Padova-Albinoleffe 1-1: a Giorgione risponde Guidone e la capolista non riesce a scappare

Serie C Padova-Albinoleffe 1-1 Ancora non scappa il Padova che – da una partita noiosa – recupera soltanto un punto grazie a Guidone che pareggia il gol del migliore del match ovvero Giorgione. Con questo esito, il Padova sale a 58 punti, mentre i ragazzi di Alvini salgono a 40 in prossimità della zona play-off a 40. Di seguito, ecco la cronaca del match disputato qesta sera all'”Euganeo” e ricordiamo che domani si sfideranno Reggiana e Bassano.

Padova-Albinoleffe 1-1

45 + 4 Botta di Candido su cui deve intervenire Coser a deviare

45 + 3 Mazzocco per Contessa

45 – 5 di recupero

43 – Mondonico per Gelli e Montella per Kouko

38 – Cambi: fuori Bellingheri dentro Candido fuori Capello dentro Lanini. all’altra parte dentro Coppoòla fuori Giorgione

34 – Giallo a Plzetti

30 – Ammonito Mandorlini

28 – GOOOLLLLLLLLLLL Padova con Guidone! Gran palla messa in mezzo da Capello e Guidone da solo mette denro

27 – Sbaffo per Nichetti

24 – Cross di Gussu su cui non arriva Lombardi, ma altra occasione Albinoleffe

19 – Che occasione sta sprecando per scappare definitivamente il Padova

13 – GOOOLLLLLLLLLLLLLL Giorgione! cross di Colombi e Giorgione segna di testa

11- Tiro di Gelli parato da Bindi

10 – Nel Padova Pulzetti per Sarno e Russo per Trevisan

7 – Giorgione tenta la rovesciata e Bindi blocca.

RIPRESA

45 – Fine primo tempo 0-0

38 – Punizione Albinoleffe

31 – Retropassaggio verso Coser che non controlla e la palla per poco non lo inguaia

26 – Tentativo dalla distanza di Di Ceglie

23 – Davvero poco da segnalare finora

18 – Ammonito Bellingheri

14 – Tiro di Cappelletti respinto

8 – Gavazzi rischia l’autogol

6 – Punizione di Giorgione sulla barriera

5 – Nei primi minuti si fa oreferire l’AlbinoLeffe, in particolare ispirato Giorgione

Padova (3-4-1-2): Bindi; Cappelletti, Ravanelli, Trevisan; Zambataro, Belingheri, Mandorlini, Contessa; Sarno; Guidone, Capello. A disposizione: Merelli, Fabris, Salviato, Russo, Bellemo, Candido, Mazzocco, Pinzi, Pulzetti, Serena, Marcandella, Lanini, Piovanello. All. Bisoli

Albinoleffe (3-5-2): Coser; Zaffagnini, Gavazzi, Solerio; Gusu, Di Ceglie, Nichetti, Giorgione, Gelli; Kouko, Colombi. A disposizione: Chiriac, Mondonico, Badan, Coppola, Sbaffo, Pellicanò, Montella, Ravasio. All. Alvini.

PARTITI!

Padova-Albinoleffe, la presentazione del match che può valere una (quasi) festa

Buona sera amici di SuperNews: siamo qui per seguire LIVE in diretta con cronaca e risultato in tempo reale del match Padova-Albinoleffe, gara valida per la 35′ giornata del Girone di Serie C. Potrebbe essere – questa sera – un anticipo di festa per i biancoscudati di Puerpaolo Bisoli che – lo ricordiamo – guidano la classifica con 57 punti. Giovedì scorso, nel recupero della 28^ giornata, il Mestre ha inflitto alla Reggiana – al “Mapei Stadium” – un severo 4-0. Ciò significa che gli emiliani non hanno approfittato del turno di recupero, dando di fatto via libera alla capolista che, con una vittoria questa sera e le non vittorie di Reggiana – col Bassano – e Sambenedettese, contro il Teramo, già domani sera si ritroverebbe promossa in Serie B. Un aiuto – quello del Mestre di Zironelli – che è arrivato nel momento giusto, dato che la squadra patavina vive un momento di leggera flessione con soli 9 punti in incontri disputati. Sconfitte contro Teramo e Triestina, vittorie contro Bassano Virtus e Pordenone con pareggi nelle sfide contro FeralpiSalò, Mestre e SuTirol. Inoltre – per i noti motivi – non è stata disputata la gara che avrebbe dovuto opporre il Padova al Modena. Il posticipo Padova-Albinoleffe prenderà il via alle ore 20:30.