LIVE Spal-Roma, cronaca e risultato in tempo reale: le probabili formazioni

LIVE Spal-Roma, primo anticipo della 34^ giornata di Serie A con fischio d’inizio ore 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I giallorossi di Di Francesco, terzi in classifica, fanno visita agli uomini di mister Semplici.

Padroni di casa a caccia di punti salvezza. I 29 punti in classifica, +1 sulla zona retrocessione, sono troppo pochi per stare tranquilli. Dopo il pareggio senza reti contro il Chievo, i ferraresi vogliono provare a strappare un risultato positivo anche contro la terza forza del campionato. Impresa non facile ma che potrebbe essere realizzabile visto l’impegno dei giallorossi pochi giorni dopo in Champions League contro il Liverpool.

Il tecnico Semplici si affida al 3-5-2 con Cionek, Vicari e Felipe davanti a Meret. In mezzo al campo, sulle corsie ci saranno Lazzari e Grassi, mentre a fare da scudo alla difesa Kurtic, Viviani e Mattiello favorito su Everton Luiz. In attacco sicuro titolare il bomber Antenucci. Al suo fianco Paloschi dovrebbe vincere il ballottaggio con Bonazzoli.

La Roma, come annunciato da Di Francesco in conferenza stampa, farà qualche cambio. Sicuro forfait per Kolarov non convocato. In avanti Dzeko potrebbe partire, almeno dall’inizio, in panchina. Altra chance quindi per Schick al centro dell’attacco. Ai suoi lati El Shaarawy e Under con Perotti che potrebbe fare solamente un richiamo muscolare in vista della Champions entrando nella ripresa. A centrocampo spazio a Nainggolan, Strootman e De Rossi anche se non è esclusa la presenza di Pellegrini dall’inizio come contro il Genoa.

In difesa Alisson tra i pali, mentre Bruno Peres potrebbe sostituire Kolarov sulla sinistra. Da non sottovalutare anche il cambio modulo con tre centrali e i terzini avanzati verso il centrocampo.

LIVE Spal-Roma, le probabili formazioni

Spal 3-5-2: Meret, Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Mattiello, Grassi, Kurtic, Viviani; Paloschi, Antenucci Allenatore: Leonardo Semplici

Roma 4-2-3-1: Alisson, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Bruno Peres; Strootman, De Rossi; Nainggolan, Under, El Shaarawy, Schick Allenatore: Eusebio Di Francesco