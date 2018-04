LIVE Roma-Barcellona, calcio d’inizio ore 20.45

Ritorno quarti di finale UEFA Champions League 2017/18, Stadio Olimpico (Roma)

19.25 – Sarà Clement Turpin a dirigere Roma-Barcellona. L’arbitro francese sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Gringore e dal quarto uomo Zakrani. Gli addizionali saranno Buquet e Rainville.

19.15 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (X-X-X): in attesa.

19.15 – FORMAZIONE UFFICIALE BARCELLONA (X-X-X): in attesa.

19.10 – Siamo in attesa delle formazioni ufficiali delle due squadre. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti dallo Stadio Olimpico.

19.00 – Amici di SuperNews, un caro saluto da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Barcellona.

Compito più che arduo per la Roma nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, battuti per 4-1 al Camp Nou nella gara d’andata, vanno a caccia dell’impresa davanti agli oltre 70.000 spettatori che questa sera prenderanno posto sulle tribune dello Stadio Olimpico.

Il cammino della Roma in Champions League è stato nettamente compromesso sei giorni fa in Spagna, con i blaugrana che non hanno avuto particolari problemi ad imporre il proprio gioco e, di conseguenza, ad ipotecare la qualificazione alle semifinali. Per passare il turno, la Roma ha bisogno di vincere 3-0 o con quattro gol di scarto: se non è una mission impossible, poco ci manca.

Non sarà della partita Diego Perotti, mentre il turco Cengiz Under ha recuperato e dovrebbe partire dalla panchina. Tridente offensivo composto dall’inamovibile Edin Dzeko, ai cui fianchi troveranno spazio Schick ed El Shaarawy.

Per quanto riguarda il Barcellona, Ernesto Valverde schiererà la formazione titolare nonostante il risultato sia favorevole ai blaugrana: nessun abbozzo di turnover, quindi, in vista della sfida di sabato contro il Valencia. Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Busquets che, se assente, verrebbe sostituito da Iniesta, il cui posto verrebbe poi occupato da Dembélé. Nessun dubbio in attacco con Lionel Messi che farà coppia con Luis Suarez.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BARCELLONA

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.