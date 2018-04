L’ARBITRO FISCHIA LA FINE DEL PRIMO TEMPO!!! Si va al riposo con l’Empoli in vantagggio per 1-0, grazie alla reta di Zajc realizzata al 18′.

45′ – Concesso 1′ di recupero. Castagnetti spara fuori una conclusione sballata dal limite dell’area.

44′ – Grande occasione sprecata da Caputo, servito ottimamente da Bennacer. Solo davanti a Guarna, l’empolese conclude fuori.

42′ – Conclusione da fuori area dell’empolese Maietta, palla che finisce al lato della porta di Guarna.

41′ – Potente conclusione dal limite dell’area di Kttagl, palla alta sopra la traversa. Altra potenziale occasione sciupata dal Foggia.

39′ – Bella combinazione in area foggiana tra Zajc e Caputo, la conclusione di quest’ultimo è alta sopra la traversa.

38′ – Ammonito il foggiano Agazzi per gioco falloso.

37′ – Partita che si mantiene sempre divertente e ricca di occasioni. Il ritmo non accenna ad abbassarsi, malgrado il grande calco.

35′ – Gerbo ci prova da fuori area, ma la sua conclusione è alta. Altra potenziale occasione sprecata dal Foggia per pareggiare.

33′ – Molti gli errori in fase di palleggio del Foggia, che soffre il pressing degli avversari.

30′ – Risposta dell’Empoli: Rodriguez serve un delizioso assist per Caputo, che arriva però in ritardo sulla palla del compagno.

28′ – Mazzeo sfrutta un dismpegno errato della difesa empolese e da fuori area scaglia una conclusione che però Gabriel blocca senza problemi.

27′ – Agnelli serve Kragl in area che al volo spara un potenete tiro che finisce però sull’esterno della rete difesa da Gabriel.

25′ – Partita al momento molto gradevole. Le due squadre si affrontano a viso aperto e le occasioni da rete non mancano. Molto alto anche il ritmo di gioco.

23′ – Grande occasione per il Foggia! Kragl serve con un preciso cross Nicastro, ma la conclusione di testa dell’attaccante foggiano finisce alta sopra la porta di Gabriel.

21′ – Nicastro dal limite dell’area fa partire un pericoloso sinistro deviato in corner. Prova a rispondere il Foggia.

18′ – GOL EMPOLI! Zajc si incunea in area e fa partire un preciso diagonale che batte Guarna. Foggia 0-Empoli 1.

17′ – L’Empoli sta schiacciando il Foggia nella sua metà campo. Pugliesi in grossa difficoltà ad uscire dall’area.

14′ – Occasionissima per l’Empoli! Guarna sbaglia un rinvio dal fondo e serve Zajc, che dal limite dell’area fa partitre un tiro che centra il palo. I toscani sembrano salire di tono.

11′ – Rodriguez libera con un preciso cross Caputo solo in area , ma Guarna respinge di piede la sua conclusione. Grande occasione per l’Empoli!

9′ – Risposta dell’Empoli: Bennacer con un lob libera Rodriguez in area, ma la sua conclusione è respinta dalla difesa.

8′ – Il Foggia sembra aver preso il controllo della partita. I pugliesi sembrano più reattivi degli avversari.

6′ – Occasione per il Foggia. Gerbo dal limte dell’area fa partire un diagonale angolato ma Gabriel respinge di pugno.

4′ – Non ci sono occasioni al momento. Forte pressing di entrambe le squadre sui portatori di palla avversari.

2′ – Si gioca principalmente a centrocampo in questo inizio partita. Le squadre si stanno studiando.

PARTITI!!!! E’ iniziata Foggia-Empoli.

12:29 – Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco.

12:20 – Le squadre hanno ultimato il riscaldamento e sono rientrate negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni dei rispettivi allenatori. Mancano 10 minuti all’inizio della partita.

FORMAZIONI UFFICIALI

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Camporese; Tonucci; Martinelli; Gerbo; Agnelli; Agazzi; Deli; Kragl; Nicastro; Mazzeo. Allenatore: Stroppa

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo; Maietta; Luperto; Pasqual; Bennacer; Castagnetti; Brighi; Zajc; Capuo; Rodriguez. Allenatore: Andreazzoli

Amici di SuperNews, buona Pasquetta e benvenuti alla diretta scritta di Foggia-Empoli, recupero della 29.giornata del Campionato di Serie B. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali schierate dalle due squadre.

PROBABILI FORMAZIONI

FOGGIA (3-5-2): Guarna; Tonuccci; Camporese; Loiacono; Zambelli; Agnelli; Greco; Deli; Kragl; Mazzeo; Nicastro. Allenatore: Stroppa

EMPOLI (4-3-1-2): Gabriel; Di Lorenzo; Maietta; Luperto; Pasqual; Bennacer; Castagnetti; Brighi; Zajc; Caputo; Rodriguez. Allenatore: Andreazzoli

Tocca a Foggia ed Empoli aprire questo lunedi di Pasquetta che la Serie B dedica ai recuperi della 29.giornata. Le due formazioni scenderanno in campo alle 12:30 al “Pino Zaccheria” per recuperare la partita che si sarebbe dovuta disputare lunedi 5 marzo alle 20:30, ma che la Lega B decise di rinviare in segno di lutto a causa dell’improvvisa scomparsa del capitano della Fiorentina, Davide Astori.

I toscani, guidati da Aurelio Andreazzoli, arrivano a questa sfida in testa al campionato con 63 punti e stanno attraversando un ottimo periodo di forma: 4 vittorie e un pareggio lo score ottenuto nelle ultime 5 partite disputate. L’ultimo scalpo collezionato dalla capolista è stato quello della Salernitana, battuta 2-0 al “Castellani” nel turno infrasettimanale di giovedi sera. Vincere oggi significherebbe portarsi a quota 66 e involarsi verso la promozione diretta in Serie A, con un margine di +8 sul Frosinone, attualmente al secondo posto. L’Empoli si presenta però a Foggia decimato dalle assenze. Non sono infatti partiti per la Puglia Donnarumma, Veseli, Ninkovic, Untersee, Provedel, Mchelidze e Pejovic, aspetto che rende ancora più complicata una gara già difficile di suo, visto anche il calore del pubblico dello Zaccheria, vero e proprio dodicesimo uomo in campo del Foggia.

I padroni di casa occupano l’11° posto in classifica con 43 punti, 9 dei quali collezionati nelle ultime 5 gare, e sono reduci dal successo ottenuto giovedi sera contro la Pro Vercelli (2-1 il risultato finale). Dopo un girone di andata che li ha visti invischiati nella lotta salvezza, i pugliesi hanno cambiato marcia nel girone di ritorno e stanno inseguendo il sogno playoff. Battendo la capolista oggi, si porterebbero al 10° posto con 46 punti, scavalcando lo Spezia e ponendosi momentaneamente a -3 dalla zona playoff. Mister Giovanni Stroppa può contare sull’intera rosa per la partita di oggi, non avendo nè indisponibili, nè squalificati. Motivo in più per cercare di fermare la corsa inarrestabile dell’Empoli!

Arbitrerà l’incontro il signor Ghersini di Genoa, coadiuvato dai due assistenti Dei Giudici e Lombardo.