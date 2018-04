LIVE Virtus Francavilla-Trapani: cronaca, diretta e risultato in tempo reale

Virtus Francavilla-Trapani, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews e ben collegati per seguire Live con cronaca e risultato in tempo reale Virtus Francavilla-Trapani, gara valida per la 34^ giornata del campionato di Serie C Girone C. E’ un match fondamentale questo, soprattutto per i granata siciliani che – con una partita in meno – assieme al Catania possono ornare a credere nella promozione diretta in Serie B. Se infatti il Lecce – oggi impegnato a Reggio Calabria – arriva da sole tre vittorie nelle ultime 6 partite disputate, con i pareggi al “Via del Mare” contro Fidelis Andria e Siracusa oltre alla sconfitta di Caserta ad opera ell’dex giallorosso Turchetta – la squadra di Alessandro Calori è quella che al momento ha il migliore rendimento delle tre pretendenti alla cadetteria arrivando da un solo pareggio – 2-2 contro il Bisceglie in casa – nelle ultime 8 partite disputate. Sufficientemente al sicuro rispetto alla zona play-out – la squadra di D’Agostino vuole provare a riposizionarsi in zona play-off, ma negli ultimi turni ha conseguito soltanto una vittoria – con l’Akragas, spedendo gli agrigentini in Serie D – e quattro pareggi. Il calcio d’inizio di Virtus Francavilla-Trapani è previsto per questo pomeriggio alle ore 14:30. Ricordiamo che nella gara d’andata prevalsero i siciliani col risultato di 3-1.