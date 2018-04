PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Frattali; Gazzola; Iacoponi; Lucarelli; Gagliolo; Dezi; Munari; Scavone; Siligardi; Ceravolo; Di Gaudio. Allenatore: D’Aversa

PALERMO (3-5-2): Pomini; Dawidowicz; Struna; Szyminski; Rispoli; Coronado; Jajalo; Gnahorè; Aleesami; Nestorovski; La Gumina. Allenatore: Tedino

Parma e Palermo chiudono la lunga giornata di Pasquetta dedicata dalla Serie B ai recuperi della 29. giornata. Le due formazioni scenderanno in campo allo stadio “Ennio Tardini” alle ore 20:30 per recuperare la partita originariamente programmata per sabato 3 marzo alle 15, che non fu possibile disputare a causa delle forti nevicate che colpirono la città emiliana, rendendo impraticabili campo e tribune.

Incontro da cui ci si può attendere molto sul piano dello spettacolo, data l’importanza dei 3 punti in palio. Il Parma è al 5° posto in classifica con 50 punti, alla pari con Perugia e Bari. Vincendo oggi si porterebbe a quota 53, avvicinando il Palermo e ponendosi a -5 dalla promozione diretta, occupata dal Frosinone 2° con 58. Dopo un inizio di girone di ritorno molto difficile, la squadra di Roberto D’Aversa sembra essere riuscita a correggere la rotta, con 12 punti ottenuti negli ultimi 5 incontri disputati. Gli emiliani sono reduci dal successo di Avellino ottenuto nel turno infrasettimanale di giovedi sera, dove si sono imposti con il risultato di 2-1. Per la partita di stasera, i padroni di casa devono rinunciare ai soli Scozzarella e Da Cruz, attualmente infortunati. Ampia quindi la scelta a disposizione del tecnico emiliano per cercare di ottenere un successo importantissimo, che aprirebbe al Parma scenari imprevedibili fino a poche settimane fa.

Per contro, questo recupero offre al Palermo un’occasione troppo ghiotta per essere sprecata: i siciliani, attualmente al terzo posto con 57 punti, espugnando il “Tardini” stasera si porterebbero in zona promozione diretta, scavalcando il Frosinone al secondo posto e portandosi a quota 60, con un margine di due lunghezze sui ciociari. Anche i rosanero hanno cominciato malissimo il girone di ritorno, con un solo punto ottenuto in 4 partite nel corso del mese di febbraio, ma sono poi riusciti a riprendersi e nelle ultime 5 giornate hanno tenuto lo stesso passo della capolista Empoli: quattro vittorie e un pareggio. Come il Parma, anche la squadra di Bruno Tedino si è resa protagonista di un blitz esterno giovedi sera, andando a espugnare Chiavari, dove hanno superato i padroni di casa della Virtus Entella (2-1 il finale anche in questo caso). Sono rimasti a casa per infortunio Morganella, Bellusci e Accardi, ma a parte queste 3 defezioni, l’ex tecnico del Pordenone può contare su tutto il resto della rosa. Come già detto, si attendono gol e spettacolo da un incontro che si preannuncia davvero scoppiettante!

Arbitrerà la sfida il signor Marinelli di Tivoli, coadiuvato dai due assistenti Cecconi e Bresmes.