Sorteggio semifinali Champions League: Bayern Monaco-Real Madrid e Liverpool-Roma

Sorteggio semifinali Champions League: la Roma pesca il Liverpool di Klopp. Scontro tra titani in Bayern Monaco-Real Madrid

Sorteggiata anche la squadra che verrà citata per prima nella finale di Kiev. Sarà la vincente della semifinale numero uno

Sarà Andry Shevchenko ad occuparsi degli accoppiamenti

Giorgio Marchetti presenta il sorteggio per le semifinali e si congratula con le quattro squadre approdate fino a qui

Vitali Klitschko presenta la città che ospiterà la finale: Kiev

Ci siamo ore 13.01. Pedro Pinto introduce il sorteggio

Klopp, allenatore Liverpool: “Siamo qui con merito e ne sono felice”

Il tecnico del Bayern Monaco Heynkes: “I miei giocatori hanno l’ambizione di vincere la Champions”

Parla Dzeko: “Speriamo di arrivare in finale”

Il difensore del Liverpool Lovren: “Tutte le squadre meritano rispetto, il Real Madrid in particolare”

Poco più di mezz’ora al Sorteggio semifinali di Champions League. Arrivano le prime dichiarazioni. Il dg della Roma Gandini: “E’ bello essere qui. Sognare è lecito”

Sorteggio semifinali Champions League, inizio ore 13 a Nyon. Dall’urna usciranno le due semifinali che si svolgeranno il 24 e 25 aprile per le gare d’andata e l’1 e 2 maggio per quanto riguarda le sfide di ritorno. Sarà un sorteggio libero senza restrizioni di alcun tipo. Le quattro regine d’Europa proseguiranno dunque il loro viaggio verso la finale di Kyev del 26 maggio. Toccherà dunque a Roma, Liverpool, Real Madrid e Bayern Monaco affrontarsi in una doppia sfida che varrà tantissimo. I quattro maggiori campionati europei sono ben rappresentati: Serie A, Premier League, Liga Spagnola e Bundensliga ringraziano i loro club.

Sorteggio semifinali Champions League: il percorso della Roma

C’è un’italiana tra le quattro più forti d’Europa, e probabilmente è quella meno quotata. Tocca alla Roma di Di Francesco e Dzeko portare avanti i colori italiani. Dopo un girone di ferro concluso al primo posto contro Atletico Madrid, Chelsea e Qarabag, i giallorossi si sono imposti sullo Shakhtar Donetsk perdendo per 2-1 la sfida in Ucraina ma vincendo 1-0 all’Olimpico. Stesso discorso per quanto riguarda la doppia sfida nei quarti con l’epica “Romantada” al Barcellona. Dal 4-1 del Camp Nou al 3-0 nella capitale grazie a Dzeko, De Rossi e Manolas.

La Roma sogna in grande e il tifo dell’Italia è tutto per i giallorossi.

Sorteggio semifinali Champions League: il percorso del Liverpool

Gli inglesi allenati dal Mago Klopp hanno vinto il proprio girone davanti al Siviglia, allo Spartak Mosca e al Maribor. Tre vittorie e tre pareggi. Nessuna sconfitta. I Reds sono andati avanti e hanno eliminato nettamente agli ottavi il Porto mentre ai quarti se la sono vista contro i più quotati “quasi vincitori” della Premier League i Citizens di Pep Guardiola aggiudicandosi entrambe le sfide. La squadra guidata dall’ex giallorosso Salah è la vera rivelazione di questa edizione della Champions.

Sorteggio semifinali Champions League: il percorso del Real Madrid

Cristiano Ronaldo e la Champions League, un binomio che continua anche questa stagione. I campioni in carica sono, ancora una volta, tra le prime quattro d’Europa. Il cammino dei Galacticos è stato più complicato del previsto. Dopo un girone terminato al secondo posto dietro al Tottenham, i Blancos hanno eliminato, vincendo entrambe le sfide, i campioni francesi del PSG. Neymar e Cavani sono dovuti arrendere allo strapotere madridista. Ai quarti, invece, come ben sappiamo il Real ha fatto fuori la Juventus. Vittoria netta all’Allianz Stadium con CR7 grande mattatore, ma sconfitta per 1-3 in casa al Bernabeu. Solo un rigore all’ultima azione ha regalato il passaggio alle semifinali agli uomini di Zidane.

Sorteggio semifinali Champions League: il percorso del Bayern Monaco

I bavaresi si confermano squadra tosta in Europa. Dopo il girone chiuso a pari punti con il PSG, ma al secondo posto per via degli scontri diretti, gli uomini di Heynckes hanno abbattuto il Besiktas agli ottavi con totale tra andata e ritorno di 8-1. Ai quarti i tedeschi hanno sfidato il Siviglia di Montella vincendo in Spagna per 1-2 e pareggiando in casa a reti inviolate. Lewandowski, Robben e Ribery fanno paura. La loro voglia di vincere continua negli anni e chissà che questa volta non possa essere quella giusta.