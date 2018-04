La Ferrari si prende la scena e si mette davanti a tutti con Kimi Raikkonen con 1’29”817 staccando di 11 centesimi Sebastian Vettel. La Mercedes ha un buon passo gara ma si becca più di mezzo secondo dal team di Maranello con Bottas e Hamilton. Bene anche la Red Bull che sorprende sul passo gara dando l’impressione di poter lottare per arrivare al podio. Concludono le prime dieci posizioni Hulkenberg, Gasly, Alonso e Vandoorne

BANDIERA A SCACCHI!!! La Ferrari si mette davanti in questa seconda sessione di prove e ottimo passo gara per le Rosse davanti alle due Mercedes. Concludono la top ten Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Gasly, Alonso e Vandoorne

3 minuti al termine: Un buon giro per Hamilton con la gomma Media: ora la Mercede valutarà se differenziare la strategia rispetto a Ferrari e Red Bull

5 minuti al termine: Ultimi giri per la simulazione gara, meglio la Red Bull con Hamilton che è più veloce con la gomma Media rispetto alla gomma Soft

10 minuti al termine: Errore ai box Ferrari: i meccanici sbagliano ad inserire l’anteriore destra costringendo Raikkonen a fermarsi prima della fine delle prove

14 minuti al termine: Problemi per Kimi Raikkonen che si è fermato in curva 3 sotto richiesta dai box

15 minuti al termine: Raikkonen davanti a tutti davanti a Vettel, Bottas, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Gasly, Alonso e Vandoorne. Piloti impegnati a lavorare sul passo gara con la Ferrari e la Red Bull meglio rispetto a Mercedes

20 minuti al termine: Si conferma migliore la Red Bull sul passo gara, Hamilton ha perso 2 giri dietro Siroktin e ha rallentato per potersi rilanciare

25 minuti al termine: La Red Bull è più stabile al momento con i tempi sul passo gara, pù altalenanti le Ferrari e la Mercedes

30 minuti al termine: Raikkonen sempre davanti a tutti davanti a Vettel, Bottas, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Gasly, Alonso e Vandoorne. Piloti impegnati a lavorare sul passo gara

32 minuti al termine: Buon passo per sia per le Ferrari che per le Mercedes: i piloti di maranello sono stabili sui tempi giro dopo giro, Mercedes perde un po’ rispetto alla rossa

36 minuti al termine: Ferrari e Mercedes si dedicano al passo gara: simulazione di gara per i top team con tempi abbastanza simili tra i piloti

42 minuti al termine: Anche Verstappen fa il suo giro da qualifica piazzadosi dietro le due Mercedes ma davanti al suo compango di squadra

47 minuti al termine: Una sessione di prova per le qualifiche di domani che per ora vede davanti la Ferrari sul duo Mercedes

52 minuti al termine: Raikkonen resta avanti di 12 millesimi su Vettel, Bottas ed Hamilton subito dietro. Poi Ricciardo, Hulkenberg, Gasly, Alonso, Verstappen e Vandoorne in top ten

56 minuti al termine: Vettel soddisfatto della monoposto rispetto alle prime sessioni e lo dimostra il grande giro fatto con gomma Soft: il tedesco ora in pista con la SuperSoft

59 minuti al termine: Anche il duo della Mercedes scende in pista con la gomma SuperSoft

60 minuti al termine: Il finalndese della Ferrari si mette davanti a tutti con un 1’29’817 con la gomma più prestazionale

61 minuti al termine: Raikkonen è il primo a scendere in pista con la gomma da qualifica, già record nel primo settore

65 minuti al termine: Dietro i top team, Vandoorne in 7 posizone seguto da Gasly, Alonso e Sainz che chiudono la top ten di questi primi 30 minuti di prove

70 minuti al termine: Vettel si mette davanti a tutti con un super tempo 1’30”041 mettendo dietro Bottas, Raikkonen, Ricciardo e Hamilton

71 minuti al termine: Tutti in pista ora anche più attesi Hamilton e Vettel che stanno completano il giro

74 minuti al termine: Si accende la sfida al vertice, Ricciardo si mette dietro il pilota della Ferrari per pochi centesimi

77 minuti al termine: Ericsson sbaglia in curva 2 e si gira in testacoda, nessun problema per il pilota dell’Alfa Romeo

80 minuti al termine: Raikkonen si mette davanti a tutti con 1′ 30” 689, scende in pista Verstappen il grande assente della prima sessione

83 minuti al termine: Al momento Leclerc comanda il gruppo il tempo di 1′ 33” 640 seguito da Magnussen e Perez

85 Minuti al termine: Mano a mano scendono tutti in pista per l’Installation Lap: in pista anche la Williams e la Force India di Perez

88 Minuti al termine: Subito in pista la Haas con entrambi i piloti, poche vetture in pista al momento

BANDIERA VERDE! Cominciano la seconda sessione delle prove libere del Gp del Bahrein

1 ORA AL VIA- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta della seconda sessione di prove libere del Gp di Sakhir sessione importante per trovare subito il setup giusto in vista delle qualifiche di domani.

Dopo il primo Gran Premio torna la Formula 1 sul circuito di Sakhir in Bahrein: dopo la prima sessione di prova vediamo davanti a tutti la Red Bull di Daniel Ricciardo.

Red Bull davanti a tutti, più staccati Hamilton e Vettel. Si torna in pista dopo il primo Gp stagionale in Australia che ha visto trionfare Sebastian Vettel davanti al rivale della scorsa stagione Lewis Hamilton sorpreso dalla grande strategia effettuata dalla rossa di Maranello. Questa domenica la Formula 1 scenderà in pista in Bahrein sul circuito di Sakhir: nel primo pomeriggio si sono svolte le prime sessioni di prove libere che hanno visto emergere la Red Bull di Daniel Ricciardo piazzando la sua monoposto davanti a tutti con un 1’31”060 precedendo di pochi decimi la Mercedes di Bottas e la Ferrari di Kimi Raikkonen. Un pò più staccati i due protagonisti dello scorso Gp con Vettel che ottiene il quarto tempo staccato di 4 decimi e quinta piazza per Lewis Hamilton staccato di 1 secondo dalla migliore prestazione fatta registrare dall’australiano. Il week-end non parte bene per Max Verstappen costretto a fermare la sua monoposto per un problema tecnico costretto a saltare tutta la prima sessione di prove che i piloti usano solitamente per trovare il feeling giusto con la pista ma soprattutto con la monoposto.