Serie C, Arzachena-Livorno 2-3. Luci decisivo, gli amaranto si avvicinano alla promozione

Serie C, Arzachena-Livorno 2-3. La capolista tiene botta e ad Olbia vince 3-2 grazie al capitano Luci nella ripresa. Continua la corsa degli amaranto alla promozione diretta in Serie B.

45 +3 Colpo di testa di quelli di casa, rinvio al fondo

45 – Solo 5 di recupero

41 – Punizione Arzachena pericolosa ma è fallo in attacco

39 – Recupero che sarà corposo

36 – Kabashi per Doumbia Vano per Bertoldi Morelli per Pedrelli e Pirrello per Maiorino

30 – GOOOLLLLLLLLLLLLLL Sinistro di Luci su respinta corta della diesa

27 – Ammonito Doumbia

24 – Murilo al posto di Valiani e La Rosa per Lisai poi l’Arzachena tenta Nuvoli che ne salta 3 e poi serve Sanna in fuorigioco

24 -Altro errore dei padroni di casa dietro, tira Doumbia e palla fuori

23 – Lisai rientra sul destro dopo aver superato Luci e segna un gran gol

21 – GOOOLLLLLLL Lisai, 2-2

19 – Maiorino ci prova, Rutzittu para

15 – Ammonito Pedrelli

14 – Poco da segnalare dopo il cambio del portiere

10 – Non si è giocao per circa 5 minuti

8 – Pazzesco come Mazzoni esca sorretto perché barellieri incespicano

5 – Probabile distorsione per Mazzoni a terra a 2 minui. Pronto Pulidori

3 – Curcio non coglie un invito di Sanna

1 – Trillò subio ammonito

RIPRESA con Varricchio per Trillò

45 +1 FINE PRIMO TEMPO

45 – Ammonito Sbardella

43 . Pericoloso cross di Trillò

40 – Cross ddi Valiani, Doumbia si avvita ma palla fuori

38 – Il Livorno enta di tenere i sardi lontano dalla propria area

33 – GOOOLLLLLLLLLLL Bertoldi s’inserisce e bae Mazzoni ad incrociare 1-2

29 – Nuvoli tenta la deviazione da coner ma palla fuori

28 – Colpo di testa debole di Vantaggiato deboli da corner

27 – Doumbia per Pedrelli davanti al portiere a cui ira addosso

24 – E i sardi ricominciano a manovrare

23 – GOOOLLLLLLLLLL Valiani conclude un’azione corale degli amaranto a rimorchio

19 – Doumbia è comunque una spina nel fianco di casa

16 – Grande Ruzzitu su colpo di testa di aiorino

14 – Tentativo di Lisai, arriva Mazzoni, poi ci prova un giocatore di casa di testa palla fuori

12 – Colpo di testa di Beroldi su cross di Lisai

11 – Molto alta la difesa di casa

5 – GOOOLLLLLL Dounbia approfitta di una palla vagante mancata da Sbardella e Piroli

3 – Botta alla schiena per Valiani

2 – L’Arzachena prova a fare la partita

PARTII

Le formazioni ufficiali

ARZACHENA (4-2-3-1): Ruzzittu; Peana, Sbardella, Piroli, Trillò; Bonacquisti, Nuvoli; Bertoldi, Curcio, Lisai; Sanna. All. Giorico

A disp. Cancelli, Arboleda, Maestrelli, Varricchio, Aiana, La Rosa, Taufer, Cardore, Musto, Vano

LIVORNO (4-2-3-1): Mazzoni; Pedrelli, Perico, Gonnelli, Franco; Bruno, Luci; Valiani, Maiorino, Doumbia; Vantaggiato. All. Sottil

A disp. Pulidori, Sambo, Pirrello, Bresciani, Morelli, Gemmi, Giandonato, Kabashi, Murilo, Manconi, Montini, Perez

Arzachena-Livorno, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Siamo qui collegati per seguire live in diretta ed in tempo reale la cronaca di Arzachena-Livorno, gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone A del campionato italiano di Serie C. Gli uomini allenati da Andrea Sottil hanno ritrovato nelle proprie mani il proprio destino. Questo, grazie a quanto accaduto sabato pomeriggio. Con reti di Doumbia e Vantaggiato, i labronici hanno battuto il Pisa di Mario Petrone nel derby. Allo stesso tempo, la Robur Siena di Michele Mignani, cadeva contro l’Arezzo ed era costretta a cedere nuovamente la prima posizione all’attuale capolista. Fra i livornesi rientrano dalla squalifica – rimediata nel recupero di Arezzo – Murilo e Franco, Mancheranno invece Borghese e Gasbarro, Se – dopo oggi – i labronici potrebbero aggiudicarsi la promozione dopo aver affrontato Carrarese e Piacenza – i sardi dell’Arzachena si trovano in una posizione la quale al momento li tiene nel limbo del campionato. La squadra allenata da mister Giorico occupa per ora la quattordicesima posizione. 38 sono i punti in classifica, e la zona play-off così come quella play-out, dista esattamente 5 punti. I padroni di casa saranno privi dello squalificato difensore Casini. Dubbi, per questo, sulla difesa a 3 o a 4. Arzachena-Livorno inizierà alle 14:30.