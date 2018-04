30′- El Shaarawy va giù ed è punizione quasi dal limite dell’area di rigore.

28′- Passaggio di Gonalons verso la porta di Sportiello che fa sua la sfera.

25′- Allison para un tiro a Vitor Hugo.

22′- Bruno Peres perde un pallone sulla fascia e da la palla alla Fiorentina.

20′- Tiro di Naingolaan che viene parato da Sportiello tranquillamente.

18′- Punizione Fiorentina la palla arriva sulla testa di Pezzella che manda la palla di poco a lato.

15′- Colpo di testa di El Shaarawy da cross di Bruno Peres ma l’attaccante si fa anticipare da Sportiello.

13′- Saponara approfitta dell’uscita fuori area di Allisson e tira ma il portiere ci mette i piedi e salva il risultato.

11′- Colpo di testa di El Shaarawy che termina di poco a lato.

9′- Colpo di testa di Manolas che termina di poco fuori.

7′- GOOOLLLLL!!!! 0-1 Fiorentina con Benassi che risceve assist da Saponara e getta la palla in rete.

5′- Cross di Kolarov ben allontanato da Vitor Hugo.

4′- Cross di Bruno Peres che va lungo in fallo laterale.

3′- Corner Roma verso Strootman ma l’olandese non riesce ad agguantare la palla.

1′- Iniziato il match.

17:40- FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (4-3-3): Alisson, Bruno Peres, manolas, Fazio, Juan Jesus, Nainggolan, Gonalons, Strootman, Defrel, Dzeko, El Shaarawy

17:30- FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello, Laurini, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi, Benassi, Dabo, Veretout, Saponara, Eyssenic, Simeone. All. Stefano Pioli

17:20– Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Benevento-Juventus. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Di Francesco e Stefano Pioli.

16:35- PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson-Florenzi-Fazio-Juan Jesus-Kolarov-Pellegrini-De Rossi-Nainggolan-Defrel-Dzeko-El Shaarawy. All. Di Francesco.

16:30- PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello-Milenkovic-Pezzella-Vitor Hugo-Biraghi-Benassi-Dabo-Veretout-Saponara-Eysseric-Simeone. All. Stefano Pioli

Partita da grandi match quella tra Roma e Fiorentina. I viola vengono da tre macht consecutivi vinti dopo la morte di Astori e quindi sono tornati prepotentemente in corsa per l’Europa League. Mentre la Roma viene dalla sconfitta contro il Barcellona per 4-1 e quasi sicuramente la prossima settimana dovrà dire addio alla Champions. Vedremo se i giallorossi subiranno un contraccolpo psicologico o riusciranno a rialzarsi definitivamente. Per quanto riguarda la Viola Pioli dovrà rinunciare allo squalificato Chiesa e agli infortunati Thereau e Badelj. Confermata la linea difensiva con Milenkovic, Pezzella, Hugo e Biraghi. A centrocampo sicuro i posti di Benassi e Veretout. In avanti Gil Dias sembra favorito su Eysseric per affiancare Simeone e Saponara.

Per quanto riguarda la Roma in difesa, dopo la bella prova del Camp Nou, il tecnico manda di nuovo in campo Bruno Peres nella linea difensiva con gli intoccabili Manolas, Fazio e Kolarov. I dubbi maggiori riguardano il centrocampo: Nainggolan è convocato ma parte dalla panchina. In campo con Strootman, ci vanno Pellegrini e Gonalons che dà un turno di riposo a De Rossi. Novità in attacco con Defrel vicino al duo El Shaarawy-Defrel.