LIVE Roma-Genoa cronaca e risultato in tempo reale: Under la sblocca

40′- Errore in disimpegno di Perin. La Roma non ne approfitta con El Shaarawy che calcia alto

39′- Il cross di Hiljemark è troppo lungo e finisce dritto tra le mani di Alisson

37′- Squadre che si affrontano a viso aperto in questa fase ma commettono diversi errori

35′- Genoa che ha preso fiducia

34′- Fallo di Fazio su Rigoni. Altra chance per il Genoa, Alisson sventa tutto in uscita

32′- Prima azione pericolosa degli ospiti, dalla destra arriva il cross per Lapadula che di poco non ci arriva. Bravo Alisson in uscita

31′- Possesso palla della Roma. Il Genoa è tutto chiuso a ridosso della propria area di rigore

29′- Ottimo intervento di Pellegrini in copertura che fa ripartire l’azione giallorossa

28′- Il gioco riprende. La Roma avanza a caccia del secondo gol

27′- Scontro fortuito tra Pandev e Gonalons. I due sono a terra

26′- El Shaarawy si invola. Ma è fuorigioco

25′- Ci prova Dzeko palla facile per Perin

24′- Cross di destro di Migliore. Non è il suo piede e si vede. Palla sul fondo

23′- Fallo in attacco di Florenzi su Migliore

22′- El Shaarawy da fuori. Palla di poco a lato

21′- Gerson e Gonalons muovono bene la palla

20′- Che occasione sprecata da Florenzi. Azione Pellegrini Dzeko, palla all’esterno che calcia fuori

19′ – Ancora giallorossi in controllo della sfera

18′- Roma che passa alla seconda vera azione della partita grazie all’inserimento sul secondo palo di Under su passaggio di Kolarov

17′- GOOOOOOOL! Under sblocca il match su assist di Kolarov da punizione LIVE Roma-Genoa 1-0

16′- Ammonito Rossettini

14′- Occasione per Under che si libera bene del marcatore e calcia di destro. Perin pronto

13′- Prova ad uscire il Genoa. Il cross di Migliore finisce sul fondo

11′- Fallo su Gerson, attacca la Roma

10′- Buon giropalla dei giallorossi ma il Genoa difende con ordine

9′- Chance per El Shaarawy che però perde il tempo sia per calciare che per servire un compagno

8′- Ancora un fallo subito da Rigoni, questa volta è stato Florenzi

7′- Cross sbilenco di Zukanovic. Possesso giallorosso

6′- Bell’azione della Roma. Primo angolo del match

5′- Gerson ferma Rigone con un fallo

4′- Dzeko difende palla e subisce fallo da Rigoni e Bertolacci

3′- Perde palla Pellegrini sbagliando il passaggio per Dzeko, il Genoa prova con Pandev. Anche il macedone sbaglia l’apertura

2′- Roma in possesso palla ma il Genoa riparte

1′- Si parte

Primo tempo

A sorpresa Di Francesco lancia dall’inizio Gerson lasciando in panchina il centrocampo titolare. In avanti confermati Under ed El Shaarawy con Dzeko. Ballardini conferma la formazione prevista. Classico 3-5-2 con Pandev e Lapadula in avanti

LIVE Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Gerson, Pellegrini, Gonalons, Under, El Shaarawy, Dzeko

Genoa 3-5-2: Perin, El Yamiq, Rossettini, Zukanovic, Migliore, Rosi, Rigoni, Hiljemark, Bertolacci, Pandev, Lapadula

LIVE Roma-Genoa, match valido per la 33^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio ore 20.45 all’Olimpico. Dopo il pareggio nel derby della capitale, i giallorossi sono chiamati a riprendere la marcia per il terzo posto conteso a pari punti dalla Lazio. Gli uomini di Ballardini invece devono allontanarsi ancora dalla zona retrocessione e cercheranno di vendere cara la pelle.

Di Francesco si affiderà probabilmente al 4-3-3. Manolas è out per un fastidio al polpaccio, al suo posto ecco Juan Jesus accanto a Fazio davanti ad Alisson. Sulle corsie Kolarov a sinistra e sicuro del posto mentre a destra Bruno Peres sembra essere in vantaggio su Florenzi. Centrocampo a tre con Pellegrini, Gonalons e Nainggolan. Riposo per De Rossi e Strootman. In avanti Dzeko guiderà l’attacco come confermato dallo stesso tecnico nella conferenza di vigilia. Accanto al bosniaco agiranno Under ed El Shaarawy.

Il Grifone è reduce dal successo in casa contro il Crotone. Ballardini farà a meno di Spolli infortunato. In difesa al suo posto ci sarà Pereira con Rossettini e Zukanovic. In mezzo al campo Bertolacci, Rigoni e Hiljemark con Rosi e Lazovic esterni. Probabile turno di riposo per Laxalt. In attacco coppia confermata Lapadula Pandev. Taarabt non convocato per infortunio.

A dirigere Roma-Genoa sarà Luca Pairetto di Nichelino. Fischio d’inizio ore 20.45 stadio Olimpico.

LIVE Roma-Genoa: le probabili formazioni

Roma 4-3-3: Alisson, Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under. El Shaarawy, Dzeko Allenatore: Eusebio Di Francesco

Genoa 3-5-2: Perin, Pereira, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark; Pandev, Lapadula Allenatore: Davide Ballardini