LIVE Udinese-Fiorentina, calcio d’inizio ore 18.30

Recupero ventisettesima giornata Serie A TIM 2017/18, Dacia Arena (Udine)

18.00 – Sarà Luca Banti della sezione AIA di Livorno a dirigere Udinese-Fiorentina. In qualità di assistenti sono stati designati La Rocca e La Notte, il quarto uomo è Ros. Al VAR Nasca e Aureliano.

17.45 – FORMAZIONE UFFICIALE UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Samir, Danilo, Larsen; Widmer, Hallfredsson, Balic, Barak, Pezzella; De Paul; Perica.

17.45 – FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-3-2-1): Sportiello; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi; Chiesa, Saponara; Falcinelli.

17.40 – Amici di SuperNews, buonasera da Udine e benvenuti alla diretta scritta di Udinese-Fiorentina.

Si recupera questa sera alle 18.30 la gara Udinese-Fiorentina che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 4 marzo ma venne poi annullata a causa della tragica morte di Davide Astori, scomparso nella notte della vigilia della partita nella sua camera dell’Hotel Là di Moret.

Da quel triste giorno, la Fiorentina ne è uscita nel migliore dei modi, inanellando una serie di tre vittorie consecutive contro Benevento, Torino e Crotone. Complessivamente, gli uomini di Stefano Pioli sono imbattuti da cinque sfide ufficiali (non perdono in Serie A dallo scorso 9 febbraio, Fiorentina-Juventus 0-2).

Di conseguenza, a sorridere è anche la classifica della Viola: attualmente ottava a quota 44 punti, è a tre lunghezze dall’Atalanta e a sei dalla zona Europa League, tutt’altro che impossibile da raggiungere.

Stato di forma decisamente diverso per l’Udinese che nelle ultime sei gare ufficiali ha ottenuto zero punti. L’ultimo risultato positivo per i ragazzi di Massimo Oddo è stato il pareggio contro il Milan del 4 febbraio scorso, mentre per l’ultima vittoria bisogna tornare addirittura al 28 gennaio (Genoa-Udinese 0-1, gol di Behrami).

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-FIORENTINA

PROBABILE FORMAZIONE UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Stryger Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Jankto, Adnan; De Paul, Maxi Lopez.

PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA (4-3-1-2): Sportiello; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Dabo, Veretout; Saponara; Chiesa, Simeone.