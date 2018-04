Risultati Serie B 28 Aprile: l’Empoli torna in Serie A, bagarre per il secondo posto

Finiscono le partite della 38° giornata di Serie B ConTe.it. Vincono Cittadella, Pro Vercelli, Pescara, Salernitana, Cesena e Spezia. Pareggio per Carpi-Avellino, Empoli-Novara e Ascoli-Perugia. Con questi risultati l’ Empoli è promosso automaticamente in Serie A dopo una stagione fantastica. In chiave salvezza la Pro Vercelli aggancia la Ternana in ultima posizione. Parma e Palermo vicine alla promozione diretta, Frosinone e Venezia si scontreranno nei playoff.

🔚 I risultati delle 9 partite disputate oggi, valide per la 38^ giornata della #SerieB https://t.co/UV8iKBUtPA. #FattoreB pic.twitter.com/Fyt0CJNMIn

90′ FINALE! Finiscono le partite delle 15.00

86′ GOOOL Spezia! A quattro minuti dal termine gol di Maggiore! Fantastico piatto al volo ad incrociare sul palo lungo

84′ GOOOL Pescara! Uno-due con Valzania e conclusione vincente di Capone che manda la palla in rete

82′ GOOOL Salernitana! Ha segnato Zito! Scivolone sotto la porta di Zito che allunga con un tocco di sinistro

75′ GOOOL Cittadella! Di nuovo in vantaggio il Cittadella con Vido!

73′ GOOOL Brescia! Ha segnato Okwonkwo!

69′ Autogol Brescia! Salernitana in vantaggio! Autogol di Somma

66′ Ha pareggiato l’ Ascoli! Un minuto dopo il vantaggio umbro ci pensa D’Urso a pareggiare i conti

65′ GOOOL Perugia! Di nuovo in vantaggio gli umbri con Cerri! Doppietta per lui!

63′ GOOOL Cittadella! Neanche il tempo di ripartire e ha segnato Schenetti! Veneti di nuovo in vantaggio!

62′ Pareggio Foggia! Ha segnato Deli!

59′ RADDOPPIO Salernitana! Torna di nuovo in vantaggio la squadra salernitana grazie al gol di Bocalon!

53′ Ha pareggiato il Brescia! Gol di Tonali! Splendido gol del centrocampista, che dalla distanza calibra col destro e di sinistro spedisce sotto la traversa. Niente da fare per il portiere salernitano.

52′ GOOOL Cesena! Ha segnato su rigore Laribi!

49′ GOOOL Pro Vercelli! Ha segnato Castiglia! Sponda in area di rigore per Castiglia che insacca la palla in rete!

47′ GOOOL Cittadella! Autogol di Camporese! Autorete di # Camporese dopo una deviazione volante di Kouamè

45′ Si riparte! Ricominciati tutti i secondi tempi.

SECONDO TEMPO

⏸ Intervallo su tutti i campi! Ecco i risultati parziali della 38^ giornata della #SerieB https://t.co/UV8iKBUtPA. #FattoreB pic.twitter.com/MfDNoqvvKc

48′ Ha pareggiato il Novara! Gol di Puscas! Sul finire del primo tempo, splendida girata: di nuovo in parità il match

44′ RADDOPPIO Pescara! Ha segnato Mancuso! Azione propizia da Pettinari, con Mancuso che non deve far altro che infilare in porta il pallone

36′ GOOOL Empoli! Ha segnato Caputo! Scatto fulmineo e deviazione vincente sottoporta per Caputo che mette la palla in rete

32′ Pareggio Ascoli! Ha segnato Addae! Gol di Addae grazie ad sinistro che scavalca con una precisa parabola il portiere avversario

27′ GOOOL Salernitana! Ha segnato Sprocati! Assist di Rosina per Sprocati che trova il gol su un sinistro angolato

23′ GOOOL Pescara! Ha segnato Machin!

17′ GOOOL Perugia! Ha segnato Cerri! Cross di Mustacchio e deviazione di testa per il giocatore umbro che porta in vantaggio i suoi

1′ Si parte. Iniziano tutte le gare!

PRIMO TEMPO

Dopo gli anticipi di ieri, oggi continua la 38° giornata. Alle 15 scenderanno in campo le rimanenti 18 squadre: sfide per un posto nei playoff in vista della prossima stagione di Serie A TIM, ma anche per la zona salvezza e la zona play-out, viste le distanze ravvicinate in classifica. Il programma completo delle gare odierne: Ascoli-Perugia, Carpi-Avellino, Cesena-Frosinone, Cittadella-Foggia, Empoli-Novara, Pro Vercelli-Parma, Salernitana-Brescia, Spezia-Cremonese, Ternana-Pescara.

Nel secondo anticipo, basta la rete di Balkovec per regalare la vittoria alla squadra pugliese: Inizio di partita abbastanza equilibrato ma al 20′ del primo tempo il Bari passa in vantaggio. Da un calcio di punizione dai trenta metri, Balkovec centra la giusta conclusione e manda il pallone in rete, per Iacobucci niente da fare. Vittoria importante per il Bari che aggancia il Venezia e spera nell’ accesso ai playoff. Per l’ Entella i play-out sono sempre più vicini.

Nel primo anticipo di ieri, il Venezia di Pippo Inzaghi piega il Palermo con un secco 3-0: i marcatori dei veneti sono stati Suciu, Stulac e Andelkovic. Ospiti che sono arrivati a questa sfida molto rimaneggiati e apparsi al ‘Penzo’ come un pugile alle corde. Dopo 11′ infatti arriva il primo gol della troupe di Pippo: Suciu approfitta di uno spazio lasciato dalla difesa rosanero e supera Pomini, insaccando la palla in rete. Neanche il tempo di reagire ed ecco il secondo gol: questa volta ci pensa Stulac, che con una conclusione dalla distanza. Nel secondo tempo chiude la partita Andelkovic: al 64′ da una mischia in rete, l’ex difensore palermitano, tira in porta e chiude i conti. Il Venezia continua a sperare nei PlayOff, per il Palermo altra pesante sconfitta.