Novara-Ternana 0-3, risultato finale: doppio Carretta e Favalli, i rossoverdi tornano a sperare

SERIE B, NOVARA-TERNANA 0-3: RISULTATO FINALE– La Ternana batte 3-0 in trasferta il Novara e coglie un successo fondamentale in chiave salvezza. Gli umbri vanno in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con il colpo di testa di Carretta, per poi sferrare un uno-due micidiale tra il 58′ e il 60′, che spezza le gambe ai piemontesi. Con questi tre punti i rossoverdi tornano a sperare nella salvezza, mentre la squadra di Di Carlo viene risucchiata nella zona calda.

90’+5– Piovaccari atterrato al limite dell’area, ma non c’è più tempo: è finita! 3-0 per la Ternana

90’+3- OCCASIONE NOVARA! Colpo di testa di Del Fabro e parata ancora una volta dell’ottimo Sala

90’+2– Fallo di Favalli, punizione dal limite per Moscati

90’+1′– La Ternana gestisce il pallone, ottima la prova dei rossoverdi oggi al Piola

90‘- Saranno 5 i minuti di recupero

89‘- Ci avviamo verso l’ultimo minuto della gara. Attendiamo la segnalazione del recupero

87‘- Concluscione violenta da parte di Moscati, palla fuori di poco

86‘- Ammonito Tremolada

85‘- Colpo di testa di Mantovani, para senza problemi Sala

84‘- Cross pericoloso in area rossoverde, Valjent allontana in due tempi

83‘- Uscita alta di Sala, ottima fin qui la sua prova

82‘- Altro scatto di Carretta e altra uscita fuori area di Montipò con i piedi

80′- Terzo cambio per la Ternana: esce Montalto ed entra Piovaccari

79‘- OCCASIONE NOVARA! Tiro di Orlandi e bella risposta di Sala in corner

78‘- Montalto a terra in area, nessun fallo secondo l’arbitro

77‘- Cross pericolo di Seck, Gasparetto ribatte

75‘- Dalla bandierina Casarini colpisce di testa, ma il pallone termina ampiamente fuori

74‘- Maniero in posizione di ala destra, angolo per il Novara

72′- Entra proprio Varone al posto dell’infortunato Paolucci

71′- Rimane a terra Paolucci, è pronto il cambio con Varone

68′- Ammonito Seck per un fallo su Paolucci

67‘- Cambio per il Novara: Seck entra al posto di Calderoni

67‘- Ripartenza di Di Mariano, Gasparetto lo ferma con un ottimo intervento

66‘- Lancio per l’inesauribile Carretta, salva la difesa piemontese

65‘- Novara in attacco, tiro di Calderoni ribattuto

64‘- Ora la Ternana passa alla difesa a 3

63‘- Entra Valjent al posto di Signori, primo cambio per De Canio

60′- GOOOL DELLA TERNANA! Carretta calcia di punta e beffa sul suo palo Montipò: 3-0 per gli umbri a doppietta per l’attaccante rossoverde

58′- GOOOOL DELLA TERNANA! Favalli dal limite dell’area segna un gran gol! 2-0 per la squadra di De Canio

57‘- Lancio di Tremolada per Carretta, esce bene ancora una volta il portiere

56‘- Lancio lungo per Carretta, Montipò lo anticipa e rilancia il pallone

55‘- Gasparetto chiude sull’incursione di Calderoni, rimessa per i rossoverdi

54‘- Palla troppo lunga di Sansone per Mantovani

52‘- Ammonito Favalli, era difficato e salterà la prossima gara della Ternana contro il Foggia

52′- OCCASIONE NOVARA!Contropiede del Novara, palla di Orlandi per Puscas che va troppo mordibo sul pallone e Sala interviene

51‘- Pallone ancora lungo per tutti, seconda esecuzione sbagliata per Sansone

50‘- Fallo di Signorini sul dribbling di Sansone, punizione per il Novara

49‘- Cross di Golubovic, Maniero tenta la rovesciata ma non impatta bene la sfera

48‘- Punizione calciata da Sansone, troppo lunga per tutti

47‘- Tentativo maldestro da parte di Montalto, tiro debole e centrale

46‘- Ricomincia la gara, subito un cambio per il Novara: Mantovani al posto di Chiosa

45’+1- Termina il primo tempo, ospiti in vantaggio grazie al gol di Carretta. Rimanete con noi per il secondo tempo di Novara-Ternana

45‘- Viene assegnato un minuto di recupero

44‘- Tiro di Paolucci da fermo, para con i pugni Montipò

42‘- Cross di Sansone per la testa di Maniero, che si mangia un gol fatto. L’attaccante però era in posizione di offside

41′- OCCASIONE TERNANA! Bellissima punzione calciata da Paolucci, palla che sfiora il sette

40‘- Contatto tra Chiosa e Carretta, punizione per gli umbri

38‘- La squadra di Di Carlo gioca bene fino alla trequarti campo, ma poi non arriva la finalizzazione dell’azione

37‘- Angolo per la Ternana, nulla di fatto

35‘- Il Novara prova a rispondere con Orlandi, ma Favalli respinge il pallone

34′- GOOOOOL DELLA TERNANA! Cross di Signori sulla sinistra e stacco imperioso di Carretta che batte l’incolpevole Montipò: vantaggio rossoverde

32‘- Ancora Maniero da posizione defilata cerca il pallonetto su Sala, che era uscito dai pali: pallone alto

31‘- Buon cross di Maniero, Gasparetto anticipa tutti

30‘- Presa sicura di Montipò

29‘- Palla in corner, Tremolada a battere

28‘- Fallo su Defendi, punizione per i rossoverdi

27‘- Colpo subito da Montalto, che esce momentaneamente dal campo

26′- OCCASIONE NOVARA! Colpo di tacco di Orlandi a liberare Maniero, che a tu per tu con Sala tenta il pallonetto: palla fuori!

25‘- Conclusione alta di Calderoni

24– Cross di Defendi, Montalto sfiora il pallone di testa e si lamenta per una trattenuta di Del Fabro, episodio dubbio

22‘- Signori prova il tocco su Montalto, chiude bene la difesa piemontese

21‘- Puscas lanciato verso la porta ma viene fermato in fuorigioco

20‘- Carretta sulla sinistra tenta il cross ma il pallone gli rimpalla addosso ed è rinvio di fondo

19‘- Azione pericolosa del Novara con Orlandi che mette in area ma non arriva nessuno

18‘- Fallo da dietro di Del Fabro su Tremolada, punizione per gli ospiti

16‘- Ripartenza del Novara interrotta, lancio di Tremolada per Carretta ma esce Montipò

14‘- Sinistro di Montalto deviato, blocca il portiere

13‘- Torsione di testa di Puscas su un corner, palla fuori

12‘- Tocco morbido di Tremolada per Montalto, anticipato

10‘- Punizione di Sansone sulla barriera, poi Casarini calcia alto

9‘- Calcio di punizione pericoloso per il Novara

8‘- Colpo di tacco tentato da Maniero, pallone facile per Sala

7‘- Palla troppo lunga per Maniero, Sala blocca

7‘- Tiro di Tremolada dalla distanza, para semza problemi Montipò

5′-Fallo di Paolucci che ferma Maniero

4′– Ripartenza del Novara ma Moscati perde il pallone

3′– Secondo corner consecutivo per i padroni di casa, palla allontanata dalla Ternana

2‘- OCCASIONE NOVARA! Tiro dalla distanza di Casarini e Sala devia in corner

1′– Si comincia! Novara in possesso di palla

ore 15.00– Squadre in campo, tra pochi attimi comincerà Novara-Ternana

ore 14.55– Le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, stesso modulo per i due allenatori: 4-3-1-2.

LIVE TERNANA-NOVARA, RISULTATO IN TEMPO REALE-Siamo giunti alla 35.a giornata di Serie B e nel campionato cadetto può ancora accadere di tutto nell’ultima fase della stagione. Quest’oggi allo stadio ‘Silvio Piola’ il Novara ospita la Ternana, in un match che potrebbe rappresentare molto per le due squadre. I piemontesi si trovano in una posizione di classifica non prevista ad inizio anno e sono alla ricerca di tre punti che li metterebbero momentaneamente a distanza dalla zona retrocessione, mentre per gli umbri si tratta dell’ennesima sfida de ‘dentro o fuori’. La squadra di Gigi De Canio, nonostante la roboante vittoria per 5-1 sabato scorso contro il Cittadella, è ancora all’ultimo posto in classifica e si gioca le ultime speranze di poter agganciare il treno playout. Si prevede una partita equilibrata, come tipicamente lo sono quelle della Serie B, con il pronostico per nulla scontato. Seguite allora con SuperNews il Live di Novara-Ternana e il risultato in tempo reale del match, con la cronaca testuale in diretta.

Live Novara-Ternana, le formazioni ufficiali

NOVARA (4-3-1-2): Montipò; Golubovic, Del Fabro, Chiosa, Calderoni; Moscati, Orlandi, Casarini; Sansone; Puscas, Maniero. Allenatore: Di Carlo

TERNANA (4-3-1-2): Sala; Defendi, Gasparetto, Signorini, Favalli; Statella, Paolucci, Signori; Tremolada; Carretta, Montalto. Allenatore: De Canio