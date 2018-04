Sampdoria-Genoa 0-0: poche emozioni nel derby di Genova

Finisce senza reti e con poche emozioni il derby della Lanterna, Sampdoria-Genoa. Le due squadre si dividono un punto per parte dopo una partita molto tattica e rimangono, per ora, al nono e dodicesimo posto della classifica; i rossoblu si confermano la quinta miglior difesa del campionato con 31 goal subiti in 31 giornate di campionato, mentre i blucerchiati rischiano di perdere il treno per la corsa all’Europa League.

SAMPDORIA-GENOA 0-0

Trentunesima giornata della Serie A 2017/2018, stadio Luigi Ferraris di Genova

90’+2 – Davide Massa fischia la fine dell’incontro: Sampdoria-Genoa termina sullo 0-0

90′ – Galabinov segna sul filtrante di Cofie ma viene fischiato il fuorigioco

88′ – Secondo cambio per il Genoa: esce Lapadula ed entra Galabinov

84′ – Tiro di Quagliarella sull’esterno della rete, ma con una deviazione: corner

83′ – Rigoni finisce a terra ma Massa fischia il fuorigioco

81′ – Secondo cambio per la Samp: Ramirez entra al posto di Caprari

80′ – Doppia respinta di Perin su Linetty e Caprari!

78′ – Numero di Quagliarella, che pesca Caprari ma viene anticipato da Biraschi

76′ – Doppia respinta della difesa genoana su Caprari e Linetty

73′ – Cross di Duvan Zapata, Caprari si coordina ma il tiro è deviato in corner

71′ – Portieri praticamente inoperosi, derby molto sentito questo Sampdoria-Genoa

69′ – Hiljemark mette in mezzo ma Lapadula è anticipato dalla coppia difensiva della Samp

66′ – Destro di Hiljemark ma Viviano è attento

64′ – Tiro di Caprari al limite dell’area: di poco alto sopra la traversa

61′ – Il VAR conferma la decisione di Massa. Sostituzione Genoa: esce Pandev ed entra Cofie

60′ – A terra Praet. Check con il VAR

58′ – Duvan Zapata fermato prima del tiro da Bertolacci

56′ – Passaggio filtrante di Pandev ma Hiljemark è in off-side

55′ – Sampdoria-Genoa ancora sullo 0-0: ora le squadre iniziano ad allungarsi

52′ – Sostituzione per la Samp: entra Sala ed esce Bereszynski

49′ – Ribaltamento di fronte e Torreira manda di poco a lato un gran destro

49′ – Occasione per Pandev, blocca Silverstre

48′ – Tiro di Linetty dal limite ma la palla finisce a lato

21.50 (46′) – Inizia la ripresa, palla al Genoa. Nessun cambio fino ad ora; Murru, uscito dolorante al ginocchio, farà dopodomani una risonanza magnetica

21.34 (45’+3) – Fine primo tempo: Sampdoria-Genoa ancora sullo 0-0

45’+2 – A terra Caprari

45′ – Ammoniti Bereszynski (Sampdoria) e Rigoni (Genoa), entrambi diffidati e salteranno il prossimo match

44′ – Ci saranno due minuti di recupero

42′ – Dal replay Rigoni pare aver subito una spallata da Bereszynski ma non tale da fischiare il calcio di rigore

39′ – Rigoni a terra in area, per Massa tutto regolare

38′ – Cross di Zukanovic ma risulta troppo profondo per i propri compagni genoani

35′ – Continua la guerra di nervi in questo Sampdoria-Genoa

33′ – Tiro-cross di Pereira ma è troppo debole per impensierire Viviano

31′ – Si lotta a centrocampo

28′ – A terra Zapata, botta alla testa per lui, ma si rialza

26′ – Incursione di Bereszynski ma viene anticipato

24′ – Ammonito Pandev (Genoa) per proteste

22′ – Torreira entra in area e prova la conclusione da posizione decentrata: corner per la Samp

20′ – Il macedone segna ma è fuorigioco netto

18′ – Occasione per Pandev, Silvestre mura il tiro

16′ – Sampdoria-Genoa fino ad ora match molto tattico

14′ – Inserimento di Rigoni ma il tiro è facile preda di Viviano

13′ – Duvan Zapata costringe Spolli agli straordinari

11′ – Sostituzione Samp: Murru non ce la fa ed entra al suo posto Regini

10′ – Linetty si procura un punizione sulla trequarti, fallo di Bertolacci

7′ – Gran sinistro di Praet dalla trequarti: di poco alto sopra la traversa

6′ – Murru a terra, Ladadula in ricaduta va addosso al ginocchio del terzino blucerchiato e ha costretto lo staff medico ad entrare in campo

4′ – Primo calcio d’angolo, se lo procura Duvan Zapata

3′ – Fase di studio da parte delle due formazioni

20.46 (1′) – Inizia Sampdoria-Genoa, primo possesso per i padroni di casa

20.42 – Le due squadre fanno il loro ingresso in campo, l’arbitro designato è Davide Massa della sezione di Imperia

19.49 – FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynsky, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Caprari; Quagliarella, Zapata

19.47 – FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Pereira, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula

19.32 – Buonasera appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta. In attesa delle formazioni ufficiali del derby della Lanterna

Sampdoria-Genoa, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sia da Sky Sport (Sky Sport 1, Sky Sport Mix, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1) che da Mediaset Premium sul canale Premium Sport. Per chi volesse seguirla in streaming ci sono le applicazioni Sky Go e Premium Play.

Sabato 7 aprile, alle ore 20.45, andrà in scena Sampdoria-Genoa, 98° derby della Lanterna (in gare ufficiali), allo stadio Luigi Ferraris di Genova; lo score vede i blucerchiati in vantaggio con 38 vittorie, 35 i pareggi e 24 le vittorie dei rossoblù. Entrambe le squadre non hanno brillato nelle ultime cinque giornate, con la Samp reduce da due partite vinte e tre perse (nona in classifica con 47 punti), mentre il Genoa ha collezionato altrettante sconfitte, una vittoria ed un pareggio (dodicesimo posto in classifica con 34 punti).

Per Marco Giampaolo resta il dubbio Quagliarella, avendo saltato l’ultima gara contro l’Atalanta ed essendosi allenato a parte per quasi tutta la settimana: pronto nel caso Caprari per affiancare Duvan Zapata in attacco (10 goal in campionato, 3 negli ultimi 5 match). Rientrano dopo la squalifica Torreira a centrocampo e Silvestre in difesa.

Davide Ballardini ritrova invece Bertolacci a centrocampo, dopo il turno di squalifica, e con lui dovrebbe rientrare anche Rigoni. Molto probabili anche i rientri di Spolli, Lazovic e Pandev: a fianco di quest’ultimo in attacco è probabile la conferma di Lapadula (a segno nelle ultime due partite).

Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni

PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, G. Ferrari, Murru; Praet, Torreira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Zapata.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Rigoni, Bertolacci, Hiljemark, Laxalt; Pandev, Lapadula.