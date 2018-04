Serie A, LIVE Sassuolo-Benevento: cronaca e risultato in tempo reale

LA TERNA ARBITRALE

Sarà il Sig. Claudio Gavillucci a dirigere la partita Sassuolo-Benevento. Assistenti sono stati designati il Sig. Santoro di Catania e il Sig. Zappatore di Taranto. IV Ufficiale: Ros di Pordenone. Alla VAR designati il Sig. Manganiello di Pinerolo e il Sig. Ghersini di Genova.

Per il Benevento di De Zerbi dovrebbe essere 4-2-3-1: Oltre all’ infortunato Antei, De Zerbi non avrà a disposizione Costa, D’Alessandro, Lombardi e Memushaj. In difesa spazio a Sagna sulla destra, Letizia sull’out mancino, mentre Djimsiti e Tosca i due centrali. A guidare l’attacco ci sarà Diabaté, f0rte anche dei gol alla Juventus. Gli unici dubbi riguardano centrocampo dove Cataldi dovrebbe partire dalla panchina per lasciar spazio a Guilherme.

Sarà 3-5-2 per il Sassuolo di Iachini: davanti a Consigli i soliti Acerbi e Peluso, con Lemos che resta avanti nel ballottaggio con Dell’Orco, nonostante gli scivoloni di San Siro. A centrocampo torna Adjapong, dopo la squalifica sulla sinistra, mentre dalla parte opposta spazio a Rogerio. Confermati Mazzitelli e Missiroli, mentre capitan Magnanelli potrebbe essere una novità rispetto al match contro il Milan. In attacco i soliti dubbi, con Babacar e Politano che dovrebbero partire dal primo minuto a discapito di Ragusa e Matri, mentre Berardi non è al top.



PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO – BENEVENTO

SASSUOLO (3-5-2): Consigli; Lemos, Acerbi, Peluso; Adjapong, Mazzitelli, Magnanelli, Missiroli, Rogerio; Babacar, Politano. All: Iachini

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Diabaté. All: De Zerbi