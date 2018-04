LIVE Salisburgo-Lazio, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

15:20- PROBABILE FORMAZIONE SALISBURGO (3-5-1-1): Walke-Lainer-Ramalho-CaletaCar, Ulmer-Haidara-Schlager-Berisha-Minamino-Chan Hwang-Dabbur. All. Rose

15:15- PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (3-5-1-1): Strakosha-Luis Felipe-De Vrji-Radu-Basta-Parolo-Leiva-Luis Alberto-Lulic-Felipe Anderson-Immobile. All. Inzaghi

Ritorno dei quarti di Europa League dove la Lazio cerca la qualificazione alle semfinali e ad entrare tra le prime quattro della competizione. Il Salisburgo sogna di segnare le due reti di disavanzo e centrare una storica qualificazione in semifinale per la prima volta. La formazione di Rose sempre più outsider e ha stupito già arrivando ai quarti. Il 4-2 dell’andata dà molte chance alla Lazio per qualificarsi. Un buon bottino da cui partire per mantenere il risultato e getirlo durante la partita.

Fra le mura amiche gli austriaci sono ancora imbattuti – cinque vittorie e tre pareggi fra spareggi di Champions, fase a gironi e a eliminazione diretta di Europa League – e sono un osso duro da affrontare. Tra gli austriaci mancherà il maliano Samassekou. Al posto del maliano il tecnico tedesco potrebbe schierare Wolf che verrà allargato sulla corsia di destra per poter offrire una maggiore spinta e pericolosità sotto porta. In mediana ci saranno ovviamente Schlager e Haidara mentre Berisha percorrerà la corsia di sinistra. In difesa tornerà Caleta-Car e l’attacco sarà affidato al giapponese Chan Hwang e Dabbur. Nella Lazio invece poco turnover. Inzaghi non vuole rischiare e tranne Bastos e Wallace in difesa ci aarà di nuovo Luis Felipe. Il centrocampo sempre riconfermato con Leiva-Luis Alberto-Lulic in attacco Immobile-Felipe Anderson.