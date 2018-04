Roma-Genoa 2-1: Under e un’autorete regalano la vittoria ai giallorossi (Video Gol e Highlights)

Roma-Genoa 2-1. Vince la squadra di Di Francesco con merito. Decisive le reti di Under e l’autogol di Zukanovic. A segno per il Grifone Lapadula. Giallorossi che tornano al terzo posto e rispondono alla vittoria di ieri sera dell’Inter





90’+3- Ultima azione per il Genoa in avanti. Punizione che termina sul fondo dopo un colpo di testa! Roma-Genoa 2-1 finita!

90’+2- Che occasione ora per Dzeko e Schick. Troppo forte il passaggio per il ceco che non può controllare

90’+1- Gonalons serve Florenzi lanciato a rete, Dzeko è solo ma l’esterno calcia verso Perin. Si arrabbia l’attaccante bosniaco

90′- Saranno 3 i minuti di recupero

89′- Urla Di Francesco che vuole maggiore attenzione da parte dei suoi in questi ultimi minuti di gioco

88′- Dzeko ci prova ma fa partire il contropiede del Genoa

86′- Bene Schick in fase difensiva

85′- Fuorigioco di Lapadula

84′- Giallorossi che sembrano aver placato la voglia del Genoa di trovare il pareggio

83′- Ancora un ottimo momento di possesso palla per i giallorossi. Florenzi poi non finalizza per l’ottimo intervento di Perin ma conquista un angolo

82′- Ecco il cambio: entra Strootman esce El Shaarawy

81′- Fuorigioco di rientro di Medeiros

80′- Perin fa sua la sfera. Sta per entrare Strootman

79′- Angolo per la Roma

78′- Incredibile errore di Manolas che lascia la palla a Lapadula. L’attaccante serve Medeiros che davanti ad Alisson calcia piano

77′- Fazio, Florenzi e Pellegrini. Buon fraseggio della Roma

76′- C’è Schick per Under

75′- Fa scorrere qualche secondo la Roma

74′- Ancora un corner per il Grifone. Spazza la difesa giallorossa

73′- Angolo per il Genoa

72′- Il Genoa è vivo e prova ad imbastire un’azione pericolosa

71′- Altro cross di Florenzi, Perin blocca in uscita

70′- Florenzi intercetta palla e serve Under. Calcio d’angolo per la Roma

69′- Esce Gerson, c’è Manolas

68′- Cross di Zukanovic, Rossi si coordina di destrao. Alisson in angolo

67′- Ci prova Dzeko a giro. Palla di poco a lato

66′- Bene la Roma che manovra e fa valere la propria superiorità tecnica

65′- Fallo di Lapadula su Fazio

63′- Esce l’autore dell’assist. Fuori Pandev dentro Cofie

62′- Risponde subito la Roma con Pellegrini. Tiro bloccato da Perin

61′- GOOOOOL! Si addormenta Gerson palla che arriva a Lapadula che sigla il 2-1

59′- Entra Giuseppe Rossi per Migliore

58′- Grandissima palla difesa da Dzeko che smista per Under. Il turco serve Gerson che prova il tocco morbido per El Shaarawy. Palla sul fondo

57′- Roma che inizia un’altra azione da Alisson e i centrali

56′- Sbaglia ancora Zukanovic, riparte la Roma

55′- Ci prova Kolarov, il suo sinistro non è preciso

54′- Primo cambio per Ballardini: dentro Medeiros fuori Hiljemark

53′- Ancora Roma in avanti. Questa volta si difende bene il Genoa

52′- GOOOOOOOL! Batte Kolarov la palla spizzata da Zukanovic finisce prima sul palo e poi in rete! Roma-Genoa 2-0

51′- Under supera due uomini e guadagna un angolo

50′- El Shaarawy ci prova ma viene chiuso

49′- Migliore conquista una rimessa, poi Lapadula è pescato in offside

48′- Kolarov batte una punizione, Fazio non ci arriva di poco

47′- Si salva Perin spazzando di pugno. Ancora giallorossi all’attacco

46′- Calcio d’angolo per la Roma

45st- Primo possesso Genoa

Secondo tempo

Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo per il secondo tempo

All’intervallo è 1-0 per la Roma. Decide fin qui la rete di Under al 17esimo. Buona Roma che ha gestito il possesso palla rischiando solamente nel finale del primo tempo con il colpo di testa di Hiljemark terminato fuori di poco

45’+2- Termina il primo tempo Roma-Genoa 1-0

45’+1- Che occasione per il Genoa: cross da sinistra di Migliore, Hiljemark stacca tutto solo ma sbaglia di testa

45′- Ci saranno 2 minuti di recupero all’Olimpico

44′- Ancora Gonalons e Pellegrini che dettano i tempi dell’azione

43′- La Roma prova a chiudere il primo tempo in possesso della sfera

42′- Perin in uscita blocca il tiro dalla bandierina e avvia l’azione dei suoi

41′- Under guadagna un corner

40′- Errore in disimpegno di Perin. La Roma non ne approfitta con El Shaarawy che calcia alto

39′- Il cross di Hiljemark è troppo lungo e finisce dritto tra le mani di Alisson

37′- Squadre che si affrontano a viso aperto in questa fase ma commettono diversi errori

35′- Genoa che ha preso fiducia

34′- Fallo di Fazio su Rigoni. Altra chance per il Genoa, Alisson sventa tutto in uscita

32′- Prima azione pericolosa degli ospiti, dalla destra arriva il cross per Lapadula che di poco non ci arriva. Bravo Alisson in uscita

31′- Possesso palla della Roma. Il Genoa è tutto chiuso a ridosso della propria area di rigore

29′- Ottimo intervento di Pellegrini in copertura che fa ripartire l’azione giallorossa

28′- Il gioco riprende. La Roma avanza a caccia del secondo gol

27′- Scontro fortuito tra Pandev e Gonalons. I due sono a terra

26′- El Shaarawy si invola. Ma è fuorigioco

25′- Ci prova Dzeko palla facile per Perin

24′- Cross di destro di Migliore. Non è il suo piede e si vede. Palla sul fondo

23′- Fallo in attacco di Florenzi su Migliore

22′- El Shaarawy da fuori. Palla di poco a lato

21′- Gerson e Gonalons muovono bene la palla

20′- Che occasione sprecata da Florenzi. Azione Pellegrini Dzeko, palla all’esterno che calcia fuori

19′ – Ancora giallorossi in controllo della sfera

18′- Roma che passa alla seconda vera azione della partita grazie all’inserimento sul secondo palo di Under su passaggio di Kolarov

17′- GOOOOOOOL! Under sblocca il match su assist di Kolarov da punizione LIVE Roma-Genoa 1-0

16′- Ammonito Rossettini

14′- Occasione per Under che si libera bene del marcatore e calcia di destro. Perin pronto

13′- Prova ad uscire il Genoa. Il cross di Migliore finisce sul fondo

11′- Fallo su Gerson, attacca la Roma

10′- Buon giropalla dei giallorossi ma il Genoa difende con ordine

9′- Chance per El Shaarawy che però perde il tempo sia per calciare che per servire un compagno

8′- Ancora un fallo subito da Rigoni, questa volta è stato Florenzi

7′- Cross sbilenco di Zukanovic. Possesso giallorosso

6′- Bell’azione della Roma. Primo angolo del match

5′- Gerson ferma Rigone con un fallo

4′- Dzeko difende palla e subisce fallo da Rigoni e Bertolacci

3′- Perde palla Pellegrini sbagliando il passaggio per Dzeko, il Genoa prova con Pandev. Anche il macedone sbaglia l’apertura

2′- Roma in possesso palla ma il Genoa riparte

1′- Si parte

Primo tempo

A sorpresa Di Francesco lancia dall’inizio Gerson lasciando in panchina il centrocampo titolare. In avanti confermati Under ed El Shaarawy con Dzeko. Ballardini conferma la formazione prevista. Classico 3-5-2 con Pandev e Lapadula in avanti

Roma-Genoa, le formazioni ufficiali

Roma 4-3-3: Alisson, Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov, Gerson, Pellegrini, Gonalons, Under, El Shaarawy, Dzeko

Genoa 3-5-2: Perin, El Yamiq, Rossettini, Zukanovic, Migliore, Rosi, Rigoni, Hiljemark, Bertolacci, Pandev, Lapadula

Roma-Genoa, match valido per la 33^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio ore 20.45 all’Olimpico. Dopo il pareggio nel derby della capitale, i giallorossi sono chiamati a riprendere la marcia per il terzo posto conteso a pari punti dalla Lazio. Gli uomini di Ballardini invece devono allontanarsi ancora dalla zona retrocessione e cercheranno di vendere cara la pelle.

Di Francesco si affiderà probabilmente al 4-3-3. Manolas è out per un fastidio al polpaccio, al suo posto ecco Juan Jesus accanto a Fazio davanti ad Alisson. Sulle corsie Kolarov a sinistra e sicuro del posto mentre a destra Bruno Peres sembra essere in vantaggio su Florenzi. Centrocampo a tre con Pellegrini, Gonalons e Nainggolan. Riposo per De Rossi e Strootman. In avanti Dzeko guiderà l’attacco come confermato dallo stesso tecnico nella conferenza di vigilia. Accanto al bosniaco agiranno Under ed El Shaarawy.

Il Grifone è reduce dal successo in casa contro il Crotone. Ballardini farà a meno di Spolli infortunato. In difesa al suo posto ci sarà Pereira con Rossettini e Zukanovic. In mezzo al campo Bertolacci, Rigoni e Hiljemark con Rosi e Lazovic esterni. Probabile turno di riposo per Laxalt. In attacco coppia confermata Lapadula Pandev. Taarabt non convocato per infortunio.

A dirigere Roma-Genoa sarà Luca Pairetto di Nichelino. Fischio d’inizio ore 20.45 stadio Olimpico.

Roma-Genoa: le probabili formazioni

Roma 4-3-3: Alisson, Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under. El Shaarawy, Dzeko Allenatore: Eusebio Di Francesco

Genoa 3-5-2: Perin, Pereira, Rossettini, Zukanovic; Rosi, Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark; Pandev, Lapadula Allenatore: Davide Ballardini