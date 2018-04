LIVE Sara Errani – Eugenie Bouchard, Wta Charleston, risultato in tempo reale: l’anteprima del match

(WC) SARA ERRANI – EUGENIE BOUCHARD, terzo incontro sul Volvo Car Stadium a partire dalle 16.00 italiane (dopo Ahn-Stosur)

Primo turno Wta Premier Charleston (terra battuta verde)

Dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 del bouquet di Sky.

Sara Errani-Eugenie Bouchard: i precedenti

Indian Wells 2014 – Cemento – R32 – BOUCHARD b. Errani 6-3 6-3

Acapulco 2013 – Terra battuta – R16 – ERRANI b. Bouchard 7-6(4) 6-2

Esordio stagionale (a livello Wta) sulla terra battuta per Sara Errani

L’azzurra prende parte al primo torneo stagionale su terra battuta, la superficie a lei più congeniale, dopo che già in Fed Cup ha conquistato due punti decisivi per l’Italia giocando su terra indoor, dopo aver mancato la qualificazione all’Australian Open, a San Pietroburgo e a Miami, qualificandosi soltanto a Dubai e riuscendo a vincere il Challenger femminile di Indian Wells. La romagnola ha ricevuto una wild card dagli organizzatori (come era già successo ad Auckland) e nel primo turno del Wta Premier di Charleston affronterà la canadese Eugenie Bouchard, contro la quale è 1-1 nei precedenti. La tennista di Montreal, in questo 2018, ha iniziato all’Hopman Cup, poi è andata ad Hobart perdendo al primo turno; nel primo Slam stagionale è giunta al secondo turno, a Taipei si è fermata ai quarti di finale mentre ad Indian Wells di nuovo un primo turno e a Miami non è riuscita ad accedere al main draw.