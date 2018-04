45′- Terminate tutte le prime frazioni.

44′- Gnaohrè sbaglia un tiro quasi ravvicinato e manda la palla fuori area.

43′- Bocalon si mangia un gol a porta vuota dopo un cross insidioso di Keane.

42′- Gol annullato a Cremonesi con Lezzerini che aveva parato all’inizio poi dopo aveva subito la ribattuta. Ma tutto poi fermato in fuorigioco.

40′- Paolucci ha sfiorato di mettere la palla nel set e portare sul 2-0 la Ternana.

37′- Punizione del Cesena con Schiavone con il portiere della Salernitana che salva con una parata la conclusione.

36′- Colpo di testa di Kamara della Cremonese da angolo che termina di poco a lato. Palermo rischiava di subire lo svantaggio.

34′- GOL!!! 0-1 Ternana con Caretta che di testa mette la palla in rete e batte Montipò.

32′- GOL!!! 2-1 Empoli con Zajic che raccoglie il passaggio di Caputo e mette la palla in rete.

30′- Cross di Rosina in area di rigore nessun giocatore della Salernitana c’è per deviare a rete.

28′- Tiro di Caputo che termina di poco a lato.

25′- Cross di Alesami che non vede compagni e sbaglia mandando la palla fuori di poco.

22′- Tiro di Maniero del Novars per Orlandi ma non inquadra la porta e la palla si perde sul fondo.

20′- GOL!!! 0-1 Bari con Nene che di testa raccoglie il cross di Ederson e insacca in rete la palla.

18′- GOL!!!! 0-1 Moncini che prende la palla in area di rigore e insacca alle spalle del portiere campano.

14′- Traversa di Pessina dello Spezia a Frosinone.

12′- Colpo di testa di Puscas del Npvara ma la palla sorvola la traversa.

10′- GOL!!!! 1-1 Empoli subito con Caputo che si trova in area di rigore e mette la sua zampata su un cross.

8′- GOL!!!! 0-1 Pro Vercelli con Bifulco che batte in portiere in area di rigore.

7′- Tiro ravvicinato di Domizzi che va in rete ma annullato per fuorigioco del difensore lagunare.

5′- Cross di Caputo in area di rigore ma fa buona guardia la difesa piemontese.

3′- Colpo di testa di La Mantia con il portiere dell’Avellino che riesce a far sua la sfera.

2′- Furlan del Brescia calcia sul portiere del Carpi che salva il risultato.

1′- Tiro di Germoni del Perugia la palla termina di poco alta sopra la traversa.

1′- Iniziati i match.



RISULTATI: Empoli 67, Palermo 58, Frosinone 58, Parma 57, Bari 54, Perugia 53, Cittadella 51, Venezia 50, Foggia 49, Carpi 48, Spezia 46, Salernitana 42, Cremonese 41, Brescia 41, Novara 39, Avellino 39, Pescara 38, Cesena 37, Empoli 36, Ascoli 36, Pro Vercelli 31, Ternana 30.

35esima Giornata: Foggia-Carpi 3-0, Parma-Cittadella 0-0 (giocate ieri), Brescia-Carpi-Empoli-Pro Vercelli- Entella-Avellino-Frosinone-Spezia- Novara-Ternana-Palermo-Cremonese-Perugia-Venezia-Pescara-Bari-Salernitana-Cesena (da giocare oggi).

Trentacinquesima giornata di serie B cominciata ieri con la vittoria del Foggia nell’anticipo delle 19. Gli uomini di Stroppa hanno battuto i marchigiani per tre gol secchi a zero. A segno Deli, il solito Mazzeo e Loiacono. Marchigiani al tappeto e che non sono ancora tagliati fuori però dalla zona salvezza. Obiettivo, quello dei play out, ancora in corsa, ma la baguarre putroppo è ampia. In serata poi il pareggio a reti inviolate tra Parma e Cittadella con gli emiliani che non sono riusciti a vincere seppur hanno avuto troppe occasioni.

Oggi invece tutti gli altri incontri, visto che la prossima settimana ci sarà il turno infrasettimanae, ultimo della stagione. Oggi l’Empoli cerca altri tre punti in casa al Castellani contro la Pro Vercelli che sembra non reagire per salvarsi. Partite certo più complicate per Frosinone e Palermo. I ciociari affronteranno lo Spezia in casa e i siciliani la Cremonese che ormai da tempo ha abbandonato i sogni play off. Sempre per le zone alte il Bari è atteso nella difficile trasferta di Pescara al Bentegodi. Scontro diretto, invece, tra Perugia e Venezia con gli umbri più in forma dei veneti, ma che vengono da due sconfitte. Invece per la zona play out il Brescia affronterà il Carpi che spera di rientrare nei play off, poi Novara-Ternana e Salernitana-Cesena.