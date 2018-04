LIVE Torino-Milan Primavera diretta tempo reale: formazioni ufficiali

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-3-3): Coppola; Gilli; Fiordaliso; Burnahm; D’Alena; Borello; Oukhadda; Butic; Rauti; Capone. Allenatore: Coppitelli

MILAN (4-3-3): Guarnone; Bellanova; Torrasi; Gabbia; Pobega; Tsadjout; Dias, El Hilali; Mastour; Bellodi; Campeol. Allenatore: Guidi

Amici di SuperNews, benvenuti alla diretta scritta di Torino-Milan, finale di andata della Coppa Italia Primavera. Sono state comunciate poco fa le formazioni ufficiali.

PROBABILI FORMAZIONI

Si disputa stasera al Filadelfia, con calcio d’inizio alle 20:30, il primo atto della finale di Coppa Italia Primavera tra Torino e Milan. Una sfida molto sentita da entrambi i club, desiderosi di alzare un trofeo in una stagione non certo semplice per quanto riguarda il campionato.

I giovani granata, guidati in panchina da Federico Coppitelli, occupano solamente il 9° posto in classifica, con 33 punti, piazzamento che li estrometterebbe dalla partecipazione ai playoff. Molto più spedita la marcia in Coppa Italia: al primo turno hanno superato comodamente l’Avellino (7-1), nel secondo turno altro netto successo contro lo Spezia (4-0). Negli ottavi di finale, è arrivato il successo ai calci di rigore nel derby della Mole, contro i cugini della Juventus, mentre nei quarti il Toro si è imposto sul campo del Genoa con il punteggio di 2-0. Infine, nella doppia semifinale, il Torino ha superato la Roma, andando a pareggiare 1-1 la gara d’andata disputata al “Tre Fontane”, e imponendosi per 2-1 in quella di ritorno, risultato che ha dato accesso alla finale. Per la gara di stasera, Coppitelli dovrebbe adottare un 4-3-3, dovendo però fare a meno in difesa di Buongiorno, vittima di una sublussazione al gomito subita mercoledi al suo esordio in Serie A nel corso della netta affermazione degli uomini di Mazzarri per 4-1 contro il Crotone. Il suo posto in difesa verrà preso da Edoardo Bianchi.

Anche i rossoneri stanno attraversando un percorso complicato in campionato, fatto di alti e bassi: i ragazzi di Federico Guidi sono sesti in classifica, attualmente ultima squadra a qualificarsi per i playoff, con 36 punti. Cammino in Coppa Italia cominciato anche per il Milan al primo turno, dove è stata battuta la Salernitana con il punteggio di 3-1. Al 2° turno. sempre in casa, i ragazzi rossoneri hanno superato 2-1 l’Empoli, mentre agli ottavi è arrivato il netto successo sul campo della Fiorentina, ottenuto con un perentorio 4-0. Nei quarti, la squadra di Guidi ha superato in trasferta il Chievo, faticando non poco ad avere la meglio sui giovani clivensi, che hanno dovuto arrendersi solo ai supplementari, dove il Milan ha avuto la meglio, vincendo 3-2. Infine, in semifinale, i rossoneri hanno superato l’Atalanta, che sta dominando il campionato insieme all’Inter, vincendo sia il primo atto della sfida per 2-0, sia la gara di ritorno, disputata all’ “Azzurri d’Italia” per 3-2. Anche Guidi dovrebbe optare per un 4-3-3 nella sfida di stasera, con alcuni dubbi di formazione che il tecnico rossonero scioglierà solo nell’imminenza del match: a centrocampo Pobega e Torrasi sembrano favoriti su Brescianini e Murati, mentre in attacco Capanni dovrebbe essere preferito a Mastour.

Dirigerà la sfida il signor Luca Massimi di Termoli, coadiuvato dai due assistenti Vono e Marinenza.