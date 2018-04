Qualifiche F1 Gp Cina: Super giro di Vettel che conquista la Pole. Prima fila tutta Ferrari, poi Bottas e Hamilton

Sebastian Vettel conquista la sua 52esima Pole Position in carriera grazie ad un super giro finale mettendosi davanti al suo compagno Kimi Raikkonen per completare una prima fila tutta Ferrari. Bottas si prende la terza posizione ancora una volta davanti ad Hamilton che, dopo delle ottime prove libere, si accontenta della 4 posizione in griglia. Miracolo della Red Bull che mette in pista Ricciardo dopo i problemi avuti in FP3 e scatterà dalla 6 posizione dietro al suo compagno Verstappen. Chiudono la Top ten Hulkenberg, Perez, Sainz e Grosjean.

BANDIERA A SCACCHI!! Sebastian Vettel fa un giro incredibile e si prende la Pole Position con 1’31”095 davanti ad un grande Raikkonen per una prima fila tutta Ferrari. Non si migliorano le Mercedes con Bottas che scatterà davanti a Hamilton. Seguono Verstappen, Ricciardo, Hulkenberg, Perez, Sainz e Grosjean.

1 minuto al termine- Si migliorano le Mercedes nel primo settore ma ancora lontani dal miglior tempo della Ferrari

3 minuti al termine- Tutti dentro per l’ultimo tentativo. La Pole provvisoria è di Kimi Raikkonen ma c’è ancora un ultimo tentativo che può cambiare le posizioni

6 minuti al termine- Super tempo di Kimi Raikkonen con 1’31”200 davanti a Vettel che si prende 1 decimo. Poi Bottas, Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Hulknberg, Grosjean, Sainz e Perez.

8 minuti al termine- In attesa dei tempi , ottimi settori per Raikkonen e Vettel

11 termine al termine- Si lanciano tutti è caccia alla Pole position- Le Ferrari subito in pista davanti alle Mercedes che stanno uscendo ora

COMINCIA LA Q3! Adesso è caccia alla Pole Position con le Ferrari e le Mercedes che si giocano la Pole Position



BANDIERA A SCACCHI! A sopresa è Hamilton a prendere la prima posizione con 1’31”914 davanti a Bottas, Raikkonen, Vettel, Hulkenberg, Gorsjean, Ricciardo, Verstappen, Perez, Sainz. Eliminati Magnussen, Ocon, Alonso, Vandoorne e Hartley

3 minuti al termine- Le Mercedes montano gomme nuove Soft, tutti dentro per l’ultimo tentativo

5 minuti al termine- Raikkonen davanti a tutti con Vettel secondo. Seguono Ricciardo, Bottas, Verstappen, Hamilton, Magnussen, Hulkenberg, Ocon, Perez. Rischiano Sainz, Vandoorne, Hartley, Grosjean e Alonso

8 minuti al termine- Ricciardo e Verstappen si metteono dietro le due Ferrari. Ottimi tempi di Magnussen e Hulkenberg che scavalcano Hamilton

10 minuti al termine- Raikkonen si mette davanti a tutti con 1’32”286 davanti a Vettel di soli 99 millesimi, più distanti le Mercedes con Bottas e Hamilton che si prendono 6 decimi e 1 secondo rispettivamente

13 minuti al termine- Diversificano le strategie Ferrari e Mercedes che vogliono passare le Q2 con le Soft e partire con la mescola più dura in gara

COMINCIA LA Q2! Tutti a caccia della Q3 per poter lottare per la Pole Position



BANDIERA A SCACCHI! Vettel si prende la Q1 davanti a Vettel, Raikkonen, Bottas, Verstappen, Grosjean, Hamilton, Sainz, Magnussen, Alonso, Perez. Esclusi Siroktin, Gasly, Stroll, Leclerc e Ericsson. Si salva Ricciarco con il 14esimo tempo

3 minuti al termine- Tutti dentro per l’ultimo giro: gran lavoro del team Red Bull che ha messo in pista Ricciardo per il suo giro

5 minuti al termine- Al momento gli esclusi sono Hartley, Ericsson, Stroll, Leclerc e Ricciardo che ancora non ha potuto fare il giro per i problemi in FP3

8 minuti al termine- Vettel guida il gruppo davanti a Raikkonen, Bottas, Verstappen, Hamilton, Perez, Ocon, Alonso. Magnussen, Grosjean che chiudono la top ten

10 minuti al termine- Vettel si prende la prima posizione con un super tempo in 1’32”171. Per adesso uno due Ferrari

12 minuti al termine- Si accende la sfida con Raikkonen che si prende la prima posizione in 1’32”474 mettendo dietro Bottas a 4 decimi e Hamilton a 8 decimi

14 minuti al termine- Attenzione alla pioggia che potrebbe condizionare la sua sessione.

16 minuti al termine- Partono subito i piloti di Williams, Toro Rosso e Alfa Romeo. Scende in pista anche Raikkonen, scendono subito tutti per il primo giro

COMINCIA LA Q1! Inizia la caccia alla Pole Position

7.00- Benvenuti amici di SuperNews alla diretta scritta delle Qualifiche del Gp della Cina. Tra un’ora inizierà la caccia alla Pole Position

La Formula 1 sbarca in Cina per le Qualifiche del Gp di Shanghai: Hamilton domina nelle libere ma subito dietro ci sono le due Ferrari che vogliono provare a fare la 3 vittoria stagionale.

Hamilton domina le libere ma le Ferrari sono vicine. Dopo la vittoria nel Gp del Bahrein di Sebastian Vettel la F1 approda in Cina per la terza gara stagionale. Dopo le prime prove libere a comandare il gruppo è Lewis Hamilton: il pilota inglese della Mercedes va alla ricerca della prima vittoria stagionale mettendo dietro Kimi Raikkonen per 7 millesimi che vuole riscattare la brutta prestazione del Gp del Bahrein dopo esserci ritirato per colpa di un errore ai meccanici durante il suo secondo Pit Stop. Bottas si piazza in terza posizione a soli 33 centesimi dalla miglior prestazione firmata dal compagno di team, Vettel quarta posizione che, dopo una prima sessione di libere, si piazza a pochi decimi dalla migliore prestazione dell’inglese. Male la Red Bull di Ricciardo che, dopo una buona prima sessione, non va oltre la nona posizione mentre Max Verstappen si piazza in quinta posizione subito dietro alle Ferrari e alla Mercedes.