LIVE Seppi-Nishikori 0-6, Atp Montecarlo 2018: iniziato il secondo set

Seppi-Nishikori 0-6, 5-2

5-2 Seppi, l’azzurro servirà per il set dopo il cambio di campo.

0-30, otto punti consecutivi per Seppi. 0-40, strepitoso diritto vincente per l’azzurro. Game Seppi.

4-2 Seppi, ora c’è Nishikori al servizio.

30-0, diritto decisamente out del giapponese. 40-0, risposta in rete di Nishikori. Game Seppi.

3-2 Seppi, l’azzurro al servizio dopo il cambio di campo.

15-30, voleè in rete per Nishikori. 15-40, due palle-break per Seppi. 30-40, errore di diritto dell’azzurro. 40-40, rovescio lungo linea vincente per il giapponese. Vantaggio Nishikori, risposta out di Seppi. Parità, diritto in rete per il giapponese. Vantaggio Nishikori, errore di diritto dell’azzurro. Ancora parità, altro errore del giapponese. Vantaggio Nishikori, di un soffio fuori il rovescio lungo linea di Andreas. Di nuovo parità. Palla break per l’azzurro, in rete la palla corta del giapponese. Game Seppi.

2-2, Seppi-Nishikori riprende con il giapponese al servizio.

30-15, risposta di diritto out del giapponese. 40-15, altro errore di Nishikori. Game Seppi.

2-1 Nishikori, dopo il cambio di campo sarà Seppi a servire.

30-30, errore di diritto di Seppi. 30-40, prima palla break del secondo set per Seppi. 40-40, servizio vincente del giapponese. Vantaggio Seppi. Parità, occasione sprecata per l’azzurro che scivola al momento di colpire con il rovescio. Vantaggio Nishikori, rovescio vincente per il giapponese. Game Nishikori.

1-1, Seppi-Nishikori riprende con il giapponese al servizio.

0-30, dieci punti consecutivi per Nishikori. 15-30, prima di servizio vincente per Seppi. 30-30, ancora un servizio a segno per l’azzurro. 40-30, errore di rovescio del giapponese. Game Seppi.

1-0 Nishikori, ora Seppi serve per la prima volta nel secondo set.

40-0, errore di diritto di Seppi. Game Nishikori.

Seppi-Nishikori riprenderà con il giapponese al servizio.

SECONDO SET

6-0 Nishikori, primo set sul velluto per il giapponese.

30-0, ace per Seppi. 30-15, errore di diritto per l’azzurro. 30-30, altro errore di Andreas. 30-40, smash vincente per Nishikori e set-point per il giapponese. Game e primo set per Nishikori.

5-0 per il giapponese. Seppi-Nishikori si avvia alla conclusione rapida del primo set.

40-0, il giapponese domina da fondo e chiude con lo smash. 40-15, palla corta in rete per Nishikori. Game Nishikori.

4-0 Nishikori, il giapponese al servizio.

30-15. 30-30, brutto errore di rovescio di Seppi. 30-40, altro errore per l’azzurro. 40-40, prima di servizio vincente per Seppi. Vantaggio Nishikori. Game Nishikori.

3-0 Nishikori, Seppi ora al servizio.

30-0, diritto vincente del giapponese. 40-0, diritto in rete per Seppi. Game Nishikori.

2-0 Nishikori, il giapponese serve per confermare il break.

30-15, smash vincente di Seppi. 30-30, diritto incrociato vincente di Nishikori. 40-30, prima di servizio vincente dell’azzurro. 40-40, di poco fuori un rovescio lungo-linea di Seppi. Vantaggio Seppi. Parità, rovescio che si spegne sul nastro per l’azzurro. Vantaggio Nishikori e palla break per lui. Game Nishikori.

1-0 Nishikori, dopo il cambio di campo sarà Seppi a servire

15-30, errore di diritto di Nishikori. 30-30, rovescio vincente del giapponese. 30-40, diritto a segno per Seppi. 40-40, rovescio in rete dell’azzurro. Vantaggio Nishikori. Game Nishikori.

Seppi-Nishikori comincia con il giapponese al servizio.

PRIMO SET

Seppi-Nishikori, l’ultimo azzurro in campo a Montecarlo. La fatiche di Andreas, capitolo quinto. Seppi scende in campo sul Campo dei Principi per affrontare Kei Nishikori. L’azzurro dopo aver vinto due match di qualificazione e altri due nel tabellone tenta l’impresa contro il quotato nipponico. Nishikori è reduce da un lungo periodo di riposo forzato, causa l’ennesimo infortunio. I confronti diretti sono in perfetta parità, 2-2. I due giocatori non si affrontano da quasi tre anni. Seppi-Nishikori giocarono sull’erba di Halle, con vittoria dell’azzurro. Resta da vedere se l’altoatesino ha assorbito bene le fatiche accumulate nei match contro Edmund e Garcia Lopez, entrambe concluse al terzo set. Nishikori ha battuto al primo turno Berdych e poi ha eliminato Medvedev. Il giapponese sembra sulla buona strada per un ritorno ai suoi migliori livelli.

Seppi-Nishikori, l’ultima speranza azzurra a Montecarlo è il vecchio Andreas

Seppi-Nishikori, l’azzurro tenta l’impresa. Con le vittorie contro Edmund e Garcia Lopez ha riscattato in parte la delusione della Coppa Davis contro la Francia. Il 34enne Seppi è l’ultimo tennista italiano impegnato sulla terra rossa del Principato di Monaco. Segno che il rinnovamento del tennis italiano procede a fatica. Molto a fatica. Speriamo che nelle prossime settimane gli azzurri si facciano più onor. Magari a partire dai prossimi Internazionali d’Italia del Foro Italico.