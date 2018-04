LIVE Ternana-Cittadella, risultato e cronaca in tempo reale: squadre negli spogliatoi

Termina 2-1 per la Ternana la prima frazione di gioco. Rimanete con noi per la seconda parte di Ternana-Cittadella live.

45’+4- Punizione calciata da Ioro, Gasparetto allontana e l’arbitro fischia la fine del primo tempo

45’+3- Fallo per il Cittadella sulla trequarti, ultima occasione prima di andara al riposo

45’+2- Lo stesso Kouame si invola verso la porta ma viene fermato in fuorigioco

45’+1- Colpo di testa di Kouame, facile presa per Sala

45′- Tre minuti di recuper assegnati dall’arbitro

44′- OCCASIONE CITTADELLA! Girata verso la porta di Vido, palla fuori di poco

42′- Cambio per Venturato: dentro Pezzi ed esce Chiaretti

40′- La Ternana reclama un rigore molto probabile: Carretta anticipa Varnier e cade a terra, il signor Baroni lascia correre

38′- Montalto rimane a terra ed è costretto ad uscire momentaneamente dal campo

37′- ESPULSIONE CITTADELLA! Scaglia, già ammonito, entra da dietro su Montalto e viene espulso per il secondo giallo

36′- Ammonito Signori

33′- Dopo un timido avvio ora la Ternana ha preso campo

31′- Cross di Statelle e controcross di Tremolada, palla intercettata da Alfonso

29′- Cross di Settembrini per la testa di Kouame, palla ampiamente alta

27′- Situazione pericolosa in area amaranto, Alfonso blocca il pallone

26′- Ammonito Scaglia per il Cittadella

25′- La squadra di De Canio in pochi minuti ha ribaltato il risultato e ora comanda la partita

24′- GOOOOL DELLA TERNANA! Sul proseguimento dell’azione Signori calcia rasoterra dal limite dell’area e batte Alfonso: 2-1 Ternana

22′- Tremolada in area tenta il cross invece di tirare da buona posizione

21′- OCCASIONISSIMA TERNANA! Tremolada mette un pallone molto invitante per Montalto, che da due passi manda incredibilmente sull’esterno della rete

20′- Tiro di Tremolada che per poco non trova la deviazione di Carretta

18′- GOOOOL DELLA TERNANA! Favalli di testa chiama all’intervento Alfonso ma Montalto da vero rapace appoggia in rete: 1-1

17′- Reazione della Ternana con Gasparetto che non trova la porta di testa

15′-GOOOL CITTADELLA! Dal dischetto lo stesso Iori spiazza Sala e porta in vantaggio il Cittadella

15′- RIGORE PER IL CITTADELLA! Statella atterra Iori e secondo il direttore di gara è rigore!

13′- Angolo per il Cittadella

12′- Pallone pericoloso in are veneta, la difesa di Venturato riesce ad allontanare

11′- Fase molto confusa del match, con le squadre che faticano a costruire

9′- Pallone scodellato in area dal Cittadella, blocca Sala in presa alta

7′- OCCASIONE TERNANA! Ripartenza dei rossoverdi con Carretta, appoggio su Tremolada che non se la sente di calciare. La palla poi finisce sui piedi di Montalto che non riesce a concludere

5′- L’arbitro non ravvede un fallo su Paolucci, poi fischia un fuorigioco a Tremolada

4′- Primo angolo per la Ternana

3′- Combinazione Carretta-Favalli sulla corsia sinistra, palla che muore sul fondo

2′- Signori dalla destra, il centrocampista viene fermato

1′-Cominciato il match a Terni, temperature molte elevate oggi

ore 15.00- Momenti di commozione prima della partita, in ricordo di un tifoso rossoverde scomparso in settimana. Le due squadre stanno facendo il loro ingresso in campo

Amici di SuperNews, benvenuti allo Stadio ‘Libero Liberati’, dove tra pochi minuti comincerà il live di Ternana-Cittadella. E’ una partita decisiva per i rossoverdi in chiave salvezza, mentre gli amaranto cercano punti in ottica playoff.

LIVE TERNANA-CITTADELLA, RISULTATO IN TEMPO REALE E CRONACA IN DIRETTA- Il campionato di Serie B è giunto alla fase più calda, nella quale i punti a disposizione iniziano ad essere sempre più pesanti. Lo sanno bene Ternana e Cittadella, che al ‘Libero Liberati’ di Terni si affrontano nel match della 34.a giornata del torneo cadetto. I rossoverdi padroni di casa sono ormai all’ultimissima spiaggia, dato l’ultimo posto solitario in classifica ed il ritardo di -7 dalla zona playout. La squadra di Gigi De Canio ha un solo risultato a disposizione per poter continuare a sperare in una salvezza che ad oggi sembra davvero molto lontana. Obiettivi di tutt’altro genere per il Cittadella di Venturato, in piena corsa per un posto nei playoff. I veneti però non sono in un momento di grande forma: l’ultima vittoria risale a più di un mese fa e sono reduci da due sconfitte consecutive. Ci si attende un match molto combattuto, condizionato probabilmente anche dal caldo, a cui le squadre non sono ancora abituate. Seguite allore con SuperNews Ternana-Cittadella live, con il risultato aggiornato in tempo reale e la cronaca testuale e dettagliata del match in diretta.

Live Ternana-Cittadella, le formazioni ufficiali

TERNANA (4-3-1-2): Sala; Vitiello, Gasparetto, Signorini, Favalli; Paolucci, Signori; Statella, Tremolada, Carretta, Montalto. Allenatore: De Canio

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfoso; Pelagatti, Varnier, Scaglia, Benedetti; Schenetti, Iori, Settembrini; Chiaretti; Kouame, Vido. Allenatore: Venturato