Serie C Olbia-Livorno 4-2 il Livorno affonda ora il Siena è in testa

Olbia-Livorno 4-2



45 – FINALE! 4-2 per la squadra sarda e adesso il Siena è in testa

44 – GOOOLLLLLLLLLLLLL Biancu, palombella a battere Pulidori

43 – Ecco Senesi che lascia il posto a Geroni

41 – Giandonato per Valiani. L’Olbia non ha fatto cambi

40 – E adesso l’Olbia si copre

36 – Perez per Bresciani

33 – Colpo di testa del Livorno alto

31 – Giallo pure per Pirrello

30 – Tiro di Pedrelli smorzato

28 – 10 contro 10 Rosso a Vallocchia per un fallo di reazione su Luci

26 – Vantaggiato salva sulla linea

21 – Espulso Borghese che allarga il braccio su Silenzi

17 – Vantaggiato per Bruno Pedtrlli prtMorelli

16 – GOOOLLLLLLLLLLLLLL Senesi! Dalla distanza

15 – Cross del Livorno troppo sul portiere

12 – Colpo di testa fuori di Feola

8 – Fallo su Luci e punizione per il Livorno. Giallo per Pinna

5 – GOOOLLLLLLLLLL Diagonale di Vallocchia che fa 2-2

2 – Bresciano a terra

Ripresa

45 – GOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLL Borghese su azione da corner 1-2

42 – Punizione di Maiorino alta

39 – GOOOLLLLLLLLLLLL Pareggio di Maiorino sull’assist di Valiani dal vertice dell’area piccola

38 GOOOLLLLLLLLLLLLLLL Senesi sfrutta una ripartenza e batte Pulidori

37 – Manovre lente

33 – Azione Montini-Morelli con Morelli che calcia fuori

31 – Tiraccio dell’Olbia con Cotali

29 – Maiorino mette in mezzo ma Montini ci mette troppo a voltarsi; sull’altro out cross di Morelli per Montini, fuori di testa.

22 – Anticipato Silenzi in area, ma l’intervento di Borghese è considerato regolare

19 – Ciabattata in mezzo di Morelli su cui non arriva Valiani anticipato da Dametto

17 – Ammonito Bruno

16 – Colpo di testa morbido di Morelli

15 – Partita molto tattica

12 – Angolo non sfruttato dall’Olbia

9 – Fuorigioco Olbia

6 – Pericoloso cross non deviato da Senesi, ma c’è fallo in attacco

2 Livorno a spron battuto

PARTITI!

Sono in panchina gli “ammutinati” Mazzoni e Vantaggiato

PRIMO TEMPO

Olbia-Livorno, le formazioni

Olbia (4-3-1-2): Aresti, Pinna, Dametto, Iotti, Cotali, Vallocchia, Muroni, Feola, Biancu, Senesi, Silenzi.

Livorno (3-5-2): Pulidori, Perico, Borghese, Pirrello, Morelli, Luci, Bruno, Valiani, Bresciani, Montini, Maiorino.

Olbia-Livorno, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui questo pomeriggio per seguire in cronaca diretta live ed in tempo reale la sfida Olbia-Livorno. Allo stadio “Bruno Nespoli”, si sfidano due squadre decisamente bisognose di punti. Entrambe le compagini arrivano da 2 sconfitte di fila. In particolare i labronici sono reduci dai risultati negativi contro Monza (al Picchi) ed Arezzo in trasferta nel recupero giocato mercoledì scorso. Dunque, sembra già esaurito l’effetto Luciano Foschi, che aveva preso il posto dell’esonerato Andrea Sottil ed aveva portato a casa due successi nelle prime 2 gare disputate. Però gli amaranto possono provare a rimettere in sesto una stagione che pochi mesi fa pareva poter essere trionfale. La Robur Siena ha effettuato il sorpasso battendo il Pro Piacenza mercoledì, ma gli uomini di Michele Mignani riposeranno, quindi per la attuale ex capolista non può esserci miglior occasione. Per i sardi – allenati da Bernardo Mereu – si arriva dai KO contro Alessandria – in casa – e Giana Erminio, in trasferta. Anche u padroni di casa – che in settimana dovranno recuperare la loro partita contro contro l’Arezzo, devono badare alla classifica. C’è il rischio di perdere il posto nella griglia play-off dopo una buona stagione. Olbia-Livorno, calcio d’unizio alle 14:30.