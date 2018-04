LIVE Torino-Inter, risultato in tempo reale: terminato il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

46′- Tagliavento ha fischiato la fine del primo tempo: Torino-Inter 1-0

46′- cartellino giallo per Gagliardini per il fallo commesso su Belotti

45′- ci sarà 1 minuto di recupero

44′- corner per l’Inter. Palla calciata sul primo palo e prontamente respinta dalla difesa del Torino

41′- cross al centro di Cancelo per Icardi, l’argentino ha provato a calciare al volo, ma non è riescito ad impattare con forza il pallone

39′- cartellino giallo per Brozovic per il fallo commesso su Belotti che era partito in contropiede

36′-GOOOOOOL!!!!! Torino in vantaggio con Ljajic. Il serbo da due passi ha sfruttato l’assist fornitogli da De Silvestri. Tutto è nato da un contropiede iniziato da Belotti, il quale poi a causa del mancato movimento dei suoi compagni si era addormentato sul pallone che gli era stato sottratto da un giocatore nerazzurro il quale sfortunatamente ha servito De Silvestri che a sua volta ha fornito l’assist vincente per Ljajic

34′- ancora un tiro dalla distanza di Candreva. Sirigu blocca senza troppo affanno

32′- Occasione per il Torino! Belotti ha provato a calciare una palla servitagli in profondità dalla difesa. Era molto difficile per il Gallo centrare la porta. Nulla di fatto per i granata

31′- altra grande parata di Sirigu sul tiro dalla distanza di Candreva

30′- bel cross di Cancelo al centro dell’area, Moretti spazza in corner

29′- altro colpo subito da Candreva, questa volta da Ansaldi, per l’arbitro non c’è nulla

28′- Inter in avanti: i nerazzurri provano a spingere ora

26′- interessante cross di Candreva indirizzato sul secondo palo per Icardi che era libero, ma la difesa del Toro è riuscita ad intercettare la palla

25′- fallo di Borja su Baselli a centrocampo

24′- la punizione è stata calciata da Candreva, ma la palla è terminata alta sopra la traversa

22′- fallo di Obi su Borja. Punizione dal limite per i nerazzurri

21′- cartellino giallo per Belotti

20′- TRAVERSA DI PERISIC. Il croato sugli sviluppi del corner calciato da Cancelo ha colpito di testa il pallone, ma la traversa gli ha negato la gioia del gol

20′- corner per l’Inter.

19′- tiro insidioso di Candreva respinto in corner da Sirigu. Sugli sviluppi la difesa granata ha sventato il pericolo

18′- la palla calciata da Ljajic è terminata alta sopra la traversa

16′- calcio di punizione per il Torino nella trequarti nerazzurra. In precedenza un fallo di Brozovic non sanzionato da Tagliavento

14′- Candreva a terra, il Torino mette la palla in out

13′- che occasione per l’Inter: sugli sviluppi del corner Icardi ha provato con una girata al volo, ma Sirigu ha compiuto un miracolo!

12′- corner per l’Inter

11′- brutta uscita di Sirigu che smanaccia in malo modo un cross di Cancelo, sulla respinta Perisic non è riuscito a superare l’estremo difensore granata

10′- Ljajic ha provato ad imbucare Iago Falque nell’area di rigore nerazzurra: lo spagnolo non è riuscito ad agganciare la sfera

8′- altro cross insidioso di Ansaldi, ma la difesa dell’Inter è attenta e allontana

7′- cartellino giallo per Miranda. Il brasiliano ha fermato Baselli che era partito in contropiede. Dal replay si nota che il fallo è di Brozovic e non di Miranda, ma Tagliavento ha ammonito il difensore nerazzurro

6′- calcio d’angolo per l’Inter. Sirigu allontana

4′- conclusione dalla distanza di Candreva. Tiro troppo centrale, Sirigu blocca con sicurezza

3′- la prima conclusione del match è del Torino con Baselli. Il pallone è terminato alto sopra la traversa

2′- pressing altissimo dei granata

1′- subito il Torino in avanti: interessante cross di Ansaldi intercettato dalla difesa nerazzurra

1′- Si parte! Tagliavento fischia il calcio d’inizio di Torino-Inter. Il primo possesso sarà per i granata

12:31- squadre in campo!

12:26- Manca pochissimo all’inizio del match: squadre nel tunnel!

11:58- Torino e Inter in campo per il riscaldamento!

11:52- intercettato dai microfoni di Premium Sport l’ex del match, Nicolas Burdisso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Abbiamo bisogno della partita della consacrazione, siamo in un periodo positivo. Icardi? Non c’è solo lui, davanti l’Inter è fortissima. Oggi sarà dura”.

11:31- Formazione ufficiale Torino (3-4-1-2): 39 Sirigu; 33 N’Koulou, 13 Burdisso, 24 Moretti; 29 De Silvestri, 8 Baselli, 22 Obi, 15 Ansaldi; 10 Ljajic; 14 Iago Falque, 9 Belotti.

11:31- Formazione ufficiale Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 25 Miranda, 33 D’Ambrosio; 77 Brozovic, 5 Gagliardini; 87 Candreva, 20 B. Valero, 44 Perisic; 9 Icardi.

11:31- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta di Torino-Inter. Ecco a voi le formazioni ufficiali delle due squadre

La domenica di Serie A si aprirà con il lunch match Torino-Inter. Sarà una partita molto delicata soprattutto per i nerazzurri i quali, dopo la sconfitta subita ieri dalla Roma contro la Fiorentina, avranno la possibilità, in caso di vittoria, di scavalcare in classifica i giallorossi portandosi così al terzo posto in solitaria. Il Torino dal canto suo ha poche speranze di raggiungere una posizione utile per l’accesso alla prossima edizione di Europa League, specie dopo il periodo di difficoltà vissuto tra la 25.a e la 29.a giornata di Serie A, durante il quale ha subito ben 4 sconfitte consecutive, perdendo molto terreno dalle rivali. Spalletti per questo match dovrà fare a meno del solo Vecino, assente a causa di un’infiammazione all’adduttore, per il resto avrà la possibilità di contare su tutti i suoi ragazzi. L’Inter scenderà in campo con un 4-2-3-1 con Handanovic in porta. In difesa l’unico dubbio per Spalletti è legato alle condizioni di Miranda, non al meglio a causa di un affaticamento muscolare. In caso di forfait del brasiliano, ad affiancare Skriniar sarà uno tra Ranocchia e Lopez. Sulle fasce, invece, saranno schierati dal 1′ Cancelo e D’Ambrosio. A centrocampo a parte Brozovic, sicuro di una maglia da titolare dopo le belle prestazioni fornite nelle ultime uscite, sarà ballottaggio tra Borja Valero e Gagliardini. Sulla trequarti agiranno Perisic, Candreva e molto probabilmente Rafinha. In attacco infine ci sarà il solito Icardi.

Mazzarri invece dovrà rinunciare ai vari Rincon (squalificato), Lyanco (infortunato al piede sinistro) e Niang (affaticamento muscolare). Il tecnico dei granata schiererà un 3-4-1-2 con Sirugu tra i pali. Burdisso, Moretti e N’Koulou in difesa. A centrocampo saranno presenti De Silvestri, Ansaldi, Obi e Baselli. Ljajic agirà come trequartista dietro le punte Belotti e Iago Falque.



Torino-Inter: probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, N’Koulou, Moretti, De Silvestri, Obi, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter

Panchina: Milinkovic-Savic, Ichazo, Barreca, Bonifazi, Berenguer, Acquah, Valdifiori, Edera, Molinaro

Indisponibili: Niang, Lyanco

Squalificati: Rincon

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Gagliardini, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi. Allenatore: Luciano Spalletti.

Panchina: Padelli, Berni, Ranocchia, Dalbert, Lisandro Lopez, Santon, Borja Valero, Eder, Pinamonti, Karamoh.

Indisponibile: Vecino

Arbitro: Paolo Tagliavento di Terni. Gli assistenti saranno: Meli e Vuoto. Quarto uomo: Fourneau. Al Var ci sarà Maresca coadiuvato da Posado.

