del Genoa che prendono la palla.

16′- Tiro di Stepinski ben parato da Sirigu.

13′- Bessa per Medeiros ma il giocatore ex Sporting Lisbona non aggancia la palla che finisce in fallo laterale.

8′- Cross di Laxalt che sorvola l’area e finisce in fallo laterale.

5′- Scambio Ricci-Simy che non va a buon fine perchè vengono fermati dalla retroguardia rossoblu.

3′- Tiro di Lajic che termina di poco a lato.

1′- Iniziati i match.

17:36- FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli; Zukanovic; Lazovic, Hiljemark, Bertolacci, Bessa, 93 Laxalt, Medeiros, Galabinov. All. Galabinov

17:35- FORMAZIONE CROTONE (4-3-3): Cordaz-Faraoni-Ceccherini-Sampirisi-Martella-Stoian-Ajeti-Mandragora-Trotta-Simy-Ricci. All. Zenga



17:31- FORMAZIONE CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Gobbi; Bastien, Radovanovic, Hetemaj, Castro; Stepinski, Inglese. All: Maran

17.30- FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Belotti, Falque. All: Mazzarri

La trentaduesima giornata di serie A è iniziata con la vittoria del Cagliari che ha trovato l’imbeccata finale con Ceppitelli dopo il pareggio con Pavoletti nel primo tempo. Inutile il pareggio di Lasagna. Partita non da grandi ritmi che regala però tre gol con i soliti marcatori. Ora il Cagliari con questa vittoria si mette a -1 dall’Udinese e a -5 dalla zona rossa ancora formata dalla coppia Spal e Crotone a 27. E proprio il Crotone che giocherà contro il Genoa tra pochi minuti nell’anticipo del Galileo Ferraris.

Battendo ipoteticamente il Crotone i lguri quasi sicuramente troverebbero la salvezza. In attacco niente Pandev e Lapadula giocherà Galabinov supportato da Mederios. A centrocampo sicura la presenza Laxalt. A difesa Spolli troverà Rossettini e Zucanovic per bloccare le folate offensive degli uomini di Zenga. L’ex giocatore dell’Inter prova di nuovo a mettere Simy in attacco insieme a Trotta per guadagnare qualche punto salvezza. Mentre contemporaneamente a Genoa-Crotone ci sarà anche Chievo-Torino con i veneti con Birsa in panchina e rimaneggiati sempre solo in attacco con Stepinski e Inglese proveranno a scardinare la difesa del Torino. Lajic ci sarà nel tridente con Iago Falque e Belotti che tanto hanno fatto bene nelle ultime giornate.