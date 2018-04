Serie C, Piacenza-Pro Piacenza 2-0: nella ripresa Corazza e Segre regalano 3 punti e i play-off sono vicinissimi per i biancorossi

Serie C, Piacenza-Pro Piacenza 2-0: il Piacenza vince con reti nella ripresa di Corazza e Segre. I biancorossi sono vicinissimi ai play-off. Parte male l’avventura di Maccoppi sulla panchina rossonera. Di seguito la cronaca

Piacenza-Pro Piacenza 2-0

FINALE! Dopo 4′ di recupero termina il match

45 – Gara che va verso la conclusione e Franchi entra al posto di Pesenti

41 – Ammpnito Di Cecco e poi punizione di Frick alta

39 – Romero al posto di Corazza

37 – Cavagna per Paramatti

36 – Gara chiusa

35 – GOOOLLLLLLLL Contropiede Segre per Mora che entra in area calcia Gori para e Segre devia

33 – Segre da 25 metri, palla alta

27 – Botta di Mora che accarezza il palo

23 – Fuori Abate dentro Frick fuori Di Molfetta dentro Mora

19 – Pazzesco, Barba fallisce di testa da 2 metri su cross da sinistra

17 – Ora biancorossi che possono agire in contropiede

15 – OOOLLLLLLLLLRinvio corto, Della Latta che fa la finta crossa e Corazza facile facile mette dentro

14 – Tiro di Calandra deviato in corner

13 – Gran parata di piede di Fumagalli su tiro di Alessandro

11 – Colpo di testa di Castellana parato

10 – Cross di Di Cecco su cui Battini rinvia

7 – Segre da 25 metri, Gori respinge poi sul tentativo di tap-in c’è fuoriggioco

5 – Grande parata di Gori sul taglio di Corazza dopo cross di Pesenti

2 – Ci prova il Piace

Partiti

FINE PRIMO TEMPO 0-0

44 – Gori effetua una parata su tiro di Corradi

41 – Corner di Di Molfetta e Silva anticipao di pochissimo

37 – Alessandro salta e cade male e resta temporaneamente a terra

31 – Cross di Di Molfetta sponda di Pesenti per nessuno

29 – Silva segna ma dopo segnalazione del fallo sul portiere

27 – Si continua a non segnalare nulla

21 – Punizione per il Piacenza, fallo fischiato a Pesenti su Gori

19 – Tentativo di Alessandro sul fondo

16 – Tottalmente inoperosi i portieri

14 – Adesso il Pro è più propositivo

9 – Non si chiude una triangolazione del Piacenza, dall’altra parte dialogano Barba e Musetti, chiude in corner Della Latta

6 – Più vivaci i biancorossi ma niente tiri sin qui

3 – Un giocatore del Piacenza temporaneamente a terra

2 – Piacenza aggressivo

PARTITI!

Le formazioni ufficiali

PIACENZA (4-3-3): Fumagalli; Di Cecco, Bini, Silva, Castellana; Corradi, Della Latta, Segre; Di Molfetta, Pesenti, Corazza. A disp.: Basile, Lanzano, Mora, Romero, Furlotti, Zecca, Franchi. All.: Franzini

PRO PIACENZA (4-3-1-2): Gori; Calandra, Belotti, Battistini, Belfasti; La Vigna, Cavagna, Barba; Alessandro; Musetti, Abate. A disp.: Bertozzi, Di Maio, Paramatti, Soresina, Starita, Frick, Cornaggia, Massina. All.: Maccoppi

Piacenza-Pro Piacenza, la presentazione del match

Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire live in diretta ed in tempo reale la croaca del derby emiliano che vedrà in campo le squadre di Piacenza. Piacenza-Pro Piacenza al “Garilli” sarà una sfida molto importante per entrambe le formazioni. Il tecnico ex – Arnaldo Franzini – ha portato nelle ultime sfide – 2 punti a casa per i biancorossi, che hanno ben figurato contro la Pistoiese e soprattutto contro l’Alessandria al “Moccagatta”. Lo scopo dei biancorossi è naturalmente quello di portare a casa il derby rendendo più forte la posizione in classifica in ottica play-off. Per far questo, Franzini dovrebbe confermare il modulo 4-3-3, con la possibilità, magari di far entrare il gigante goleador Romero a partita in corso. Dall’altra parte ex anche il duo Maccoppi-Lucci, giunti sulla panchina dei rossoneri dopo l’esonero di Fulvio Pea. Le vittorie strepitose con Viterbese e Livorno sono un lontano ricordo ed i 3 punti non arrivano da 5 partite. I piacentini rossoneri – indipendentemente dalle vicende che fanno oscillare l’Arezzo in classifica – traballano tra salvezza e zona rossa. Calcio d’inizio di Piacenza-Pro Piacenza 20:30.

Probabili formazioni

Piacenza (4-3-3): Fumagalli, Di Cecco, Bini, Silva, Castellana, Segre, Della Latta, Corradi, Di Molfetta, Pesenti e Corazza. All. Franzini

Pro Piacenza (4-4-2): Gori, Paramatti, Battistini, Belotti, Belfasti, Barba, Aspas, Cavagna, Alessandro, Abate e Musetti. All. Maccoppi e Lucci