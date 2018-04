Serie C, Catania-Juve Stabia 0-0. Gli etnei sprecano l’occasione di avvicinare il Lecce

Serie C. Catania-Juve Stabia 0-0. Pareggio al Massimino a reti bianche nel match disputato lunedì 9 aprile. Occasione persa per gli etnei che restano secondi in classifica a -4 dal Lecce capolista ma con una gara da recuperare. Di seguito la cronaca del match.

45 +5 è FINITA 0-0 IL CATANIA SPRECA UN’OCCASIONE

45+3 Appoggio di Russotto per Lodi che però ce l’ha sul piede sfavorito

45 +2 Ripa di testa, sul fondo

44 – 5′ DI RECUPERO

43 – Escono Simeri e Dentice dentro Sorrentino e Franchini

40 – Cross di Lodi, Curiale carica Branduani. Loi ammonito per proteste

39 – contatto Bogdan-Simeri, giallo per il catanese

36 – Di Grazia per Barisic

35 – Sinistro di Porcino, Branduani blocca. Intanto Dentice a terra è portato fuori

33 – Russotto a contatto in area, ma è tutto regolare

32 – Russotto a cercare il secondo palo, ma non centra la porta

31 – Velocissimo Russotto che entra in area. Destro ribattuto incredibilmente a Ripa

30 – Sempre 0-0

26 – Catania: Porcuno e Ripa entrano per Marchese e Mazzarani Nella Juve Stabia fuori Canotto per Berardi e fuori Nava per Dentice

25 – Angolo di Lodi e Bogdan va vicinissimo al gol incornando di testa, ma non trova la porta

23 – Azione fotocopia ma a piede invertito

21 – Rissotto da dentro l’area. Debole e facile sul primo palo per Branduani

16 – Entra Rissotto per Manneh e Izzo per il già ammonito Biagianti

15 – Dall’altra parte Barisic calcia alto

13 – Botta di Canotto, palla fuori

11 – Biagianti ha rischiatoo il secondo giallo

10 – Diagonale di Canotto a lato

9 – Streezza resta a terra

7 – Mazzarani di punta, Branduani blocca il tiro cemtrale

RIPRESA Crialese ha lasciato il posto a Bachini

45 – Fine primo tempo 0-0

43 – Curiale, giù in area ma niente rigore. Intanto Ammonito Biagianti

40 – Barisic per la testa di Curiale che però non è preciso

39 – Mazzarani prova a rimettere in mezzo una punizione di Marchese

36 – Giallo per Simeri

33 – Ammonito Strefezza

32 – Tunnel di Lodi che pesca Mazzarai che conclude alto di poco

26 – Il Catania cerca di trovare varchi per entrare nell’area ospite

22 – Problema muscolare per Crialese che continua, ma c’è Bachini pronto

18 – Curiale mette dentro, ma è fuorigioco

13 – Cross di Manneh ribattuto

11 – Retropassaggio di Lodi Pisseri è bravo a rinviare sul pressing di Simeri

9 – Diagonale di Barisic su assist di Lodi, fuori di poco

8 – Altro scomntro – fortuito – tra Lodi e Mastalli

7 – Aya colpito da Simeri resta temporaneamente a terra

6 – Cross del Catania, esterno della rete

3 – Catania chiede un rigore non concesso. Etnei asfissianti sin qui

2 – Cambio di gioco di Lodi per Manneh cross e Mazzarani manda alto di testa

PARTII!

Catania-Juve Stabia, le formazioni

Catania (4-3-3): Pisseri; Blondett, Aya, Bogdan, Marchese; Lodi, Biagianti, Mazzarani; Barisic, Curiale, Manneh

Juve Stabia (4-3-3): Branduani; Nava, Marzorati, Allievi, Crialese; Viola, Vicente, Mastalli; Canotto, Simeri, Strefezza

Catania-Juve Stabia, la presentazione del match

Buona sera amici di SuperNews. Siamo qui per seguire la diretta live con risultato in tempo reale del match Catania-Juve Stabia, sfida valida per il posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C Girone C. La squadra di Cristiano Lucarelli si ritrova – dopo la disfatta contro il Monopoli che pareva aver chiuso ogni velleità in ottica promozione diretta in Serie B – a cercare di conquistare i 4 punti per provare ad andare a conquistare quel primo posto che pochi turni fa – per l’appunto – sembrava insperabile. Fra l’altro ieri potrebbe essersi defilata dalla corsa alla cadetteria la formazione del Trapani di Alessandro Calori, uscita sconfitta da Brindisi contro la Virtus Francavilla. Il Lecce di Fabio Liverani su è imposto per una rete a zero sul campo della Reggina, ed ha momentaneamente allungato sui rossazzurri, che però hanno – oltre a stasera – una partita in meno. Partita importante – quella di questa sera – anche per le “Vespe” di Caserta, che arrivano dalla sconfitta contro il Catanzaro, ma che occupano il quinto posto in classifica – quindi pienamente in zona play-of – avendo una partita in meno. Le due formazioni dovrebbero fronteggiarsi con un modulo speculare, ovvero il 4-3-3. Calcio d’inizio del match Catania-Juve Stabia alle 20:45.