Spal-Roma 0-3: tris dei giallorossi grazie all’autorete di Vicari e ai gol di Nainggolan e Schick (Video Gol)

Spal-Roma 0-3. I giallorossi vincono meritatamente e portano a casa tre punti fondamentali per la lotta al terzo posto. Ora testa al Liverpool. Per gli uomini di Semplici una prova sottotono. Ferraresi mai pericolosi veramente dalle parti di Alisson e salvati più volte da Meret uscito poi per infortunio nella ripresa

90’+3- Finita! Spal-Roma 0-3

90’+2- Spal in possesso palla in questo ultimo minuto della partita

90’+1- Occasione per Schick, chiuso bene questa volta dalla difesa ferrarese

90′- Ci saranno tre minuti di recupero

89′- Contropiede Roma, Perotti poi non trova il pallone al momento del tiro. Ammonito Grassi per gioco falloso

88′- Buona chiusura di Fazio

87′- Roma in controllo della sfera anche negli ultimi minuto di gioco

86′- La Spal prova a metterci un pizzico di cattiveria agonistica per dare un senso a questo finale di match

84′- Cross dalla destra, Gomis sicuro in presa

83′- Altro intervento scorretto, questa volta su Bruno Peres

82′- Fallo su Schick, ancora possesso giallorosso

80′- Esce Meret infortunato alla spalla. C’è Gomis adesso tra i pali

78′- Poco più di dieci minuti al termine. La Roma controlla il match e Di Francesco con i cambi sta già pensando al Liverpool

77′- Fuori Pellegrini, dentro Gerson

76′- Rimessa dal fondo per la Roma

75′- Palo di El Shaarawy di testa. Ma era fuorigioco secondo il guardalinee

74′- Fuorigioco di Antenucci

73′- Punizione dalla destra per i giallorossi. Batte Under nulla di fatto. Entra Perotti intanto per Nainggolan

71′- Sta per entrare anche Perotti nella Roma

70′- Problema alla spalla per Meret, si riscalda Gomis

69′- Antenucci ci prova, Alisson si oppone

67′- Ancora giallorossi in possesso palla

66′- C’è Under per Strootman nella Roma

65′- Sta per entrare Under

64′- Kurtic ci prova di destro. Tiro debole

62′- Spal in avanti ma la Roma ora ha tre gol di vantaggio

60′- GOOOOOOOOL! Angolo Roma battuto corto, Pellegrini crossa di sinistro arriva Schick di testa e insacca Spal-Roma 0-3

58′- Schick, fallo in attacco

57′- Occasione anche per El Shaarawy. Si supera Meret

55′- Occasione Spal con Paloschi, bravo Alisson

53′- Schick in realtà tocca appena il pallone. Il gol è forse da assegnare all’attaccante ceco

52′- GOOOOOOOOOOL! Nainggolan, rasoiata di prima intenzione che si insacca. Spal-Roma 0-2

50′- Giallorossi in pressione per chiudere il match

49′- Ci prova Nainggolan da dentro l’area. Tiro strozzato che finisce sul fondo

48′-Palla pericolosa messa in mezzo da Grassi, non ci arriva Antenucci

47′- Sempre la Roma a fare la partita

46′- Prova a cambiare qualcosa mister Semplici per agguantare il pareggio

45′ st- Al via la ripresa. C’è Simic per Schiattarella

Secondo tempo

Primo tempo molto intenso a Ferrara. Roma meritatamente in vantaggio ma con un autogol di Vicari. Occasioni sul finale per El Shaarawy e Pellegrini, bravo ad opporsi Meret

45’+3- Termina il primo tempo Spal-Roma 0-1. Decide un’autorete di Vicari

45’+2- Naingollan! Palla sul fondo. Due occasioni limpide per gli ospiti che potevano andare a riposo con almeno un altro gol di vantaggio

45’+1- Che occasione per El Shaarawy. Palla di Schick perfetta per il Faraone che si fa stoppare dall’ottimo Meret

45′- Ci saranno tre minuti di recupero

44′- Strappo di Nainggolan che supera due uomini e calcia. Palla alta

43′- Fallo su Gonalons

42′- A terra Schiattarella per un fallo. Possesso Spal

41′- Ruba palla la Roma, Nainggolan serve Pellegrini: Meret dice di no al diagonale di destro del centrocampista giallorosso

40′- Punizione battuta male. Palla che si perde sul fondo

39′- Fallo su Nainggolan, punizione da posizione interessante

37′- La Roma gestisce ora il vantaggio

35′- Esce proprio l’autore della sfortunata deviazione. Out Vicari per infortunio, dentro Grassi

33′- GOOOOOOL! Kevin Strootman la sblocca! Forse autorete di Vicari che anticipa l’olandese e insacca nella propria rete Spal-Roma 0-1. Bravo nell’occasione Pellegrini a mettere palla in mezzo rasoterra e servire il potenziale assist al compagno che avrebbe comunque insaccato anche senza l’intervento del difensore ferrarese

32′- Ancora Pellegrini in area, cade a terra. Probabilmente incespica sul pallone. Che occasione

31′- Ci prova Pellegrini da fuori. Tiro distante dallo specchio della porta

30′- Spal-Roma 0-0 alla mezz’ora

29′- Cross di Jonathan Silva, Meret anticipa tutti

28′- Cross dentro della Spal, esce Alisson e blocca

27′- Si lamenta Bruno Peres per un fallo di Mattiello non ravvisato dagli arbitri

26′- Si riprende con la Spal che prova a manovrare

25′- Pellegrini a terra per un contatto con Paloschi

23′- Incursione di Nainggolan. Il sinistro del giallorosso esce di poco

22′- Ancora il Faraone, questa volta para facile Meret

21′- Che occasione per El Shaarawy! La sua conclusione è deviata in angolo

20′- Partita intensa ma ancora poche occasioni da rete in questi primi venti minuti

18′- Palla lunga per Nainggolan che ci arriva e crossa basso. Esce in presa Meret

17′- Fallo di El Shaarawy su Cionek

16′- Ancora Roma che prova a costruire da dietro

15′- Fallo di Bruno Peres

14′- Schick non si intende con Nainggolan. Palla persa dalla Roma in attacco. I giallorossi sono disposti con il Ninja, capitano oggi, e il Faraone in supporto dell’attaccante ceco

13′- Affonda El Shaarawy, chiude bene la difesa ferrarese. Si riprende con una rimessa dal fondo

12′- Reclama un rigore la Spal per fallo di Fazio su Antenucci, poi l’azione prosegue ed Everton Luiz commette un brutto fallo. Ammonito anche lui

11′- Palla persa in mezzo al campo, Lazzari si invola e calcia. Primo tiro della partita per la Spal

10′- Altro fallo in mezzo al campo. Gonalons ferma Antenucci

9′- La Roma ruba palla e controlla l’azione in questo momento

8′- Mattiello velocissimo, Strootman lo ferma fallosamente. Cartellino giallo per l’olandese

7′- Fazio duro su Paloschi, per Tagliavento è tutto regolare

6′- Punizione battuta. Bravo Meret in presa bassa

5′- C’è anche il giallo per il fallo su Schick. Vicari è stato dunque ammonito

4′- Verticalizzazione per Schick che supera bene il marcatore e viene atterrato. Punizione interessante per gli ospiti

3′- Kurtic prova da sinistra. Bene Bruno Peres in chiusura e contropiede che non si conclude

2′- Giallorossi che manovrano la loro prima azione

1′- Si parte! Tagliavento fischia l’inizio del match. Ci prova subito la Spal, chiude la Roma

Primo tempo

Le squadre stanno per fare il loro ingresso in campo. Splendida giornata di sole a Ferrara

Di Francesco rivoluziona la Roma. C’è l’esordio di Jonathan Silva da terzino sinistro. In avanti non ci sono Dzeko e Under. Spazio a Schick con El Shaarawy per un inedito 4-4-2. Semplici si affida al solito modulo con Antenucci e Paloschi in attacco. Ci sono Schiattarella ed Everton Luiz al posto di Viviani e Grassi



Spal-Roma: le formazioni ufficiali

Spal 3-5-2: Meret, Cionek, Vicari, Felipe, Mattiello, Everton Luiz, Schiattarella, Kurtic, Lazzari, Antenucci, Paloschi

Roma 4-4-2: Alisson, Bruno Peres, Manolas, Fazio, Silva; Pellegrini, Gonalons, Strootman, Nainggolan; Schick, El Shaarawy

LIVE Spal-Roma, primo anticipo della 34^ giornata di Serie A con fischio d’inizio ore 15 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. I giallorossi di Di Francesco, terzi in classifica, fanno visita agli uomini di mister Semplici.

Padroni di casa a caccia di punti salvezza. I 29 punti in classifica, +1 sulla zona retrocessione, sono troppo pochi per stare tranquilli. Dopo il pareggio senza reti contro il Chievo, i ferraresi vogliono provare a strappare un risultato positivo anche contro la terza forza del campionato. Impresa non facile ma che potrebbe essere realizzabile visto l’impegno dei giallorossi pochi giorni dopo in Champions League contro il Liverpool.

Il tecnico Semplici si affida al 3-5-2 con Cionek, Vicari e Felipe davanti a Meret. In mezzo al campo, sulle corsie ci saranno Lazzari e Grassi, mentre a fare da scudo alla difesa Kurtic, Viviani e Mattiello favorito su Everton Luiz. In attacco sicuro titolare il bomber Antenucci. Al suo fianco Paloschi dovrebbe vincere il ballottaggio con Bonazzoli.

La Roma, come annunciato da Di Francesco in conferenza stampa, farà qualche cambio. Sicuro forfait per Kolarov non convocato. In avanti Dzeko potrebbe partire, almeno dall’inizio, in panchina. Altra chance quindi per Schick al centro dell’attacco. Ai suoi lati El Shaarawy e Under con Perotti che potrebbe fare solamente un richiamo muscolare in vista della Champions entrando nella ripresa. A centrocampo spazio a Nainggolan, Strootman e De Rossi anche se non è esclusa la presenza di Pellegrini dall’inizio come contro il Genoa.

In difesa Alisson tra i pali, mentre Bruno Peres potrebbe sostituire Kolarov sulla sinistra. Da non sottovalutare anche il cambio modulo con tre centrali e i terzini avanzati verso il centrocampo.

Spal-Roma, le probabili formazioni

Spal 3-5-2: Meret, Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Mattiello, Grassi, Kurtic, Viviani; Paloschi, Antenucci Allenatore: Leonardo Semplici

Roma 4-2-3-1: Alisson, Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Bruno Peres; Strootman, De Rossi; Nainggolan, Under, El Shaarawy, Schick Allenatore: Eusebio Di Francesco