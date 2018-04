LIVE Sorteggio semifinali Europa League: gli accoppiamenti in tempo reale

LIVE Sorteggio semifinali Europa League, inizio ore 12 a Nyon. Dall’urna usciranno le due semifinali che si disputeranno il 26 aprile alle 21.05 per quanto riguarda la gara d’andata, mentre sette giorni più tardi ci sarà il ritorno a campi invertiti.

Le squadre ancora in lotta per la finale di Lione sono l’Atletico Madrid, il Marsiglia, l’Arsenal e il Salisburgo. Niente da fare per la Lazio, sconfitta ed eliminata proprio dagli austriaci.

Sarà un sorteggio libero, senza teste di serie e restrizioni geografiche. La squadra che verrà estratta per prima giocherà l’andata in casa e il ritorno fuori. Sono rappresentati quattro Paesi e quattro campionati: Liga Spagnola, Ligue 1, Premier League e la Bundesliga Austriaca.

LIVE Sorteggio semifinali Europa League: il percorso dell’Atletico Madrid

Gli spagnoli guidati dal Cholo Simeone sono stati eliminati dal girone di Champions e si sono trovati nella seconda coppa europea che hanno affrontato come i favoriti. Dopo aver eliminato il Copenhagen ai sedicesimi, il Lokomotiv Mosca agli ottavi, ai quarti hanno fatto i conti con i portoghesi dello Sporting vincendo l’andata per 2-0 e perdendo il ritorno per una rete a zero. I Cholchoneros restano comunque i maggiori favoriti alla vittoria finale data la loro grande esperienza nelle coppe. Griezmann guiderà i madrileni fino alla finale di Lione.

LIVE Sorteggio semifinali Europa League: il percorso del Marsiglia

Il Marsiglia di Rudi Garcia dopo aver concluso il girone al secondo posto dietro al Salisburgo, ha eliminato ai sedicesimi il Braga e l’Atletico Bilbao agli ottavi. Nella giornata di ieri ha definitavamente eliminato nel doppio scontro i tedeschi del Lipsia. I francesi vogliono arrivare fino alla finale che si giocherà in terra amica. Payet è l’uomo simbolo dei marsigliesi.

LIVE Sorteggio semifinali Europa League: il percorso dell’Arsenal

Gli inglesi di Wenger hanno vinto il proprio girone di Europa League con quattro vittorie un pareggio e una sola sconfitta. Ai sedicesimi di finale hanno eliminato gli svedesi dell’Ostersunds. Agli ottavi, come ben sappiamo hanno fatto fuori il Milan di Gattuso mentre nei quarti di finale se la son vista contro CSKA Mosca vincendo l’andata 4-1 e pareggiando il ritorno per 2-2. I Gunners sono una mina vagante ed insieme all’Atletico sono i favoriti per la vittoria finale.

LIVE Sorteggio semifinali Europa League: il percorso del Salisburgo

Gli austriaci hanno fatto del loro stadio, la Red Bull Arena, una vera fortezza. Il ribaltone di ieri contro la Lazio ne è la prova. Gli uomini di Marco Rose hanno vinto il girone H e hanno eliminato rispettivamente il Real Sociedad ai sedicesimi, il Borussia Dortmund agli ottavi e i biancocelesti appunto ai quarti costruendo le loro vittorie tra le mura amiche. Il Salisburgo è la vera rivelazione di questa edizione dell’Europa League. Non sarà facile per nessuno affrontarla a questo punto della competizione.