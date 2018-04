Roma-Barcellona LIVE, cronaca e risultato in tempo reale: De Rossi, 2-0! (Video)

LIVE Roma-Barcellona 2-0 (6′ Dzeko, 58′ rig. De Rossi)

Ritorno quarti di finale UEFA Champions League 2017/18, Stadio Olimpico (Roma) – totale: 3-4

SECONDO TEMPO

60′ – Trenta minuti per le speranze della Roma: i giallorossi hanno bisogno di un altro gol per completare la rimonta sul Barcellona.

58′ – RADDOPPIO ROMA!!!!! GOOOOOOOOOOOOL!! Daniele De Rossi batte Ter Stegen dagli undici metri, giallorossi ad un passo dal miracolo con il Barcellona.

57′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Ammonito Piqué per fallo piuttosto evidente ai danni di Dzeko.

56′ – Incursione in area di rigore da parte di Schick che, contrastato da Umtiti, non riesce a calciare in porta e si trascina il pallone sul fondo.

53′ – Hanno iniziato a riscaldarsi El Shaarawy, Cengiz Under e Pellegrini. Cambi in vista per la Roma.

51′ – Cross di Fazio, Semedo anticipa Dzeko e allontana il pericolo.

50′ – La Roma dovrà cercare di ridurre al minimo gli errori ed approfittare delle sviste difensive del Barcellona, che questa sera non sta brillando.

48′ – Verticalizzazione sbagliata da parte di Nainggolan, tutto facile per Ter Stegen che blocca il pallone e fa ripartire il Barcellona.

46′ – COMINCIATA LA RIPRESA DI ROMA-BARCELLONA!

PRIMO TEMPO

45′ – FINE PRIMO TEMPO. Non c’è recupero, squadre al riposo con la Roma in vantaggio per 1-0.

44′ – Ammonito Juan Jesus.

41′ – Altro calcio di punizione battuto da Messi, ancora fischi per l’attaccante argentino che non è riuscito ad inquadrare la porta.

38′ – Ammonito Fazio.

37′ – Chance Roma! Cross di Florenzi, gran colpo di testa di Edin Dzeko che si vede negare la gioia del gol dal super intervento di Ter Stegen.

36′ – Meno di dieci minuti alla fine del primo tempo. La Roma è in vantaggio per 1-0 sul Barcellona, ma servono altri due gol ai giallorossi per centrare le semifinali di Champions League.

32′ – Nervosismo in campo con Rakitic e Strootman che hanno qualcosa da dirsi. Arriva l’arbitro a sedare gli animi.

31′ – Intervento falloso di Busquets su Schick, punizione per la Roma. Lodi per il calciatore ceco che sta interpretando davvero bene questa gara.

29′ – Clamorosa occasione per la Roma! Grande cross di Fazio per il colpo di testa di Schick che, completamente libero a ridosso dell’area piccola, non trova lo specchio della porta.

28′ – Lancio lungo di Busquets per Messi, Alisson legge la traiettoria del pallone e anticipa l’attaccante argentino del Barcellona.

27′ – Roma-Barcellona 1-0, decide per il momento il gol di Edin Dzeko. Giallorossi a caccia della “remuntada” dopo la pesante sconfitta rimediata nella gara d’andata al Camp Nou.

25′ – Edin Dzeko non vede Florenzi alla sua destra, prova dunque la conclusione dalla distanza ma il pallone termina sul fondo.

24′ – Trattenuta irregolare di Dzeko su Busquets, fallo dell’attaccante bosniaco. Rumoreggiano tutti i sostenitori giallorossi presenti sulle tribune dell’Olimpico.

22′ – Ingenuità di Fazio, ma il pallone perso dall’argentino termina fortunatamente nella zona di Nainggolan che allontana il più possibile.

20′ – Fallo di Kolarov ai danni di Semedo. Calcio di punizione in favore del Barcellona.

18′ – Florenzi perde il contrasto con Jordi Alba che, nel tentativo di spazzare via il pallone, ha rischiato di servire un giocatore giallorosso al limite dell’area di rigore.

15′ – La Roma ha bisogno di altre due reti, senza subirne, per passare il turno. Missione complicata, ma non certo impossibile, per la compagine di Eusebio Di Francesco.

14′ – Che occasione per la Roma! Colpo di testa di Schick sugli sviluppi di un corner, pallone alto sopra la traversa.

13′ – Pressing alto di Edin Dzeko sul portiere del Barcellona, che sbaglia il rinvio e regala una rimessa laterale alla Roma.

12′ – Leggerezza di Piqué, il difensore spagnolo non arriva su un pallone alto ma Edin Dzeko, posizionato lì vicino, non ne approfitta.

10′ – Lionel Messi batte piuttosto male questo calcio di punizione: il sinistro del fuoriclasse argentino è terminato alto sopra la traversa.

8′ – Prova subito a reagire il Barcellona. Ripartenza in velocità di Messi che subisce fallo al limite dell’area di rigore, calcio di punizione per gli ospiti.

6′ – VANTAGGIO ROMA!!!! ESPLODE L’OLIMPICO!! Lancio perfetto di Daniele De Rossi all’indirizzo di Edin Dzeko: il bosniaco parte sul filo del fuorigioco, controlla il pallone e col sinistro lo piazza alle spalle di Ter Stegen.

4′ – Due chance per il Barcellona nel giro di pochi secondi: Sergi Roberto e Messi spaventano Alisson, ma la Roma riesce ad evitare il gol blaugrana.

3′ – Verticalizzazione di Florenzi per Nainggolan: il belga scivola prima di arrivare sul pallone e favorisce così il recupero di Sergi Roberto.

2′ – Subito qualche difficoltà per Juan Jesus, costretto a rifugiarsi in fallo laterale sul pressing di Messi.

1′ – È INIZIATA ROMA-BARCELLONA!

20.41 – Squadre in campo!

19.25 – Sarà Clement Turpin a dirigere Roma-Barcellona. L’arbitro francese sarà coadiuvato dagli assistenti Danos e Gringore e dal quarto uomo Zakrani. Gli addizionali saranno Buquet e Rainville.

19.15 – FORMAZIONE UFFICIALE ROMA (3-5-2): Alisson; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Florenzi, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Kolarov; Dzeko, Schick.

19.15 – FORMAZIONE UFFICIALE BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Luis Suárez.

19.10 – Siamo in attesa delle formazioni ufficiali delle due squadre. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti dallo Stadio Olimpico.

19.00 – Amici di SuperNews, un caro saluto da Lorenzo Carini e benvenuti alla diretta scritta di Roma-Barcellona.

Compito più che arduo per la Roma nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, battuti per 4-1 al Camp Nou nella gara d’andata, vanno a caccia dell’impresa davanti agli oltre 70.000 spettatori che questa sera prenderanno posto sulle tribune dello Stadio Olimpico.

Il cammino della Roma in Champions League è stato nettamente compromesso sei giorni fa in Spagna, con i blaugrana che non hanno avuto particolari problemi ad imporre il proprio gioco e, di conseguenza, ad ipotecare la qualificazione alle semifinali. Per passare il turno, la Roma ha bisogno di vincere 3-0 o con quattro gol di scarto: se non è una mission impossible, poco ci manca.

Non sarà della partita Diego Perotti, mentre il turco Cengiz Under ha recuperato e dovrebbe partire dalla panchina. Tridente offensivo composto dall’inamovibile Edin Dzeko, ai cui fianchi troveranno spazio Schick ed El Shaarawy.

Per quanto riguarda il Barcellona, Ernesto Valverde schiererà la formazione titolare nonostante il risultato sia favorevole ai blaugrana: nessun abbozzo di turnover, quindi, in vista della sfida di sabato contro il Valencia. Qualche dubbio sulle condizioni fisiche di Busquets che, se assente, verrebbe sostituito da Iniesta, il cui posto verrebbe poi occupato da Dembélé. Nessun dubbio in attacco con Lionel Messi che farà coppia con Luis Suarez.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-BARCELLONA

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, El Shaarawy.

PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez.