Fermana-Padova 1-1. Il Padova continua a non vincere e rimanda ancora la promozione. Forse arriverà domani?

Serie C: Fermana-Padova 1-1. Il Padova coninua a rimandare l’appuntamento con la promozione. La Sambenedettese ha perso 4 col Pordenone, ma domani gioca la Reggiana con l’Albinoleffe

Fermana-Padova 1-1

FINALE 1-1

45 + 5 incredibile cosa sbaglia Cisco in mischia

45 – 5 di recupero, tiro di Cisco bloccato e Lanini per Salviato

42 – Gran paraa di Ginestra su zuccata di Guidone

40 – Fuori Bellingheri e Trevisan dentro Cisco e Zambataro Fuori Dominelli e Cognigni dentro Favo e Cremona

34 – GOOOLLLLLLLLLLLLLL Gennari pareggia su calcio piazzato

29 – Cantano i ifosi ospiti, che al momento sono in B

23 – Fermana in 10 espulso Perucci secondo giallo. Lo stesso giocatore aveva tentato una giraa poco prima

18 – GOOOLLLLLLLLLLL Padova con azione di Guione botta di Sarno, palo e poi gol di Caprllo

14 – Lupoli per Da Silva

10 – Palo di Salviato, altro palo del Padova

7 – Nella Fermana Fuori Speroto e Sansovini dentro Clemente e Urbinati

6 – Salviato dal limite, palla alta

4 – Palo di Guidone su azione da corner

RIPRESA

45 +2 Fine primo tempo 0-0

43 – Diversi episodi contestati dalle squadre, ora ammonito Mazzocco

41 – Giallo pure per Pinzi, gara molto fallosa

33 – Giallo per Gennari

30 – Girata ancora di Bellingheri deviata in corner

21 – Brutto tiro di Guidone

19 – Anticipato Petrucci

12 – Ancora Bellingheri servito a Guidone con poi 2 tiri il primo respinto da Comotto e il secondo dal portiere

10 – Acrobazia di Bellingheri su corner, alto

4 – Fallo di Sperotto su Salviato che resta a terra

PARTITI

Formazioni ufficiali

FERMANA (3-4-1-2): Ginestra; Gennari, Comotto, Saporetti; Sperotto, Doninelli, Capece, Petrucci; Da Silva; Sansovini, Cognigni. A disposizione: Valentini, Camilloni, Urbinati, Cremona, Clemente, Rossetti, Maurizi, Ciarmela, Favo, Grieco, Equizi, Lupoli. All. Destro

PADOVA (4-3-1-2): Bindi; Salviato, Ravanelli, Cappelletti, Trevisan; Mandorlini, Pinzi, Mazzocco; Belingheri; Guidone, Capello. A disposizione: Merelli, Zivkov, Zambataro, Russo, Fabris, Contessa, Candido, Bellemo, Marcandella, Lanini, Sarno, Cisco. All. Bisoli

Fermana-Padova, la presentazione del match

Buon pomeriggio amici di SuperNews. Oggi siamo qui per seguire live con cronaca diretta e risultato in tempo reale di una giornata che potrebbe essere storica. E’ il giorno di Fermana-Padova. Allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, i biancoscudati hanno il primo match point per archiviare definitivamente la corsa alla Serie . Con i tre punti di oggi, i ragazzi di Pierpaolo Bisoli saranno aritmeticamente promossi in Serie B. Questo perché la Reggiana, fra il recupero contro il Mestre di 10 giorni fa e la partita contro il Bassano Virtus ha rimediato solamente un punto ed è scivolata al terzo posto. In seconda posizione è salita la Sambenedettese che ha dalla capolista un distacco di sei lunghezze con lo scontro diretto a sfavore. Il Padova – dunque – si prepara ad una più che probabile grande festa, nonostante arrivi a questo appuntamento in leggero appannamento dato che nelle ultime otto giornate – non ultimo il poco entusiasmante pari interno contro l’Albinoleffe – sono arrivati solo 10 punti.

